VeeKay noteert derde tijd op eerste testdag IndyCar Sebring, Palou snelste

Bijna alle IndyCar-teams zijn deze week afgereisd naar Sebring International Raceway, waar de IndyCar een tweedaagse test organiseert op een ingekorte versie (2,7 kilometer in plaats van de volledige 6 kilometer) van het hobbelige circuit. Het veld wordt op beide dagen verdeeld in twee groepen. De eerste groep mocht op maandagochtend aan de slag en de tweede groep in de middag. Op dinsdag zijn de rollen omgedraaid en mogen de coureurs van groep 1 zich in de middag melden.

In totaal namen 23 coureurs deel aan de eerste testdag, waaronder ook rookie Mick Schumacher. De snelste tijd van de dag kwam uiteindelijk op naam van regerend IndyCar-kampioen Álex Palou te staan. Hij noteerde een rondetijd van 52,626 seconden namens Chip Ganassi Racing.

Felix Rosenqvist volgde op de tweede plaats in de Meyer Shank Racing-bolide terwijl Rinus VeeKay indruk maakte met de derde tijd. Hij reed het ingekorte circuit van Sebring in 52,756 seconden rond. Het was voor de Nederlander vooral een goede kans om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Na een jaar bij Dale Coyne Racing te hebben gereden, maakt hij namelijk dit jaar de overstap naar Juncos Hollinger Racing. Dat team is geen onbekende van VeeKay: hij werkte namelijk de Road to Indy af met JHR.

Aandacht voor rookies en terugkerende Grosjean

De top-vier snelste tijden van de dag stonden op naam van coureurs uit de eerste groep, toen de baan nog een stuk koeler was. Marcus Armstrong was met de vijfde tijd de eerste op de lijst van de middagsessie. Hij noteerde toen een rondetijd van 52,847 seconden.

Tijdens de test ging ook veel aandacht uit naar de drie IndyCar-rookies van 2026: Mick Schumacher, Dennis Hauger en Caio Collet. Van de drie was Hauger de snelste namens Dale Coyne Racing: in de tweede groep kwam hij tot de achttiende tijd met 53,413 seconden, waarmee hij nipt voor Collet eindigde. Schumacher kwam in de eerste groep in actie en noteerde de 23ste tijd: 54,269 seconden.

Een andere coureur die de aandacht opeiste, was Romain Grosjean. Voor het eerst sinds de laatste race van het seizoen 2024 meldde de Fransman zich namelijk weer in de IndyCar. Hij stapte in bij voormalig werkgever Dale Coyne Racing. Dat team heeft als enige nog niet de volledige line-up afgerond voor het seizoen 2026, waardoor de terugkeer van Grosjean ook geruchten aanwakkert dat hij mogelijk naast Hauger terechtkomt.

Van alle aanwezige teams maakte alleen Ed Carpenter Racing geen enkele meters op maandag. Slechts één team ontbreekt in zijn geheel: Prema. Dat team maakte vorig jaar zijn IndyCar-debuut, maar er heerst grote onzekerheid over de toekomst van de renstal. De kans dat het team aan de start van de eerste race van het seizoen, in St. Petersburg, staat, lijken alsmaar kleiner te worden.

Resultaat eerste testdag IndyCar Sebring: