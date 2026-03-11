Max Verstappen ziet twee verbeterpunten bij Red Bull voor GP China
Met een sprintrace op het programma weet Max Verstappen dat Red Bull Racing goed uit de startblokken moet komen in China. Hij wijst enkele verbeterpunten aan na de Grand Prix van Australië.
Foto door: Mark Thompson / Getty Images
De eerste race van het nieuwe Formule 1-tijdperk is pas net achter de rug, maar komend weekend staat in China alweer de tweede afspraak van dit seizoen op het programma. Op het Shanghai International Circuit worden de teams en coureurs zelfs getrakteerd op de eerste sprintrace van 2026. Het gevolg daarvan is wel dat er vrijdag maar een vrije training is, waarin gezocht kan worden naar de optimale afstelling van de complexe auto's.
Dat maakt de klus voor iedereen een stukje lastiger, erkent Max Verstappen in zijn vooruitblik op de GP van China. "Natuurlijk is het een sprintweekend, dus hebben we minder tijd om aan de afstelling van de auto te werken. Daarom moeten we meteen goed uit de startblokken komen", hamert de coureur van Red Bull Racing op het belang van een goede voorbereiding op het raceweekend.
Afgelopen weekend leverde Verstappen in Australië een inhaalrace af. Na een kwalificatiecrash moest hij als twintigste aan de openingsrace beginnen, om uiteindelijk als zesde over de finish te komen. Dat vindt de viervoudig wereldkampioen hoopgevend, al ziet hij ook ruimte voor verbetering. "Het was goed om weer te racen en het was veelbelovend om te zien dat we in de race een sterke comeback konden maken", stelt Verstappen.
Na zijn crash in de kwalificatie herstelde Max Verstappen zich knap in de GP van Australië.
Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Het team heeft geweldig werk geleverd om ons te brengen waar we nu staan, maar er is nog veel te doen en er zijn veel lessen die we uit die race kunnen trekken. We hadden in Melbourne vooral last van bandenslijtage, wat ook op dit circuit in Shanghai een probleem kan zijn, en de energie-inzet is ook iets waar we naar kunnen kijken. We zullen data blijven verzamelen en werken aan het verbeteren van de auto; we zijn nog steeds aan het leren en we willen deze week meer in de strijd zitten."
Hadjar ziet kansen in China
Voor zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar verliep het eerste raceweekend van het jaar niet helemaal naar wens. De Fransman kwalificeerde zich zaterdag knap als derde, maar in de race viel hij uit. Zijn doel voor aankomend weekend is duidelijk: opnieuw de strijd aangaan met de snelste coureurs. "Mijn debuut voor het team in Melbourne was een bijzonder moment en zaterdag was de perfecte start", vertelt Hadjar.
"Helaas eindigde het weekend niet zoals we hadden gehoopt, maar we zijn gemotiveerd om deze week in Shanghai sterker terug te komen. Ik wil het hele weekend een goede indruk maken en mezelf blijven meten met de allerbesten. Met een sprintweekend heb je zelfs nog meer kansen om sterke prestaties neer te zetten en dat is precies waar ik voor ga."
