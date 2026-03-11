De Grand Prix van Australië van afgelopen weekend betekende het einde van de 'schijnoorlog' in het Formule 1-voorseizoen, waarbij de teams die hun kunnen verborgen hadden gehouden eindelijk hun ware snelheid lieten zien.

Williams behoorde overigens niet tot die teams, dus het bescheiden resultaat was eerder teleurstellend dan verrassend. Het team loopt al achter de feiten aan sinds het de geplande shakedown in Barcelona moest afbreken. Kort daarvoor verschenen berichten dat de nieuwe auto de crashtest niet had gehaald en bovendien meer dan 20 kilogram te zwaar was.

Gewicht verminderen 'niet ingewikkeld'

Dat extra gewicht verklaart een groot deel van het tempoverlies van de FW48 ten opzichte van de topteams. Daarnaast kampen de klantenteams van Mercedes nog altijd met een kennisachterstand ten opzichte van het fabrieksteam als het gaat om het optimaal benutten van de power unit. Voorafgaand aan het seizoen stelde Vowles dat de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap de nieuwe basis moest worden.

"Het is niet ingewikkeld om het gewicht omlaag te krijgen", zei Vowles op de zondag van het Australische weekend. "Alle technische stappen staan vandaag al in mijn inbox. Niet alleen om het te verlagen, maar zelfs om een flink stuk onder het gewicht te komen. Die stappen liggen er al. Als we in een wereld zonder budgetlimiet zouden leven, zou ik het morgen al uitvoeren. Het zou binnen een paar weken klaar zijn. Maar dat is niet het geval."

Alle composietonderdelen van een Formule 1-auto hebben een strikt bepaalde levensduur. Hoe lang een onderdeel op de auto kan blijven voordat het vervangen moet worden, wordt berekend op basis van de belasting die het tijdens gebruik ondergaat. Zo toont koolstofvezel weinig zichtbare tekenen van slijtage voordat het bezwijkt. Er bestaan verschillende vormen van niet-destructief onderzoek, maar zelfs die geven geen volledige garantie dat een defect tijdig wordt ontdekt.

James Vowles: "Als we in een wereld zonder budgetlimiet zouden leven, zou ik het morgen al uitvoeren." Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Volgens Vowles is het daarom efficiënter om onder de budgetlimiet gewicht te besparen via geplande upgrades tijdens het seizoen en door onderdelen te vervangen wanneer ze het einde van hun levensduur bereiken, in plaats van alles meteen te veranderen. Dat past ook bij de realiteit dat gewichtsreductie in de Formule 1 meestal het resultaat is van kleine besparingen verspreid over de hele auto, en niet van één enkel onderdeel dat veel te zwaar is.

Daarbij spelen ook logistieke kosten een rol. Het vervoeren van nieuwe onderdelen valt nu namelijk eveneens onder de budgetlimiet.

Onder de huidige motorreglementen heeft een te zware auto een grotere impact op de prestaties dan voorheen. Het extra gewicht beïnvloedt de snelheid in bochten, wat gevolgen heeft voor de hoeveelheid energie die kan worden teruggewonnen. Dat heeft weer invloed op hoe die energie later in de ronde kan worden ingezet. Omdat de energiebuffer continu wordt opgeladen en ontladen, kan dat nadeel zich gedurende een ronde opstapelen.

"We hebben een agressief plan om weer op het juiste spoor te komen", aldus Alex Albon. "Het team werkt er dag en nacht aan. Er is een enorme push in de fabriek om ons terug te brengen naar waar we horen te staan. Op papier is voor ons vrij duidelijk waar de rondetijd zit. Alleen al als je naar het gewicht kijkt, zit daar duidelijk veel winst."

De auto van Carlos Sainz viel tijdens de derde vrije training in Australië stil bij de ingang van de pitstraat. Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Een punt dat mogelijk sneller kan worden aangepakt, is de betrouwbaarheid. De auto van Carlos Sainz viel tijdens de derde vrije training in Australië stil bij de ingang van de pitstraat en kon niet op tijd worden gerepareerd voor de kwalificatie.

"We hadden een kwalificatie nodig om echt te zien hoe ver we achterlopen op dat gebied [PU-beheer]. Dat kostte ons gisteren ook wat tijd. Maar het grootste probleem blijft het gewicht."

Foto's van de GP van Australië - zondag