Formulewagens-nieuws en analyses

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Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou

IndyCar

Indy IndyCar 1 d

Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou



Max Papis vertrekt als chief steward van IndyCar

IndyCar

Indy IndyCar 3 d

Max Papis vertrekt als chief steward van IndyCar



IndyCar presenteert volledige kalender voor 2027 met debuut in Barcelona en alle races op FOX

IndyCar

Indy IndyCar 4 d

IndyCar presenteert volledige kalender voor 2027 met debuut in Barcelona en alle races op FOX



Alonso steunt IndyCar-race in Barcelona, maar waarschuwt voor verdere wereldwijde uitbreiding

IndyCar

Indy IndyCar 4 d

Alonso steunt IndyCar-race in Barcelona, maar waarschuwt voor verdere wereldwijde uitbreiding



Barcelona op IndyCar-kalender in 2027 na meerjarige deal

IndyCar

Indy IndyCar 4 d

Barcelona op IndyCar-kalender in 2027 na meerjarige deal



IndyCar schrapt Nashville Superspeedway en D.C. voor 2027; Barcelona-aankondiging aanstaande

IndyCar

Indy IndyCar 4 d

IndyCar schrapt Nashville Superspeedway en D.C. voor 2027; Barcelona-aankondiging aanstaande



Penske ziet groeiende wereldwijde belangstelling voor internationale uitbreiding IndyCar

IndyCar

Indy IndyCar 4 d

Penske ziet groeiende wereldwijde belangstelling voor internationale uitbreiding IndyCar



Barcelona krijgt vanaf 2027 IndyCar-race met meerjarige deal

IndyCar

Indy IndyCar 7 d

Barcelona krijgt vanaf 2027 IndyCar-race met meerjarige deal



Vijfvoudig IndyCar-kampioen Alex Palou snelste bij eerste Indy NXT-test op IMS

Indy Lights

IndL Indy Lights 8 d

Vijfvoudig IndyCar-kampioen Alex Palou snelste bij eerste Indy NXT-test op IMS



Ferrari promoveert F2-coureur tot F1-reserverijder

Formule 1

F1 Formule 1

GP van Singapore

9 d

Ferrari promoveert F2-coureur tot F1-reserverijder



Barnes: Waarom IndyCars vernieuwde licentiesysteem zijn eigen integriteitstest niet doorstaat

IndyCar

Indy IndyCar 12 d

Barnes: Waarom IndyCars vernieuwde licentiesysteem zijn eigen integriteitstest niet doorstaat



Josh Pierson krijgt groen licht voor IndyCar-licentie na test op IMS-roadcourse

IndyCar

Indy IndyCar 13 d

Josh Pierson krijgt groen licht voor IndyCar-licentie na test op IMS-roadcourse

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Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken

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Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"

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Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”

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MotoGP

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De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS

Formule 1

Formule 1

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De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS

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F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde

DTM

DTM 2 u

F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde



Alexander Rossi neemt IR-28-test over terwijl IndyCar nieuw chassis op de proef stelt op Sebring

IndyCar

Indy IndyCar 13 d

Alexander Rossi neemt IR-28-test over terwijl IndyCar nieuw chassis op de proef stelt op Sebring



IndyCar-coureur en Fox Sports-reporter Jack Harvey maakt kankerdiagnose bekend

IndyCar

Indy IndyCar 13 d

IndyCar-coureur en Fox Sports-reporter Jack Harvey maakt kankerdiagnose bekend



Palou stelt IndyCar’s IR-28-chassis op de proef tijdens zware test op Sebring

IndyCar

Indy IndyCar 14 d

Palou stelt IndyCar’s IR-28-chassis op de proef tijdens zware test op Sebring



Free agent Nolan Siegel mikt op zitje voor 2027: ‘IndyCar-droom is nog niet voorbij’

IndyCar

Indy IndyCar 17 d

Free agent Nolan Siegel mikt op zitje voor 2027: ‘IndyCar-droom is nog niet voorbij’



Team Penske en Chevrolet verlengen IndyCar-samenwerking meerjarig

IndyCar

Indy IndyCar 19 d

Team Penske en Chevrolet verlengen IndyCar-samenwerking meerjarig



ECR en Chevrolet bevestigen hun 15-jarige samenwerking met een meerjarige verlenging

IndyCar

Indy IndyCar 20 d

ECR en Chevrolet bevestigen hun 15-jarige samenwerking met een meerjarige verlenging



Shank spreekt verwachtingen voor Mick Schumacher in IndyCar 2027 uit

IndyCar

Indy IndyCar 20 d

Shank spreekt verwachtingen voor Mick Schumacher in IndyCar 2027 uit



Arrow McLaren verlengt motorendeal met Chevrolet voor meerdere jaren

IndyCar

Indy IndyCar 21 d

Arrow McLaren verlengt motorendeal met Chevrolet voor meerdere jaren



IndyCar houdt leiding Independent Officiating Board en Scot Elkins aan voor 2027

IndyCar

Indy IndyCar 26 d

IndyCar houdt leiding Independent Officiating Board en Scot Elkins aan voor 2027



Ganassi over komst Lundgaard: “Wanneer kwam er voor het laatst iemand vrij die derde werd?”

IndyCar

Indy IndyCar 27 d

Ganassi over komst Lundgaard: “Wanneer kwam er voor het laatst iemand vrij die derde werd?”



McLaren Racing en Edward Jones sluiten meerjarige F1- en IndyCar-deal

IndyCar

Indy IndyCar 28 d

McLaren Racing en Edward Jones sluiten meerjarige F1- en IndyCar-deal



Tweevoudig Indianapolis 500-winnaar Gordon Johncock overleden op 90-jarige leeftijd

IndyCar

Indy IndyCar 28 d

Tweevoudig Indianapolis 500-winnaar Gordon Johncock overleden op 90-jarige leeftijd

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Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing

FIA F2

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FIA F2

Nieuws

13 feb 2025

Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing



F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race

FIA F2

01:35

FIA F2

Baku

15 sep 2024

F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race



F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2

FIA F2

02:07

FIA F2

Baku

14 sep 2024

F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2



Chip Ganassi Racing legt Christian Lundgaard meerjarig vast voor IndyCar vanaf 2027

IndyCar

Indy IndyCar 28 d

Chip Ganassi Racing legt Christian Lundgaard meerjarig vast voor IndyCar vanaf 2027



Colton Herta mikt op F1 in 2028: 'Ik heb nog steeds een kans'

Formule 1

F1 Formule 1

GP van Azerbeidzjan

28 d

Colton Herta mikt op F1 in 2028: 'Ik heb nog steeds een kans'



IndyCar meldt recordcijfers in 2026 op tv, digitaal en bij races

IndyCar

Indy IndyCar 1 m

IndyCar meldt recordcijfers in 2026 op tv, digitaal en bij races



AJ Foyt Racing legt regerend IndyCar Rookie of the Year Dennis Hauger meerjarig vast

IndyCar

Indy IndyCar 1 m

AJ Foyt Racing legt regerend IndyCar Rookie of the Year Dennis Hauger meerjarig vast



Värnamo viert Indy 500-winnaar Felix Rosenqvist in december

IndyCar

Indy IndyCar

110e editie van de Indianapolis 500

1 m

Värnamo viert Indy 500-winnaar Felix Rosenqvist in december



Christian Rasmussen terug bij Era Motorsport voor IMSA-sprint in Indianapolis

IMSA

IMSA IMSA 1 m

Christian Rasmussen terug bij Era Motorsport voor IMSA-sprint in Indianapolis



IndyCar maakt definitieve kijkcijfers 2026 bekend: 23% hoger dan vorig jaar

IndyCar

Indy IndyCar 1 m

IndyCar maakt definitieve kijkcijfers 2026 bekend: 23% hoger dan vorig jaar



Palou sluit succesvolle ovaltest met IR-28 af voor IndyCar op Indy

IndyCar

Indy IndyCar 1 m

Palou sluit succesvolle ovaltest met IR-28 af voor IndyCar op Indy



VeeKay en Juncos Hollinger Racing boeken mijlpaal met top 10 in IndyCar-kampioenschap

IndyCar

Indy IndyCar

Laguna Seca

1 m

VeeKay en Juncos Hollinger Racing boeken mijlpaal met top 10 in IndyCar-kampioenschap



Winnaars en verliezers van de IndyCar-seizoensfinale op Laguna Seca

IndyCar

Indy IndyCar

Laguna Seca

1 m

Winnaars en verliezers van de IndyCar-seizoensfinale op Laguna Seca



Scott McLaughlin lost 'belofte' aan dochter in met eerste zege als vader op Laguna Seca

IndyCar

Indy IndyCar

Laguna Seca

1 m

Scott McLaughlin lost 'belofte' aan dochter in met eerste zege als vader op Laguna Seca



Dennis Hauger pakt rookietitel en hoopt in 2027 terug te keren in IndyCar

IndyCar

Indy IndyCar

Laguna Seca

1 m

Dennis Hauger pakt rookietitel en hoopt in 2027 terug te keren in IndyCar

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Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing

FIA F2

00:48

FIA F2

Nieuws

13 feb 2025

Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing



F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race

FIA F2

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FIA F2

Baku

15 sep 2024

F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race



F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2

FIA F2

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FIA F2

Baku

14 sep 2024

F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2



Kyle Kirkwood bekroont beste IndyCar-seizoen uit carrière met tweede plaats op Laguna Seca

IndyCar

Indy IndyCar

Laguna Seca

1 m

Kyle Kirkwood bekroont beste IndyCar-seizoen uit carrière met tweede plaats op Laguna Seca



IndyCar-startopstelling Laguna Seca: Scott McLaughlin pakt pole voor Alex Palou met 0,0177s

IndyCar

Indy IndyCar

Laguna Seca

1 m

IndyCar-startopstelling Laguna Seca: Scott McLaughlin pakt pole voor Alex Palou met 0,0177s



Dreyer & Reinbold Racing keert in 2027 met Conor Daly en Honda fulltime terug in IndyCar

IndyCar

Indy IndyCar

Laguna Seca

1 m

Dreyer & Reinbold Racing keert in 2027 met Conor Daly en Honda fulltime terug in IndyCar



Hekwerk vernield bij zware Porsche-crash in Corkscrew op Laguna Seca

GT

GT GT 1 m

Hekwerk vernield bij zware Porsche-crash in Corkscrew op Laguna Seca



Laguna Seca doopt Corkscrew officieel om tot 'The Zanardi Corkscrew'

IndyCar

Indy IndyCar

Laguna Seca

1 m

Laguna Seca doopt Corkscrew officieel om tot 'The Zanardi Corkscrew'



"Hij lult maar wat": Pato O’Ward haalt uit naar vertrekkende Arrow McLaren-teamgenoot Christian Lundgaard

IndyCar

Indy IndyCar

Laguna Seca

1 m

"Hij lult maar wat": Pato O’Ward haalt uit naar vertrekkende Arrow McLaren-teamgenoot Christian Lundgaard



Mick Schumacher stapt voor IndyCar-seizoen 2027 over naar Meyer Shank Racing

IndyCar

Indy IndyCar

Laguna Seca

1 m

Mick Schumacher stapt voor IndyCar-seizoen 2027 over naar Meyer Shank Racing



Chevrolet verduidelijkt motorprobleem na gemiste zege Malukas in Milwaukee

IndyCar

Indy IndyCar

Milwaukee Race 1

1 m

Chevrolet verduidelijkt motorprobleem na gemiste zege Malukas in Milwaukee



VeeKay stormt van P24 naar podium in Milwaukee, Juncos Hollinger mikt op historisch seizoensslot

IndyCar

Indy IndyCar

Milwaukee Race 1

1 m

VeeKay stormt van P24 naar podium in Milwaukee, Juncos Hollinger mikt op historisch seizoensslot



Honda pakt IndyCar-constructeurstitel van 2026

IndyCar

Indy IndyCar

Milwaukee Race 2

1 m

Honda pakt IndyCar-constructeurstitel van 2026



David Malukas: “Chevy heeft ons in de steek gelaten” na mislopen eerste IndyCar-zege

IndyCar

Indy IndyCar

Milwaukee Race 2

1 m

David Malukas: “Chevy heeft ons in de steek gelaten” na mislopen eerste IndyCar-zege



Van 'lost puppy' tot geschiedenisschrijver: Pato O'Ward de IndyCar-recordboeken in met Milwaukee-dubbel op één dag

IndyCar

Indy IndyCar

Milwaukee Race 2

1 m

Van 'lost puppy' tot geschiedenisschrijver: Pato O'Ward de IndyCar-recordboeken in met Milwaukee-dubbel op één dag

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Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing

FIA F2

00:48

FIA F2

Nieuws

13 feb 2025

Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing



F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race

FIA F2

01:35

FIA F2

Baku

15 sep 2024

F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race



F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2

FIA F2

02:07

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Baku

14 sep 2024

F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2



Pato O’Ward wint tweede IndyCar-race in Milwaukee

IndyCar

Indy IndyCar

Milwaukee Race 2

1 m

Pato O’Ward wint tweede IndyCar-race in Milwaukee



Alex Palou pakt vijfde IndyCar-titel in recordtijd: “Het voelt alsof we gisteren zijn begonnen”

IndyCar

Indy IndyCar

Milwaukee Race 2

1 m

Alex Palou pakt vijfde IndyCar-titel in recordtijd: “Het voelt alsof we gisteren zijn begonnen”



Pato O’Ward wint beide IndyCar-races in Milwaukee, Alex Palou pakt vijfde titel

IndyCar

Indy IndyCar

Milwaukee Race 2

1 m

Pato O’Ward wint beide IndyCar-races in Milwaukee, Alex Palou pakt vijfde titel



Eerste IndyCar-race op Milwaukee stilgelegd door regen, hervatting op zondag

IndyCar

Indy IndyCar

Milwaukee Race 1

1 m

Eerste IndyCar-race op Milwaukee stilgelegd door regen, hervatting op zondag



Scott McLaughlin en Alex Palou pakken poles voor IndyCar-doubleheader in Milwaukee

IndyCar

Indy IndyCar

Milwaukee Race 1

1 m

Scott McLaughlin en Alex Palou pakken poles voor IndyCar-doubleheader in Milwaukee



Zak Brown legt uit waarom hij IndyCar-race in Washington D.C. verkoos boven Dutch GP

IndyCar

Indy IndyCar

Washington, D.C.

1 m

Zak Brown legt uit waarom hij IndyCar-race in Washington D.C. verkoos boven Dutch GP



Kyle Kirkwood en Christian Rasmussen botsen in eerste IndyCar-training op Milwaukee

IndyCar

Indy IndyCar

Milwaukee Race 1

1 m

Kyle Kirkwood en Christian Rasmussen botsen in eerste IndyCar-training op Milwaukee



IndyCar weerspreekt bevestiging van race in Colombia in 2028 door burgemeester Barranquilla

IndyCar

Indy IndyCar 1 m

IndyCar weerspreekt bevestiging van race in Colombia in 2028 door burgemeester Barranquilla



Rinus VeeKay negeert IndyCar-geruchten in jacht op doorbraak in Milwaukee

IndyCar

Indy IndyCar

Milwaukee Race 1

1 m

Rinus VeeKay negeert IndyCar-geruchten in jacht op doorbraak in Milwaukee



Zo kijk je naar de IndyCar-doubleheader in Milwaukee: schema, starttijd en tv

IndyCar

Indy IndyCar

Milwaukee Race 1

1 m

Zo kijk je naar de IndyCar-doubleheader in Milwaukee: schema, starttijd en tv



Iconische bliksemschicht keert terug: Chip Ganassi Racing en DHL eren Alex Zanardi op Laguna Seca

IndyCar

Indy IndyCar

Laguna Seca

1 m

Iconische bliksemschicht keert terug: Chip Ganassi Racing en DHL eren Alex Zanardi op Laguna Seca



Honda voltooit historische clean sweep op stratencircuits in IndyCar 2026 met zege in DC

IndyCar

Indy IndyCar

Washington, D.C.

2 m

Honda voltooit historische clean sweep op stratencircuits in IndyCar 2026 met zege in DC

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Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing

FIA F2

00:48

FIA F2

Nieuws

13 feb 2025

Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing



F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race

FIA F2

01:35

FIA F2

Baku

15 sep 2024

F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race



F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2

FIA F2

02:07

FIA F2

Baku

14 sep 2024

F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2

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