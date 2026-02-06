Zak Brown: "Indy 500-reünie met Fernando Alonso zou geweldig zijn"

McLaren heeft er inmiddels een gewoonte van gemaakt om een extra auto in te zetten tijdens de Indy 500. In 2020 trapte Fernando Alonso de traditie af, waarna Juan Pablo Montoya (2021 en 2022), Tony Kanaan (2023) en Kyle Larson (2024 en 2025) ook namens het team in actie kwamen tijdens het kroonjuweel van het IndyCar-seizoen.

De traditie wordt in 2026 voortgezet met Ryan Hunter-Reay. De Indy 500-winnaar van 2014 is in mei eenmalig de teamgenoot van vaste McLaren-coureurs Pato O'Ward, Christian Lundgaard en Nolan Siegel, tot grote tevredenheid van McLaren Racing CEO Zak Brown.

"Laat ik beginnen met Ryan: ik ben heel blij dat hij dit jaar in de auto zit", antwoordde Brown op een vraag van Motorsport.com bij de opening van het McLaren Racing Center in Indianapolis. "Hij is zeker in staat om de Indy 500 te winnen, dus onze kansen zijn gegroeid door Ryan in de auto te zetten."

Vervolgens ging Brown in op een mogelijke reünie met Alonso voor de Indy 500. Met ondersteuning van McLaren deed de 44-jarige Spanjaard drie pogingen om zich te kwalificeren, waarvan er twee succesvol waren. Bij zijn debuut in 2017 reed Alonso zelfs 27 ronden aan de leiding, voordat hij door een motorprobleem uitviel. In 2019 kwalificeerde hij zich niet, om in 2020 als 21e over de finish te komen.

Een opgeblazen Honda-motor gooide roet in het eten tijdens Fernando Alonso's deelname in 2017. Foto door: F. Peirce Williams / Motorsport Images

Voor Alonso kan een nieuwe Indy 500-deelname interessant zijn als hij graag de Triple Crown wil voltooien. Zeges in de Grand Prix van Monaco en de 24 uur van Le Mans heeft hij al, maar de winst op Indianapolis Motor Speedway ontbreekt nog. Brown benadrukte dat de deur bij McLaren openstaat als Alonso besluit om na zijn F1-avontuur bij Aston Martin een nieuwe poging te willen wagen.

"Dit is het laatste jaar van zijn contract en dat betekent niet dat hij niet doorgaat, maar zo’n beetje iedere keer dat ik hem zie, praat ik er met hem over. Ik denk dat we een auto hebben die de Indy 500 kan winnen, en ik denk dat hij zeker in staat is om de Indy 500 te winnen", aldus Brown.

"Ik heb er enorm van genoten om hier met hem te racen. Op één keer na heeft hij er ook van genoten, en zeker in het eerste jaar. Dat was magisch. Ik zou het geweldig vinden om Fernando weer met ons in de Indy 500 te zien. Het is iets waar ik hem mee lastig blijf vallen."