Formulewagens-nieuws en analyses
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Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou
IndyCar
Indy IndyCar 1 d
Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou
Max Papis vertrekt als chief steward van IndyCar
IndyCar
Indy IndyCar 3 d
Max Papis vertrekt als chief steward van IndyCar
IndyCar presenteert volledige kalender voor 2027 met debuut in Barcelona en alle races op FOX
IndyCar
Indy IndyCar 4 d
IndyCar presenteert volledige kalender voor 2027 met debuut in Barcelona en alle races op FOX
Alonso steunt IndyCar-race in Barcelona, maar waarschuwt voor verdere wereldwijde uitbreiding
IndyCar
Indy IndyCar 4 d
Alonso steunt IndyCar-race in Barcelona, maar waarschuwt voor verdere wereldwijde uitbreiding
Barcelona op IndyCar-kalender in 2027 na meerjarige deal
IndyCar
Indy IndyCar 4 d
Barcelona op IndyCar-kalender in 2027 na meerjarige deal
IndyCar schrapt Nashville Superspeedway en D.C. voor 2027; Barcelona-aankondiging aanstaande
IndyCar
Indy IndyCar 4 d
IndyCar schrapt Nashville Superspeedway en D.C. voor 2027; Barcelona-aankondiging aanstaande
Penske ziet groeiende wereldwijde belangstelling voor internationale uitbreiding IndyCar
IndyCar
Indy IndyCar 4 d
Penske ziet groeiende wereldwijde belangstelling voor internationale uitbreiding IndyCar
Barcelona krijgt vanaf 2027 IndyCar-race met meerjarige deal
IndyCar
Indy IndyCar 7 d
Barcelona krijgt vanaf 2027 IndyCar-race met meerjarige deal
Vijfvoudig IndyCar-kampioen Alex Palou snelste bij eerste Indy NXT-test op IMS
Indy Lights
IndL Indy Lights 8 d
Vijfvoudig IndyCar-kampioen Alex Palou snelste bij eerste Indy NXT-test op IMS
Ferrari promoveert F2-coureur tot F1-reserverijder
Formule 1
F1 Formule 1
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Ferrari promoveert F2-coureur tot F1-reserverijder
Barnes: Waarom IndyCars vernieuwde licentiesysteem zijn eigen integriteitstest niet doorstaat
IndyCar
Indy IndyCar 12 d
Barnes: Waarom IndyCars vernieuwde licentiesysteem zijn eigen integriteitstest niet doorstaat
Josh Pierson krijgt groen licht voor IndyCar-licentie na test op IMS-roadcourse
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Josh Pierson krijgt groen licht voor IndyCar-licentie na test op IMS-roadcourse
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IndyCar-coureur en Fox Sports-reporter Jack Harvey maakt kankerdiagnose bekend
IndyCar
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IndyCar-coureur en Fox Sports-reporter Jack Harvey maakt kankerdiagnose bekend
Palou stelt IndyCar’s IR-28-chassis op de proef tijdens zware test op Sebring
IndyCar
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Palou stelt IndyCar’s IR-28-chassis op de proef tijdens zware test op Sebring
Free agent Nolan Siegel mikt op zitje voor 2027: ‘IndyCar-droom is nog niet voorbij’
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ECR en Chevrolet bevestigen hun 15-jarige samenwerking met een meerjarige verlenging
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Shank spreekt verwachtingen voor Mick Schumacher in IndyCar 2027 uit
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IndyCar houdt leiding Independent Officiating Board en Scot Elkins aan voor 2027
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