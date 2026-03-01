Overslaan naar hoofdinhoud

Kwalificatieverslag
IndyCar St. Petersburg

VeeKay strandt vroeg in IndyCar-kwalificatie St. Pete, McLaughlin op pole

Rinus VeeKay moet de eerste IndyCar-race van 2026 vanuit de achterhoede aanvangen. De Nederlander strandde in St. Petersburg al in het eerste deel van de kwalificatie. Pole is voor Scott McLaughlin.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Rinus Veekay, Juncos Hollinger

Foto door: David Jensen / Getty Images

De IndyCar Series is dit weekend in St. Petersburg voor de traditionele openingsronde van het seizoen. Zaterdag om 18.00 uur lokale tijd begon de kwalificatie voor de race op het stratencircuit in Florida en daar kon Rinus VeeKay met vertrouwen aan beginnen, nadat hij in beide vrije trainingen op de tiende plaats was geëindigd.

Voor het eerste deel van de kwalificatie werd VeeKay ingedeeld in groep 1, waarin hij moest proberen een plek bij de eerste zes te veroveren om door te stoten tot het tweede segment. Dat leverde meteen enkele verrassingen op. Zo kwam Josef Newgarden totaal niet uit de verf in de eerste kwalificatie van het IndyCar-seizoen: de Penske-coureur was de langzaamste van groep 1 en begint zondag vanaf de 23e positie.

VeeKay verging het niet veel beter. De Nederlander van Juncos Hollinger Racing noteerde 1.01.3719 als snelste tijd en hoewel hij daarmee slechts een halve seconde langzamer was dan de snelste tijd, was het niet genoeg voor een plek in het tweede deel. Uiteindelijk eindigde VeeKay op de tiende plek in het eerste kwalificatiedeel, wat leidt tot een negentiende plek op de grid.

Er waren meer grote namen die het eerste deel van de kwalificatie niet overleefden in St. Petersburg. Zesvoudig kampioen Scott Dixon strandde in de tweede groep op de achtste plaats, waardoor hij zondag vanaf de zestiende plek moet beginnen. De Nieuw-Zeelander staat op de grid één plekje achter Kyle Kirkwood en drie plaatsen achter Will Power, die zijn eerste race voor Andretti vanaf P13 moet aanvangen.

Scott McLaughlin is de eerste polesitter van het IndyCar-seizoen 2026.

In het tweede deel van de kwalificatie keerden de twaalf overgebleven coureurs terug op de baan om te bepalen wie er door zouden stoten tot de strijd om pole-position. Daar slaagde Dale Coyne Racing verrassend met beide coureurs in: Dennis Hauger noteerde de vierde tijd, Romain Grosjean was de nummer zes. Dat ging ten koste van onder meer Pato O'Ward, die zondag vanaf de achtste plaats moet beginnen.

De strijd om pole-position werd vervolgens beslist in de Fast Six, waarin Scott McLaughlin aan het langste eind trok. De Penske-coureur, die in het tweede segment al de snelste was, reed 1.00.5426 en bleek twee honderdsten van een seconde sneller dan Marcus Ericsson. Debutant Hauger verraste opnieuw door op drie honderdsten van McLaughlin naar de derde startpositie te rijden en zo kampioen Álex Palou, David Malukas en Grosjean af te troeven.

De eerste race van het IndyCar-seizoen 2026 wordt zondag verreden. De krachtmeting in St. Petersburg begint om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Kwalificatie IndyCar St. Petersburg

GRID

Pos Coureur # Tijd Mph
1 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3

1'00.5426

 107.032
2 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28

+0.0195

1'00.5621

 106.998
3 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19

+0.0317

1'00.5743

 106.976
4 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10

+0.1416

1'00.6842

 106.782
5 United States D. Malukas Team Penske 12

+0.2212

1'00.7638

 106.642
6 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18

+0.8036

1'01.3462

 105.630
7 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66

+0.2394

1'00.7820

 106.611
8 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5

+0.3437

1'00.8863

 106.428
9
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45

+0.4046

1'00.9472

 106.322
10 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8

+0.4385

1'00.9811

 106.262
11 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60

+0.4414

1'00.9840

 106.257
12 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7

+0.4416

1'00.9842

 106.257
13 Australia W. Power Andretti Global 26

+0.6510

1'01.1936

 105.893
14
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21

+0.6409

1'01.1835

 105.911
15 United States K. Kirkwood Andretti Global 27

+0.6882

1'01.2308

 105.829
16 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9

+0.6683

1'01.2109

 105.863
17 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14

+0.7204

1'01.2630

 105.773
18 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15

+0.6831

1'01.2257

 105.838
19 Netherlands R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76

+0.8293

1'01.3719

 105.586
20
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77

+0.8240

1'01.3666

 105.595
21 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47

+0.8557

1'01.3983

 105.540
22
N. Siegel Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
 6

+0.9072

1'01.4498

 105.452
23 United States J. Newgarden Team Penske 2

+0.8748

1'01.4174

 105.508
24 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4

+1.0293

1'01.5719

 105.243
25 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20

+1.0605

1'01.6031

 105.190
Volledige uitslag

 

