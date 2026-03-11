Weerbericht F1 China: Koel en stabiel weer tijdens sprintweekend
Eist het weer een hoofdrol voor zich op tijdens het eerste sprintweekend van het Formule 1-seizoen 2026 in China? We vroegen onze partner Weeronline om een verwachting.
Foto door: Hector Retamal - AFP - Getty Images
De tweede race van het seizoen wordt verreden op het Shanghai International Circuit in China. In totaal worden 56 rondes afgelegd op het 5,5 km lange circuit. De GP van China begint zondag om 8.00 uur Nederlandse tijd, dus raceliefhebbers hoeven niet zo vroeg op als vorige week. In Shanghai is het zeven uur later en begint de race dus om 15.00 uur lokale tijd.
De eerste vrije training staat vrijdag om 4.30 uur Nederlandse tijd op het programma en om 8.30 uur begint de sprintkwalificatie. Het weerbeeld laat flink wat zon zien en het is droog. De temperatuur stijgt naar een graad of 14 en er zwakke tot matige oostenwind.
Zonnige omstandigheden
Zaterdag begint om 4.00 uur Nederlandse tijd de sprintrace en in China is het dan 11.00 uur. Opnieuw schijnt de zon en is het droog. Er staat maar weinig wind en het wordt 16 graden. Ook tijdens de kwalificatie, die vier uur later wordt verreden, is het droog en zonnig.
De race zelf begint zondag om 8.00 uur. In China is het dan 15.00 uur en opnieuw zal de zon schijnen. Toch trekken dan ook wolkenvelden voor de zon, maar tot regen komt het niet. Er waait een meest matige noordoostenwind en het is wederom een graad of 16. Mocht je aanwezig zijn op het circuit, dan moet je wel zonnebrandcrème gebruiken, want de zonkracht is hoog. De onbeschermde huid kan met 10 tot 20 minuten verbranden.
Foto door: Weeronline
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Vowles: Vijf voorstellen om 'energiearme' F1-auto’s 2026 te verbeteren
KTM: MotoGP-motoren 2027 op helft circuits niet langzamer dan nu
Formule E: "F1 probeert op ons te lijken, en dat is een fout"
F1-vraag van de week: Is F1 te ver gegaan met complexiteit van nieuwe regels?
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties