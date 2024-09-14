Formulewagens-nieuws en analyses

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Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou



IndyCar



Indy IndyCar 1 d



Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou





Max Papis vertrekt als chief steward van IndyCar



IndyCar



Indy IndyCar 3 d



Max Papis vertrekt als chief steward van IndyCar





IndyCar presenteert volledige kalender voor 2027 met debuut in Barcelona en alle races op FOX



IndyCar



Indy IndyCar 4 d



IndyCar presenteert volledige kalender voor 2027 met debuut in Barcelona en alle races op FOX





Alonso steunt IndyCar-race in Barcelona, maar waarschuwt voor verdere wereldwijde uitbreiding



IndyCar



Indy IndyCar 4 d



Alonso steunt IndyCar-race in Barcelona, maar waarschuwt voor verdere wereldwijde uitbreiding





Barcelona op IndyCar-kalender in 2027 na meerjarige deal



IndyCar



Indy IndyCar 4 d



Barcelona op IndyCar-kalender in 2027 na meerjarige deal





IndyCar schrapt Nashville Superspeedway en D.C. voor 2027; Barcelona-aankondiging aanstaande



IndyCar



Indy IndyCar 4 d



IndyCar schrapt Nashville Superspeedway en D.C. voor 2027; Barcelona-aankondiging aanstaande





Penske ziet groeiende wereldwijde belangstelling voor internationale uitbreiding IndyCar



IndyCar



Indy IndyCar 4 d



Penske ziet groeiende wereldwijde belangstelling voor internationale uitbreiding IndyCar





Barcelona krijgt vanaf 2027 IndyCar-race met meerjarige deal



IndyCar



Indy IndyCar 7 d



Barcelona krijgt vanaf 2027 IndyCar-race met meerjarige deal





Vijfvoudig IndyCar-kampioen Alex Palou snelste bij eerste Indy NXT-test op IMS



Indy Lights



IndL Indy Lights 8 d



Vijfvoudig IndyCar-kampioen Alex Palou snelste bij eerste Indy NXT-test op IMS





Ferrari promoveert F2-coureur tot F1-reserverijder



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Singapore



9 d



Ferrari promoveert F2-coureur tot F1-reserverijder





Barnes: Waarom IndyCars vernieuwde licentiesysteem zijn eigen integriteitstest niet doorstaat



IndyCar



Indy IndyCar 12 d



Barnes: Waarom IndyCars vernieuwde licentiesysteem zijn eigen integriteitstest niet doorstaat





Josh Pierson krijgt groen licht voor IndyCar-licentie na test op IMS-roadcourse



IndyCar



Indy IndyCar 13 d



Josh Pierson krijgt groen licht voor IndyCar-licentie na test op IMS-roadcourse

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Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken



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Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken

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Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"



Formule 1



Formule 1



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Toto Wolff wuift Russell-theorie van Helmut Marko weg: "Hij heeft nog steeds wat nodig is"

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Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”



MotoGP



MotoGP



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5 u



Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”

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De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



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De fouten die Lewis Hamilton een podium kostten in de F1 GP van de VS

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F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde



DTM



DTM 2 u



F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde





Alexander Rossi neemt IR-28-test over terwijl IndyCar nieuw chassis op de proef stelt op Sebring



IndyCar



Indy IndyCar 13 d



Alexander Rossi neemt IR-28-test over terwijl IndyCar nieuw chassis op de proef stelt op Sebring





IndyCar-coureur en Fox Sports-reporter Jack Harvey maakt kankerdiagnose bekend



IndyCar



Indy IndyCar 13 d



IndyCar-coureur en Fox Sports-reporter Jack Harvey maakt kankerdiagnose bekend





Palou stelt IndyCar’s IR-28-chassis op de proef tijdens zware test op Sebring



IndyCar



Indy IndyCar 14 d



Palou stelt IndyCar’s IR-28-chassis op de proef tijdens zware test op Sebring





Free agent Nolan Siegel mikt op zitje voor 2027: ‘IndyCar-droom is nog niet voorbij’



IndyCar



Indy IndyCar 17 d



Free agent Nolan Siegel mikt op zitje voor 2027: ‘IndyCar-droom is nog niet voorbij’





Team Penske en Chevrolet verlengen IndyCar-samenwerking meerjarig



IndyCar



Indy IndyCar 19 d



Team Penske en Chevrolet verlengen IndyCar-samenwerking meerjarig





ECR en Chevrolet bevestigen hun 15-jarige samenwerking met een meerjarige verlenging



IndyCar



Indy IndyCar 20 d



ECR en Chevrolet bevestigen hun 15-jarige samenwerking met een meerjarige verlenging





Shank spreekt verwachtingen voor Mick Schumacher in IndyCar 2027 uit



IndyCar



Indy IndyCar 20 d



Shank spreekt verwachtingen voor Mick Schumacher in IndyCar 2027 uit





Arrow McLaren verlengt motorendeal met Chevrolet voor meerdere jaren



IndyCar



Indy IndyCar 21 d



Arrow McLaren verlengt motorendeal met Chevrolet voor meerdere jaren





IndyCar houdt leiding Independent Officiating Board en Scot Elkins aan voor 2027



IndyCar



Indy IndyCar 26 d



IndyCar houdt leiding Independent Officiating Board en Scot Elkins aan voor 2027





Ganassi over komst Lundgaard: “Wanneer kwam er voor het laatst iemand vrij die derde werd?”



IndyCar



Indy IndyCar 27 d



Ganassi over komst Lundgaard: “Wanneer kwam er voor het laatst iemand vrij die derde werd?”





McLaren Racing en Edward Jones sluiten meerjarige F1- en IndyCar-deal



IndyCar



Indy IndyCar 28 d



McLaren Racing en Edward Jones sluiten meerjarige F1- en IndyCar-deal





Tweevoudig Indianapolis 500-winnaar Gordon Johncock overleden op 90-jarige leeftijd



IndyCar



Indy IndyCar 28 d



Tweevoudig Indianapolis 500-winnaar Gordon Johncock overleden op 90-jarige leeftijd

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Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing



FIA F2



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Nieuws



13 feb 2025



Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing





F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race



FIA F2



01:35



FIA F2



Baku



15 sep 2024



F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race





F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2



FIA F2



02:07



FIA F2



Baku



14 sep 2024



F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2





Chip Ganassi Racing legt Christian Lundgaard meerjarig vast voor IndyCar vanaf 2027



IndyCar



Indy IndyCar 28 d



Chip Ganassi Racing legt Christian Lundgaard meerjarig vast voor IndyCar vanaf 2027





Colton Herta mikt op F1 in 2028: 'Ik heb nog steeds een kans'



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Azerbeidzjan



28 d



Colton Herta mikt op F1 in 2028: 'Ik heb nog steeds een kans'





IndyCar meldt recordcijfers in 2026 op tv, digitaal en bij races



IndyCar



Indy IndyCar 1 m



IndyCar meldt recordcijfers in 2026 op tv, digitaal en bij races





AJ Foyt Racing legt regerend IndyCar Rookie of the Year Dennis Hauger meerjarig vast



IndyCar



Indy IndyCar 1 m



AJ Foyt Racing legt regerend IndyCar Rookie of the Year Dennis Hauger meerjarig vast





Värnamo viert Indy 500-winnaar Felix Rosenqvist in december



IndyCar



Indy IndyCar



110e editie van de Indianapolis 500



1 m



Värnamo viert Indy 500-winnaar Felix Rosenqvist in december





Christian Rasmussen terug bij Era Motorsport voor IMSA-sprint in Indianapolis



IMSA



IMSA IMSA 1 m



Christian Rasmussen terug bij Era Motorsport voor IMSA-sprint in Indianapolis





IndyCar maakt definitieve kijkcijfers 2026 bekend: 23% hoger dan vorig jaar



IndyCar



Indy IndyCar 1 m



IndyCar maakt definitieve kijkcijfers 2026 bekend: 23% hoger dan vorig jaar





Palou sluit succesvolle ovaltest met IR-28 af voor IndyCar op Indy



IndyCar



Indy IndyCar 1 m



Palou sluit succesvolle ovaltest met IR-28 af voor IndyCar op Indy





VeeKay en Juncos Hollinger Racing boeken mijlpaal met top 10 in IndyCar-kampioenschap



IndyCar



Indy IndyCar



Laguna Seca



1 m



VeeKay en Juncos Hollinger Racing boeken mijlpaal met top 10 in IndyCar-kampioenschap





Winnaars en verliezers van de IndyCar-seizoensfinale op Laguna Seca



IndyCar



Indy IndyCar



Laguna Seca



1 m



Winnaars en verliezers van de IndyCar-seizoensfinale op Laguna Seca





Scott McLaughlin lost 'belofte' aan dochter in met eerste zege als vader op Laguna Seca



IndyCar



Indy IndyCar



Laguna Seca



1 m



Scott McLaughlin lost 'belofte' aan dochter in met eerste zege als vader op Laguna Seca





Dennis Hauger pakt rookietitel en hoopt in 2027 terug te keren in IndyCar



IndyCar



Indy IndyCar



Laguna Seca



1 m



Dennis Hauger pakt rookietitel en hoopt in 2027 terug te keren in IndyCar

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Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing



FIA F2



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13 feb 2025



Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing





F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race



FIA F2



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F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race





F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2



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FIA F2



Baku



14 sep 2024



F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2





Kyle Kirkwood bekroont beste IndyCar-seizoen uit carrière met tweede plaats op Laguna Seca



IndyCar



Indy IndyCar



Laguna Seca



1 m



Kyle Kirkwood bekroont beste IndyCar-seizoen uit carrière met tweede plaats op Laguna Seca





IndyCar-startopstelling Laguna Seca: Scott McLaughlin pakt pole voor Alex Palou met 0,0177s



IndyCar



Indy IndyCar



Laguna Seca



1 m



IndyCar-startopstelling Laguna Seca: Scott McLaughlin pakt pole voor Alex Palou met 0,0177s





Dreyer & Reinbold Racing keert in 2027 met Conor Daly en Honda fulltime terug in IndyCar



IndyCar



Indy IndyCar



Laguna Seca



1 m



Dreyer & Reinbold Racing keert in 2027 met Conor Daly en Honda fulltime terug in IndyCar





Hekwerk vernield bij zware Porsche-crash in Corkscrew op Laguna Seca



GT



GT GT 1 m



Hekwerk vernield bij zware Porsche-crash in Corkscrew op Laguna Seca





Laguna Seca doopt Corkscrew officieel om tot 'The Zanardi Corkscrew'



IndyCar



Indy IndyCar



Laguna Seca



1 m



Laguna Seca doopt Corkscrew officieel om tot 'The Zanardi Corkscrew'





"Hij lult maar wat": Pato O’Ward haalt uit naar vertrekkende Arrow McLaren-teamgenoot Christian Lundgaard



IndyCar



Indy IndyCar



Laguna Seca



1 m



"Hij lult maar wat": Pato O’Ward haalt uit naar vertrekkende Arrow McLaren-teamgenoot Christian Lundgaard





Mick Schumacher stapt voor IndyCar-seizoen 2027 over naar Meyer Shank Racing



IndyCar



Indy IndyCar



Laguna Seca



1 m



Mick Schumacher stapt voor IndyCar-seizoen 2027 over naar Meyer Shank Racing





Chevrolet verduidelijkt motorprobleem na gemiste zege Malukas in Milwaukee



IndyCar



Indy IndyCar



Milwaukee Race 1



1 m



Chevrolet verduidelijkt motorprobleem na gemiste zege Malukas in Milwaukee





VeeKay stormt van P24 naar podium in Milwaukee, Juncos Hollinger mikt op historisch seizoensslot



IndyCar



Indy IndyCar



Milwaukee Race 1



1 m



VeeKay stormt van P24 naar podium in Milwaukee, Juncos Hollinger mikt op historisch seizoensslot





Honda pakt IndyCar-constructeurstitel van 2026



IndyCar



Indy IndyCar



Milwaukee Race 2



1 m



Honda pakt IndyCar-constructeurstitel van 2026





David Malukas: “Chevy heeft ons in de steek gelaten” na mislopen eerste IndyCar-zege



IndyCar



Indy IndyCar



Milwaukee Race 2



1 m



David Malukas: “Chevy heeft ons in de steek gelaten” na mislopen eerste IndyCar-zege





Van 'lost puppy' tot geschiedenisschrijver: Pato O'Ward de IndyCar-recordboeken in met Milwaukee-dubbel op één dag



IndyCar



Indy IndyCar



Milwaukee Race 2



1 m



Van 'lost puppy' tot geschiedenisschrijver: Pato O'Ward de IndyCar-recordboeken in met Milwaukee-dubbel op één dag

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Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing



FIA F2



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FIA F2



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13 feb 2025



Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing





F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race



FIA F2



01:35



FIA F2



Baku



15 sep 2024



F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race





F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2



FIA F2



02:07



FIA F2



Baku



14 sep 2024



F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2





Pato O’Ward wint tweede IndyCar-race in Milwaukee



IndyCar



Indy IndyCar



Milwaukee Race 2



1 m



Pato O’Ward wint tweede IndyCar-race in Milwaukee





Alex Palou pakt vijfde IndyCar-titel in recordtijd: “Het voelt alsof we gisteren zijn begonnen”



IndyCar



Indy IndyCar



Milwaukee Race 2



1 m



Alex Palou pakt vijfde IndyCar-titel in recordtijd: “Het voelt alsof we gisteren zijn begonnen”





Pato O’Ward wint beide IndyCar-races in Milwaukee, Alex Palou pakt vijfde titel



IndyCar



Indy IndyCar



Milwaukee Race 2



1 m



Pato O’Ward wint beide IndyCar-races in Milwaukee, Alex Palou pakt vijfde titel





Eerste IndyCar-race op Milwaukee stilgelegd door regen, hervatting op zondag



IndyCar



Indy IndyCar



Milwaukee Race 1



1 m



Eerste IndyCar-race op Milwaukee stilgelegd door regen, hervatting op zondag





Scott McLaughlin en Alex Palou pakken poles voor IndyCar-doubleheader in Milwaukee



IndyCar



Indy IndyCar



Milwaukee Race 1



1 m



Scott McLaughlin en Alex Palou pakken poles voor IndyCar-doubleheader in Milwaukee





Zak Brown legt uit waarom hij IndyCar-race in Washington D.C. verkoos boven Dutch GP



IndyCar



Indy IndyCar



Washington, D.C.



1 m



Zak Brown legt uit waarom hij IndyCar-race in Washington D.C. verkoos boven Dutch GP





Kyle Kirkwood en Christian Rasmussen botsen in eerste IndyCar-training op Milwaukee



IndyCar



Indy IndyCar



Milwaukee Race 1



1 m



Kyle Kirkwood en Christian Rasmussen botsen in eerste IndyCar-training op Milwaukee





IndyCar weerspreekt bevestiging van race in Colombia in 2028 door burgemeester Barranquilla



IndyCar



Indy IndyCar 1 m



IndyCar weerspreekt bevestiging van race in Colombia in 2028 door burgemeester Barranquilla





Rinus VeeKay negeert IndyCar-geruchten in jacht op doorbraak in Milwaukee



IndyCar



Indy IndyCar



Milwaukee Race 1



1 m



Rinus VeeKay negeert IndyCar-geruchten in jacht op doorbraak in Milwaukee





Zo kijk je naar de IndyCar-doubleheader in Milwaukee: schema, starttijd en tv



IndyCar



Indy IndyCar



Milwaukee Race 1



1 m



Zo kijk je naar de IndyCar-doubleheader in Milwaukee: schema, starttijd en tv





Iconische bliksemschicht keert terug: Chip Ganassi Racing en DHL eren Alex Zanardi op Laguna Seca



IndyCar



Indy IndyCar



Laguna Seca



1 m



Iconische bliksemschicht keert terug: Chip Ganassi Racing en DHL eren Alex Zanardi op Laguna Seca





Honda voltooit historische clean sweep op stratencircuits in IndyCar 2026 met zege in DC



IndyCar



Indy IndyCar



Washington, D.C.



2 m



Honda voltooit historische clean sweep op stratencircuits in IndyCar 2026 met zege in DC

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Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing



FIA F2



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FIA F2



Nieuws



13 feb 2025



Onthulling VAR50 livery - Van Amersfoort Racing





F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race



FIA F2



01:35



FIA F2



Baku



15 sep 2024



F2 Baku 2024: Richard Verschoor wint Formule 2 Feature Race





F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2



FIA F2



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FIA F2



Baku



14 sep 2024



F1 Baku 2024: Richard Verschoor pakt pole-position in F2

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