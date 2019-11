Met nog slechts een Williams-zitje vacant is het zo goed als zeker dat Nico Hülkenberg in 2020 afwezig is in de Formule 1. De vraag is dan waar de nabije toekomst van de Duitser wel ligt. Volgens de man uit Emmerik behoort een (parttime) overstap naar de IndyCar Series tot de mogelijkheden.