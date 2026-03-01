VeeKay strandt vroeg in IndyCar-kwalificatie St. Pete, McLaughlin op pole

De IndyCar Series is dit weekend in St. Petersburg voor de traditionele openingsronde van het seizoen. Zaterdag om 18.00 uur lokale tijd begon de kwalificatie voor de race op het stratencircuit in Florida en daar kon Rinus VeeKay met vertrouwen aan beginnen, nadat hij in beide vrije trainingen op de tiende plaats was geëindigd.

Voor het eerste deel van de kwalificatie werd VeeKay ingedeeld in groep 1, waarin hij moest proberen een plek bij de eerste zes te veroveren om door te stoten tot het tweede segment. Dat leverde meteen enkele verrassingen op. Zo kwam Josef Newgarden totaal niet uit de verf in de eerste kwalificatie van het IndyCar-seizoen: de Penske-coureur was de langzaamste van groep 1 en begint zondag vanaf de 23e positie.

VeeKay verging het niet veel beter. De Nederlander van Juncos Hollinger Racing noteerde 1.01.3719 als snelste tijd en hoewel hij daarmee slechts een halve seconde langzamer was dan de snelste tijd, was het niet genoeg voor een plek in het tweede deel. Uiteindelijk eindigde VeeKay op de tiende plek in het eerste kwalificatiedeel, wat leidt tot een negentiende plek op de grid.

Er waren meer grote namen die het eerste deel van de kwalificatie niet overleefden in St. Petersburg. Zesvoudig kampioen Scott Dixon strandde in de tweede groep op de achtste plaats, waardoor hij zondag vanaf de zestiende plek moet beginnen. De Nieuw-Zeelander staat op de grid één plekje achter Kyle Kirkwood en drie plaatsen achter Will Power, die zijn eerste race voor Andretti vanaf P13 moet aanvangen.

Scott McLaughlin is de eerste polesitter van het IndyCar-seizoen 2026. Foto door: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

In het tweede deel van de kwalificatie keerden de twaalf overgebleven coureurs terug op de baan om te bepalen wie er door zouden stoten tot de strijd om pole-position. Daar slaagde Dale Coyne Racing verrassend met beide coureurs in: Dennis Hauger noteerde de vierde tijd, Romain Grosjean was de nummer zes. Dat ging ten koste van onder meer Pato O'Ward, die zondag vanaf de achtste plaats moet beginnen.

De strijd om pole-position werd vervolgens beslist in de Fast Six, waarin Scott McLaughlin aan het langste eind trok. De Penske-coureur, die in het tweede segment al de snelste was, reed 1.00.5426 en bleek twee honderdsten van een seconde sneller dan Marcus Ericsson. Debutant Hauger verraste opnieuw door op drie honderdsten van McLaughlin naar de derde startpositie te rijden en zo kampioen Álex Palou, David Malukas en Grosjean af te troeven.

De eerste race van het IndyCar-seizoen 2026 wordt zondag verreden. De krachtmeting in St. Petersburg begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Kwalificatie IndyCar St. Petersburg