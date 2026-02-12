Op de tweede dag van de driedaagse test in Bahrein stond Max Verstappen voor het eerst uitgebreid de pers te woord in 2026. Op woensdag had hij 136 ronden afgelegd, waarna hij de auto donderdag overdroeg aan teamgenoot Isack Hadjar. Ondanks de productieve start van de test uitte Verstappen grote zorgen over de nieuwe generatie Formule 1-auto’s in het algemeen.

"Om te rijden zijn ze eerlijk gezegd niet erg leuk", zei Verstappen tegen onder andere Motorsport.com. "Management is het juiste woord om het te omschrijven. Het voelt niet echt als Formule 1. Het is een beetje Formula E op steroïden. Maar de regels zijn voor iedereen hetzelfde, dus je moet ermee omgaan."

"Als pure coureur geniet ik ervan om voluit te rijden, en dat kan nu niet", vervolgde hij. "Er gebeurt heel veel tegelijk. Alles wat je als coureur doet, qua inputs, heeft enorme invloed op de energiekant. Voor mij is dat geen Formule 1. Dan kun je misschien beter Formula E gaan rijden, toch? Dat draait volledig om energie, efficiëntie en management."

Verstappen merkte op dat de auto’s 'energie-arm' zijn. "Ik wil gewoon normaal rijden, zoals het hoort. Zonder steeds te moeten denken: als ik iets langer of korter rem, een versnelling hoger of lager rijd, dat dat zo’n grote impact heeft op de topsnelheid. Daarbij is de grip momenteel ook vrij laag met deze banden en deze auto-configuratie. Het is een flinke stap terug ten opzichte van hoe het was."

Max Verstappen: "Ik wil gewoon normaal rijden, zoals het hoort." Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De viervoudig wereldkampioen gaf toe dat het hem pijn doet om zo openlijk kritisch te zijn, uit respect voor het werk dat binnen het team en bij Red Bull Powertrains is verricht. Zowel auto als motor maken tot nu toe immers een sterke indruk, waarbij de gloednieuwe motorafdeling zelfs verwachtingen lijkt te overtreffen.

"Aan de andere kant weet ik ook hoeveel werk er achter de schermen is verzet", aldus Verstappen. "Ook aan de motorzijde. Dat maakt het niet leuk om dit te zeggen. Maar als coureur wil ik ook eerlijk zijn over het gevoel. Ik weet wat er op het spel staat voor het team, met onze eigen motor en het enthousiasme van de mensen. Als ik in de auto stap, geef ik altijd alles, dat weten ze. Maar mijn enthousiasme om ermee te rijden is momenteel niet zo hoog."

Verstappen heeft zich de afgelopen jaren al vaker kritisch uitgelaten over de 2026-regels. Hij liet eerder doorschemeren dat zijn plezier in het rijden een belangrijke factor zal zijn in de beslissing om wel of niet langer door te gaan in de Formule 1, wanneer zijn huidige contract bij Red Bull Racing in 2028 afloopt. Mogelijk besluit hij zelfs eerder te vertrekken.

Zijn eerste ervaringen in Bahrein lijken een langer verblijf in de Formule 1 niet in de hand te werken. "Een winnende auto alleen is voor mij niet genoeg", benadrukte Verstappen. "Het moet ook leuk zijn om te rijden. Ik ben in deze fase van mijn carrière ook bezig met andere dingen buiten de Formule 1 waar ik plezier uit haal. We weten dat we voorlopig vastzitten aan dit reglement. Dus ja, we zullen zien."

Gevraagd naar zijn mogelijke deelname aan de 24 uur van de Nürburgring grapte hij: "Daar kun je in elk geval nog voluit rijden zonder op je batterij te hoeven letten... Ik wil het graag doen. We werken eraan om het mogelijk te maken, maar ik kan het nog niet bevestigen."