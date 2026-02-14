Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1

Formule E-kampioen kraakt nieuw F1-reglement: "Extreem slecht"

Lucas di Grassi noemt het nieuwe reglement in de Formule 1 fundamenteel verkeerd ontworpen. Volgens de voormalig Formule E-kampioen maken de regels de auto’s trager en minder geschikt om mee te racen.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Lucas di Grassi, ABT CUPRA Formule E-team

In navolging van Formule E-baas Jeff Dodds heeft nu ook Lucas di Grassi zijn licht laten schijnen over de nieuwe regels in de Formule 1. In het nieuwe technische reglement is een grotere rol weggelegd voor het (her)gebruik van elektrische energie. Om die energie op te wekken, kunnen de F1-auto's niet altijd voluit gas geven en dat leidt onder andere tot lift-and-coast op de rechte stukken en extreem terugschakelen in de bochten. Een verkeerde ontwikkeling vindt onder andere Max Verstappen die van mening is dat met het managen van energie de sport opschuift richting Formule E.

Lees ook:

De inmiddels 41 jaar oude Di Grassi zet vraagtekens bij de logica achter de nieuwe regels. "De hybride regels van F1 zijn extreem slecht ontworpen", zegt de Braziliaan tegen Motorsport.com. "Dat ligt niet alleen aan het hybridesysteem zelf. Het zijn de regels die door de FIA zijn opgesteld, en door de mensen binnen de FIA die deze richting hebben gekozen."

Volgens de voormalig Formule 1-coureur zorgen bepaalde keuzes ervoor dat de auto’s trager en minder racebaar worden. "Ik begrijp de logica achter sommige regels niet. Er zitten heel vreemde bepalingen in. Voor een klasse als F1 leidt dat tot auto’s die soms niet efficiënt zijn en niet prettig om mee te racen. Daarom klagen de coureurs ook."

Kan Formule E de Formule 1 voorbijstreven?

Di Grassi gaat zelfs een stap verder en denkt dat Formule E op termijn sneller kan worden dan Formule 1. Het volledig elektrische kampioenschap introduceert binnenkort de 800 pk sterke Gen4-auto en plant daarna verdere technische upgrades. Door snelle batterijontwikkeling ziet de coureur groot potentieel. "Mijn punt is dat Formule E over een paar jaar de snelste auto’s ter wereld kan hebben", stelt de kampioen van 2016/17 die tegenwoordig uitkomt voor FE-team Lola Yamaha ABT. "Dat hangt af van hoe goed we Gen 4.5 en Gen 5 weten te ontwikkelen, maar het potentieel is er."

Hij werpt daarbij een bredere vraag op over de toekomst van de autosport. Wat gebeurt er als Formule E duidelijk sneller wordt dan F1? Zullen de beste coureurs dan overstappen, of combineren ze beide kampioenschappen? Volgens di Grassi is het niet ondenkbaar dat F1 en Formule E uiteindelijk naast elkaar bestaan als zomer- en wintercompetitie, waardoor topcoureurs in beide series actief kunnen zijn. Op circuits als Monaco verwacht hij dat toekomstige Formule E-auto’s op termijn zelfs meerdere seconden sneller kunnen zijn dan F1. Gevraagd of hij met F1-coureurs heeft gesproken die de 2026-auto al in de simulator hebben getest, antwoordt di Grassi bevestigend. Volgens hem melden ook zij dat het reglement op sommige circuits voor grote problemen zorgt en dat de rij-eigenschappen ongewoon aanvoelen.

