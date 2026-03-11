Formule E-medeoprichter Alberto Longo vindt dat de Formule 1 een verkeerde richting inslaat door zijn regels dichter bij die van het volledig elektrische kampioenschap te brengen. Volgens hem moet de sport "trouw blijven aan zijn eigen principes".

Dit jaar heeft F1 een grote technische hervorming doorgevoerd, waarbij zowel de chassis- als de motorvoorschriften zijn aangepast. De grootste verandering betreft de power unit: waarbij het elektrische component nu tot 50 procent van het totale vermogen uitmaakt.

Dit heeft sommige coureurs ertoe aangezet om het vereiste energiebeheer te vergelijken met dat in de Formule E. Met name Max Verstappen behoorde tot de critici van de richting die F1 is ingeslagen. Tijdens de voorbereiding op het seizoen omschreef hij de nieuwe generatie Grand Prix-auto's als "Formule E op steroïden".

Toen Motorsport.com hem vroeg of hij dergelijke verwijzingen respectloos vond ten opzichte van het elektrische kampioenschap, zei Longo: "Er is een oud Spaans gezegde: laat ze maar praten. Het is altijd goed als er over je gesproken wordt. Als mensen het over je hebben, betekent dat dat je belangrijk bent - en zo voelen wij dat ook."

Alberto Longo: "Als mensen het over je hebben, betekent dat dat je belangrijk bent - en zo voelen wij dat ook." Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Longo benadrukte dat hij fan blijft van de F1, maar vindt dat het kampioenschap met de nieuwe regels mogelijk een verkeerde weg is ingeslagen.

"Het enige wat ik kan zeggen is, zoals ik altijd zeg, dat ik een grote fan ben van de Formule 1. Maar ik ben er zeker van dat ze voor bepaalde regels hebben gekozen die het spektakel en de show een beetje schaden."

"Ze komen steeds dichter bij ons. Wij hebben misschien niet de exclusiviteit, maar we hebben wel al veel expertise op dit gebied."

Terwijl F1-coureurs meldden dat ze op de rechte stukken in Melbourne zonder elektrische energie kwamen te zitten, met name door het ontbreken van zware remzones, hebben Formule E-auto's geen soortgelijke problemen ondervonden. Coureurs in FE kunnen tot wel zes minuten in de krachtigere Attack Mode (350 kW) blijven zonder snelheid te verliezen op rechte stukken.

"Ja, wij kunnen zes of zelfs acht minuten in de Attack Mode rijden zonder dat de auto vertraagt. Ik denk dat zij terug moeten naar waar ze voor staan: geluid, volledig vermogen en het pushen van de nieuwste technologie. Dat is waar Formule 1 om draait."

Volgens Longo zijn de twee kampioenschappen fundamenteel verschillend. "Wij zijn vanaf dag één als iets anders gepresenteerd. Het is niet het een of het ander; het is allebei. Het is niet het een of het ander; ze kunnen naast elkaar bestaan. Maar het probleem is dat zij proberen meer Formule E te worden."

Testplatform

Longo sprak ook over de mogelijkheid dat Formule E in de toekomst een soort testplatform voor nieuwe circuits kan worden, zeker met de komst van de krachtigere Gen4-auto in het seizoen 2026-2027.

"Ik denk dat ze bestuderen wat wij doen, zoals ze de afgelopen jaren ook hebben gedaan. We zijn natuurlijk zeer geavanceerd wat betreft de specifieke technologie die we gebruiken", zei Longo.

Met de komst van de Gen4-auto verwacht Longo dat Formula E ook vaker op grotere circuits kan racen, en een testplatform wordt voor F1. Foto door: Porsche

Volgens Longo is Formule E bovendien flexibeler in de keuze van circuits. "Zij hebben een zeer vaste manier om locaties te beoordelen en weten ze precies wat ze nodig hebben. Wij zijn veel flexibeler: we kunnen op elk type locatie racen.

"Uiteraard hebben we bepaalde beperkingen, maar niet dezelfde als zij. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de meeste tests die wij uitvoeren, niet mogelijk zijn voor de Formule 1. We gaan er nu niet meer heen, maar weet je nog toen we naar Brooklyn gingen bijvoorbeeld? De Formule 1 had daar nooit een evenement kunnen organiseren, evenmin in Parijs."

Met de komst van de Gen4-auto verwacht hij dat Formule E ook vaker op grotere circuits kan racen. "Vanaf volgend jaar kunnen we bijvoorbeeld ook zonder problemen op het lange circuit in Mexico rijden. Dus ja, ik denk dat we in feite het testplatform gaan worden voor elektrische mobiliteit en elektrisch racen."

Steeds meer Formule E-coureurs helpen ondertussen ook F1-teams met simulatorwerk, terwijl F1-teams talent uit andere kampioenschappen aantrekken om meer kennis op te doen over de nieuwe hybride motoren.

Longo verwacht dat die trend alleen maar zal toenemen. "Nu de Formule 1 steeds elektrischer wordt, zullen ze zeker bij ons vissen naar technische mensen: engineers, specialisten en misschien zelfs coureurs", concludeerde hij."