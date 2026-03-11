Weerbericht F1 China: Koel en stabiel weer tijdens sprintweekend

De tweede race van het seizoen wordt verreden op het Shanghai International Circuit in China. In totaal worden 56 rondes afgelegd op het 5,5 km lange circuit. De GP van China begint zondag om 8.00 uur Nederlandse tijd, dus raceliefhebbers hoeven niet zo vroeg op als vorige week. In Shanghai is het zeven uur later en begint de race dus om 15.00 uur lokale tijd.

De eerste vrije training staat vrijdag om 4.30 uur Nederlandse tijd op het programma en om 8.30 uur begint de sprintkwalificatie. Het weerbeeld laat flink wat zon zien en het is droog. De temperatuur stijgt naar een graad of 14 en er zwakke tot matige oostenwind.

Zonnige omstandigheden

Zaterdag begint om 4.00 uur Nederlandse tijd de sprintrace en in China is het dan 11.00 uur. Opnieuw schijnt de zon en is het droog. Er staat maar weinig wind en het wordt 16 graden. Ook tijdens de kwalificatie, die vier uur later wordt verreden, is het droog en zonnig.

De race zelf begint zondag om 8.00 uur. In China is het dan 15.00 uur en opnieuw zal de zon schijnen. Toch trekken dan ook wolkenvelden voor de zon, maar tot regen komt het niet. Er waait een meest matige noordoostenwind en het is wederom een graad of 16. Mocht je aanwezig zijn op het circuit, dan moet je wel zonnebrandcrème gebruiken, want de zonkracht is hoog. De onbeschermde huid kan met 10 tot 20 minuten verbranden.

