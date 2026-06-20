DTM-kwalificatie Lausitzring 1: Aston Martin op pole voor Ford, mislukking voor BMW

Tweede DTM-pole voor Nicki Thiim: De Aston Martin-fabriekscoureur reed tijdens de kwalificatie van de DTM op zaterdag op de Lausitzring een nieuwe ronderecord van 1:19,463 – en verbeterde daarmee het kwalificatierecord van Lucas Auer van vorig jaar met 0,364 seconden. De Deen was bovendien 0,062 seconden sneller dan HRT-coureur Arjun Maini (kwalificatieresultaat), die daarmee de kracht van de Ford Mustang over één ronde aantoont.

"Dit is niet ons weer, maar we nemen het met een grote glimlach voor lief", zegt de zoon van DTM-legende Kurt Thiim op ran.de, verwijzend naar de hitte van 28 graden om 9 uur ’s ochtends. "Tweede pole in mijn korte DTM-carrière – en met Aston Martin natuurlijk iets bijzonders. Maar ja, dat was nog maar het halve werk", weet de Comtoyou-coureur, die zijn eerste pole in 2024 behaalde bij zijn enige DTM-overwinning op de Norisring.

Ook de Indiase HRT-Ford-coureur Maini glimlachte breed, nadat hij de Mustang na de sterke resultaten tijdens de officiële test en de vrijdagtraining op de eerste startrij had geplaatst. "Ik ben erg tevreden. We hebben dit jaar al gezien hoeveel vooruitgang we hebben geboekt met de Ford Mustang GT3."

Houdt de Ford Mustang de banden de hele race vol?

De hitte deert de Indiër niet, hoewel de airco om gewichtsredenen uit de Mustang is verwijderd. „Ik ben redelijk goed gewend aan dit weer”, zegt Maini. „Het grootste deel van mijn jeugdcarrière heb ik onder dergelijke omstandigheden gereden, dus ik houd wel van de hitte.”

Of het ook een voordeel is voor zijn auto, blijft echter de grote vraag: want hoewel de Mustang GT3 de banden in de kwalificatie snel op temperatuur brengt, raken ze tijdens de race navenant snel oververhit. De bandenslijtage zou dus ondanks de betere wielkastventilatie door de nieuwe velgen bij de Evo-versie een probleem kunnen worden.

Mercedes-AMG-trio ligt op de loer

Op de derde plaats eindigde DTM-vicekampioen Lucas Auer (+0,160), die daarmee het Mercedes-AMG-trio aanvoert. De Winward-Mercedes-coureurs Jules Gounon (+0,250) en Maro Engel (+0,362) eindigden namelijk direct achter hem op de plaatsen vier en vijf.

"Het was geen gemakkelijke kwalificatie", zegt Auer na afloop van de sessie tegen ran.de. "Het was niet zo eenvoudig om me ideaal te positioneren, daarom ben ik erg tevreden."

De Oostenrijker doelt daarbij op de positie waarin hij zich bevond vóór zijn snelle ronde. "Ik zat achter verschillende merken en dat was ‘rommelig’. Het was niet mijn warm-up, maar de ronde was erg goed en de banden waren ook op hun best."

Teleurstelling voor Porsche, mislukking voor BMW

Hoe reageert Engel, die ondanks het kwalificatiepunt voor Auer nog steeds aan de leiding staat in het algemeen klassement, op het resultaat? "Twee AMG’s voor me, in zoverre dus niet helemaal optimaal, maar de vijfde plaats is zeker een startpositie van waaruit we een goede race kunnen rijden", wijst hij op ran.de# op de goede uitgangspositie.

Zesde werd Finn Wiebelhaus (+0,427), de tweede HRT-Ford-coureur, op de zevende plaats staat Emil-Frey-Ferrari-coureur Matteo Cairoli (+0,438).

De beste Lamborghini-coureur was Luca Engstler (+0,517) op de elfde plaats, waardoor Abt sneller was dan Grasser. Het verliep niet naar wens voor Porsche en BMW: Thomas Preining kwam in de „Grello“ met een achterstand van 0,540 seconden niet verder dan de twaalfde plaats, de BMW-coureurs Marco Wittmann (+0,809) en Kelvin van der Linde (+0,829) eindigden met de 18e en 19e plaats achteraan het veld.

Van der Linde grapt: „Blijkbaar word je langzamer als je 30 bent“

En dat nota bene op Kelvin van der Lindes 30e verjaardag. „Blijkbaar word je ook langzamer als je 30 bent”, zegt de Zuid-Afrikaan grijnzend tegen ran.de. „Ik ben voorlaatste, dus geen idee – hopelijk houdt deze trend geen stand.”

En dat terwijl Van der Linde net de DTM-race in Zandvoort heeft gewonnen. „Ik had eigenlijk wel een beter gevoel dan als voorlaatste”, zegt hij radeloos. „Ik ben wel een beetje verrast dat het tempo vooraan zo hoog lag. Maar wat kun je eraan doen?”

Dat ook teamgenoot Wittmann ver van de kop ligt, laat echter zien dat het probleem blijkbaar niet bij de coureurs ligt. Ook voor Timo Glock was het een teleurstelling: De voormalige Formule 1-coureur, die tijdens de vrije training een probleem met zijn auto had, eindigde met een achterstand van 0,937 seconden als laatste in de Dörr-McLaren, terwijl teamgenoot Ben Dörr (+0,514) tiende werd.