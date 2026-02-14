Formule E-kampioen kraakt nieuw F1-reglement: "Extreem slecht"
Lucas di Grassi noemt het nieuwe reglement in de Formule 1 fundamenteel verkeerd ontworpen. Volgens de voormalig Formule E-kampioen maken de regels de auto’s trager en minder geschikt om mee te racen.
In navolging van Formule E-baas Jeff Dodds heeft nu ook Lucas di Grassi zijn licht laten schijnen over de nieuwe regels in de Formule 1. In het nieuwe technische reglement is een grotere rol weggelegd voor het (her)gebruik van elektrische energie. Om die energie op te wekken, kunnen de F1-auto's niet altijd voluit gas geven en dat leidt onder andere tot lift-and-coast op de rechte stukken en extreem terugschakelen in de bochten. Een verkeerde ontwikkeling vindt onder andere Max Verstappen die van mening is dat met het managen van energie de sport opschuift richting Formule E.
De inmiddels 41 jaar oude Di Grassi zet vraagtekens bij de logica achter de nieuwe regels. "De hybride regels van F1 zijn extreem slecht ontworpen", zegt de Braziliaan tegen Motorsport.com. "Dat ligt niet alleen aan het hybridesysteem zelf. Het zijn de regels die door de FIA zijn opgesteld, en door de mensen binnen de FIA die deze richting hebben gekozen."
Volgens de voormalig Formule 1-coureur zorgen bepaalde keuzes ervoor dat de auto’s trager en minder racebaar worden. "Ik begrijp de logica achter sommige regels niet. Er zitten heel vreemde bepalingen in. Voor een klasse als F1 leidt dat tot auto’s die soms niet efficiënt zijn en niet prettig om mee te racen. Daarom klagen de coureurs ook."
Kan Formule E de Formule 1 voorbijstreven?
Di Grassi gaat zelfs een stap verder en denkt dat Formule E op termijn sneller kan worden dan Formule 1. Het volledig elektrische kampioenschap introduceert binnenkort de 800 pk sterke Gen4-auto en plant daarna verdere technische upgrades. Door snelle batterijontwikkeling ziet de coureur groot potentieel. "Mijn punt is dat Formule E over een paar jaar de snelste auto’s ter wereld kan hebben", stelt de kampioen van 2016/17 die tegenwoordig uitkomt voor FE-team Lola Yamaha ABT. "Dat hangt af van hoe goed we Gen 4.5 en Gen 5 weten te ontwikkelen, maar het potentieel is er."
Hij werpt daarbij een bredere vraag op over de toekomst van de autosport. Wat gebeurt er als Formule E duidelijk sneller wordt dan F1? Zullen de beste coureurs dan overstappen, of combineren ze beide kampioenschappen? Volgens di Grassi is het niet ondenkbaar dat F1 en Formule E uiteindelijk naast elkaar bestaan als zomer- en wintercompetitie, waardoor topcoureurs in beide series actief kunnen zijn. Op circuits als Monaco verwacht hij dat toekomstige Formule E-auto’s op termijn zelfs meerdere seconden sneller kunnen zijn dan F1. Gevraagd of hij met F1-coureurs heeft gesproken die de 2026-auto al in de simulator hebben getest, antwoordt di Grassi bevestigend. Volgens hem melden ook zij dat het reglement op sommige circuits voor grote problemen zorgt en dat de rij-eigenschappen ongewoon aanvoelen.
Bekijk de laatste F1-update
Bekijk: F1-update: Max Verstappen en Red Bull geloven Mercedes-voorspelling niet, McLaren wil aanpassingen
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Formule E-kampioen kraakt nieuw F1-reglement: "Extreem slecht"
Aston Martin: Ontwikkeling loopt achter, maar AMR26 heeft potentie
Andrea Stella: Deze twee F1-teams zijn sneller dan McLaren
Komatsu na F1-wintertest Bahrein: Haas stabiele middenmoter
Alonso nog steeds vol vertrouwen na dramaweek voor Aston Martin
Alonso toont begrip voor Verstappen: "Onze chef-kok kan nu in de auto rijden!"
Het verhaal achter de Toyota-missie van Alonso
Stroll trekt pijnlijke conclusie: "Aston Martin komt 4,5 seconden tekort"
Stroll: "Als Russell met 30 seconden wint, klaagt hij niet meer"
Newey verklaart waarom Aston Martin AMR26 met zwarte livery reed in Barcelona
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties