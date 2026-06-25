DTM-curiositeit: heeft uitgerekend Glock zijn teamgenoot Ben Dörr aan de overwinning geholpen?

Een curiositeit in de DTM: heeft het McLaren-team Dörr Motorsport zijn eerste DTM-overwinning juist te danken aan Timo Glock, de pechvogel van Dörr die van de baan werd gereden? De voormalige Formule 1-coureur moest zijn McLaren tijdens de race op zaterdag op de Lausitzring in de elfde ronde vanwege een technisch defect op het circuit aan de kant zetten, wat leidde tot een omstreden-Yellow-fase leidde, die Glocks teamgenoot Ben Dörr een doorslaggevend voordeel – en later de overwinning – opleverde.

Want Ben Dörr, die ondanks de regen vanaf de tiende startplaats op slicks gokte, lag vóór de pitstops op de negende plaats – 6,6 seconden achter koploper Nicki Thiim, die eveneens op slicks reed. En ook de volgende gok van het McLaren-team zou uitpakken.

Want terwijl koploper Thiim tijdens de pitstops reageerde op achtervolger Lucas Auer, die zijn regenbanden kwijt wilde, wachtte Ben Dörr een ronde langer. Zijn team speculeerde op dat moment dat de wedstrijdleiding de race zou neutraliseren vanwege de auto van Glock en haalde de jongeling aan het einde van de 13e ronde binnen.

Door de ‘Full-Course-Yellow’ won Ben Dörr ongeveer 25 seconden

De timing had niet beter kunnen zijn, want vóór de pitstop lag Dörr 1,485 seconden achter Abt-Lamborghini-coureur Marco Mapelli en 0,785 seconden achter Marco Wittmann op de derde plaats, maar 0,961 seconden voor Ricardo Feller. Racedirecteur Sven Stoppe kondigde de FCY aan met een aftelling van tien seconden – en direct nadat de McLaren-coureur de beslissende eerste safety car-lijn passeerde, werd de pitstraat afgesloten.

Hoe nipt het was, blijkt uit de uitspraak van Wittmann, die als enige van het kwartet niet naar de pits kwam en daardoor niet profiteerde: „Uiteindelijk hadden we het natuurlijk ook gehaald, aangezien Ben en Ricardo het hadden gehaald. Maar voor ons was het iets te riskant. We hebben het over twee seconden.”

Stoppe had daarvoor bewust gewacht tot Thiim, Thierry Vermeulen en Maximilian Paul op tijd de pits hadden verlaten, zodat zij geen voordeel zouden hebben. Door de aftelling van tien seconden voor de FCY glipte het volgende trio echter de pitstraat in. Dörrs pitstop had dus bijna niet als verplichte pitstop gegold.

Zo had hij echter, net als Mapelli en Feller, een voorsprong van ongeveer 25 seconden op Thiim & Co., omdat hij met een snelheid van 60 in de pitstraat slechts onbeduidend langzamer was dan de coureurs op het circuit, die zich aan een snelheid van 80 moesten houden.

Teruggevallen bij de pitstop: Dörr haalde Feller in na FCY

De monteurs van Dörr werkten vlot in 7,5 seconden, maar waren 0,8 seconden langzamer dan de – zoals zo vaak – perfecte Manthey-crew van Feller, waardoor de McLaren-coureur achter de Porsches terugviel. Toen de FCY werd opgeheven, haalde Dörr de Zwitser op het rechte stuk in en werd hij tweede.

Ben Dörr, die net in Zandvoort het eerste McLaren-podium in de geschiedenis van de DTM had behaald, kwam uiteindelijk 1,864 seconden achter Mapelli als tweede over de finish. Toen Mapelli en Feller vervolgens ook nog eens straffen van 15 seconden kregen opgelegd – een regen van straffen met gevolgen: Mapelli verliest eerste DTM-overwinning, vreugde bij het McLaren-team! – werd Ben Dörr ruim vier uur later tot winnaar uitgeroepen.

Ben Dörr ontvangt zijn eerste DTM-winnaarsbeker pas met vertraging Foto: ADAC Motorsport

Wanneer merkte Dörr dat een topresultaat mogelijk was? „Direct na de pitstop”, zegt hij. "We waren met z’n drieën naar buiten gereden, met een voorsprong van 20 seconden op de rest. Toen was het duidelijk dat wij drieën op het podium zouden eindigen. Maar iedereen reed ongeveer even snel – en niemand kon inhalen.”

Waarom een vergelijking met Crashgate 2009 niet klopt

Maar waarom zette Timo Glock zijn McLaren niet naast de baan neer, maar aan de linkerkant van de rijbaan? Bij sommigen kwamen zelfs herinneringen aan Crashgate 2009 in Singapore boven, toen Renault-coureur Nelson Piquet jr. opzettelijk tegen de muur botste, een safety car uitlokte en teamgenoot Fernando Alonso, die zijn pitstop al had gemaakt, tot winnaar maakte.

De situatie is echter niet te vergelijken, aangezien de actie van Alonso gepland was, terwijl bij Dörr hooguit het feit een rol speelt dat Glock zijn auto niet naast de baan parkeerde. En ook dat legt de pechvogel uit.

"Ik kwam achter Kelvin van der Linde de pitstraat in en reed op slicks de baan weer op, toen viel de motor uit", legt Glock zichtbaar gefrustreerd direct na de race uit. Of hij niet van de baan af kon rijden? "Nee, de motor deed niets meer, ik kon ook niet meer schakelen. Ik heb geprobeerd een power-cycle te doen, de auto opnieuw te starten, maar hij reageerde niet.”

In tegenstelling tot zijn teamgenoot was Glock op regenbanden gestart en had hij zich vanaf de laatste startplaats naar de twaalfde plaats opgewerkt, maar viel vervolgens op de opdrogende baan weer terug naar de 18e plaats. De oorzaak van de uitval was volgens het team een defecte sensorkabel naar de datalogger, die voor kortsluiting zorgde.

Dörr: „Eigenlijk geen kans op een podiumplaats“

Direct na de race was Glock zich er niet eens van bewust dat zijn pech het geluk van zijn teamgenoot was. „Geen idee, daar heb ik niet op gelet”, antwoordt hij. Ben Dörr moest na afloop van de race meer dan vier uur wachten voordat hij hoorde dat hij de winnaar was en met de eerste McLaren-overwinning DTM-geschiedenis had geschreven.

"De teammanager kwam met een grijns naar me toe – toen wist ik al wat hij me zou vertellen", vertelt Dörr op ran.de over hoe hij van de overwinning hoorde. "Het is een beetje jammer dat het pas achteraf bekend werd, maar het is onbeschrijfelijk." (GESPONSORDE LINK: Verzeker je nu van tickets voor het DTM-seizoen 2026!)

Voor de race had hij zo’n resultaat niet voor mogelijk gehouden. “We zijn hier dit weekend niet zo sterk. We wisten al tijdens de kwalificatie dat het moeilijk zou worden. De tiende en 21e plaats van Timo lieten zien dat we eigenlijk geen kans hadden op een podiumplaats. Maar ja, dankzij de strategie en het weer is het toch gelukt. We hebben een slecht weekend omgezet in een perfect weekend.”