IndyCar voegt achttiende race toe aan 2026-kalender

In eerste instantie leek het nog om een grap te gaan, maar inmiddels is duidelijk dat er intenties zijn om een IndyCar-race door de straten van Washington D.C. te organiseren. De Amerikaanse minister van Transport, Sean Duffy, plaatste onlangs een door AI gegenereerde video waarin IndyCar-auto's rond de National Mall raceten. De Amerikaanse president Donald Trump deelde de video en sprak zijn steun uit voor het idee, dat hij onderdeel wil maken van de viering van het 250ste jubileum van de Onafhankelijkheidsverklaring.

Op vrijdag ondertekende president Trump een presidentieel decreet waarin de plannen voor de race officieel werden bevestigd, die hij de naam 'Freedom 250' gaf. Hij heeft de burgemeester van de stad, Muriel Bowser, opgedragen samen met zijn regering te werken aan de organisatie van het evenement. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Transport zullen samen met IndyCar verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van het circuit en het vinden van de financiering.

De race staat gepland voor het weekend van 21 tot en met 23 augustus, tussen reeds geplande races in Markham (Ontario) en op de Milwaukee Mile in Wisconsin. Het organiseren van zo'n evenement in het hart van de Amerikaanse hoofdstad vormt een grote logistieke uitdaging, zeker gezien de korte voorbereidingstijd en het feit dat reclame op het terrein rond het Capitool verboden is.

"IndyCar is een bron van trots en entertainment voor ons land, en daarom ben ik verheugd de Freedom 250 Grand Prix van Washington D.C. aan te kondigen", zei president Trump. "Deze race, de eerste autorace ooit in onze nationale hoofdstad, vlak bij de National Mall, zal de grootsheid van onze stad laten zien terwijl de coureurs racen langs onze iconische nationale monumenten, ter ere van Amerika's 250ste verjaardag."

"Al meer dan honderd jaar zet de Amerikaanse IndyCar-racerij de toon in de autosport. Met snelheden van meer dan 200 mijl per uur wekken de auto's en coureurs ontzag en respect bij iedereen die deze typisch Amerikaanse sport bekijkt."

Een presidentieel decreet werd ondertekend voor de Freedom 250. Foto door: Getty Images

Ook burgemeester Bowser reageerde in een officiële verklaring: "Washington D.C., binnenkort de thuisbasis van alle grote sportcompetities, is de onbetwiste sporthoofdstad. Maar daar stoppen we niet: we blijven grote evenementen aantrekken. Daarom ben ik enorm blij dat we de Freedom 250 deze augustus mogen verwelkomen in de hoofdstad van het land."

"Het raceweekend zal de economie van D.C. een flinke impuls geven door onze hotels en restaurants te vullen en door bezoekers, inwoners en de sportwereld te laten zien dat er geen betere stad, mensen en omgeving zijn voor grote sportevenementen. Ik nodig alle sportfans uit om te komen genieten van de Freedom 250 en alles wat Washington D.C. te bieden heeft."