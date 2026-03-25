Alejandro Agag, oprichter van de Formule E, stelt dat Mercedes en Toto Wolff zich hebben laten inspireren door hun ervaringen in het elektrische kampioenschap om invloed uit te oefenen op de Formule 1-regels voor 2026.

Terwijl teams, analisten en fans verdeeld reageren op de nieuwe F1-reglementen – waarin elektrificatie een grotere rol speelt – benadrukt Agag dat Mercedes een belangrijke rol heeft gespeeld in de huidige richting van de sport.

Volgens hem heeft het team lessen uit de Formule E meegenomen naar de Formule 1. Tussen 2018 en 2022 was Mercedes actief in de Formule E. Het eerste seizoen gebeurde dat nog via een samenwerking met HWA (een bedrijf waarin Wolff een belang heeft), maar vanaf het jaar daarop nam het merk met de ster officieel deel met een eigen fabrieksteam en zelf ontwikkelde elektrische aandrijflijn.

In totaal reed Mercedes drie seizoenen onder eigen naam en kende het grote successen. In de seizoenen 2020-21 en 2021-22 pakte het alle beschikbare titels: twee constructeurstitels en twee coureurstitels, met Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne. Na die succesvolle periode trok het merk zich echter terug uit het kampioenschap.

In dezelfde periode kende Mercedes in de Formule 1 juist een terugval. Na een dominante reeks titels tot en met 2021 belandde het team in het grondeffecttijdperk in een moeilijke fase.

Nyck de Vries (r), teambaas Ian James (m) en Stoffel Vandoorne (l) vieren het wereldkampioenchap van De Vries en Mercedes. Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Kennisoverdracht van FE naar F1

Volgens Agag verliet Mercedes de Formule E met een duidelijk doel: de opgedane kennis vertalen naar de Formule 1. Met de reglementswijzigingen voor 2026 – waarbij het elektrische aandeel in de power units aanzienlijk is vergroot – lijkt het team opnieuw succes te boeken, met twee overwinningen in de eerste twee races van het seizoen.

Heeft de Formule E-ervaring Mercedes geholpen om beter voorbereid te zijn op dit nieuwe tijdperk in F1? Voor Agag is het antwoord duidelijk: ja. Toch wijst hij niet zozeer op pure technische kennis, maar eerder op de visie en strategie achter de veranderingen.

In een interview met het Spaanse Marca over de toenemende gelijkenissen tussen F1 en Formule E verklaarde Agag: "Toen Mercedes het FE-kampioenschap verliet, was dat omdat het wilde reproduceren wat er in de Formule E gebeurde en dat naar de Formule 1 wilde brengen. De belangrijkste inspiratoren van wat er nu in de F1 gebeurt, zijn Mercedes en Toto Wolff."

Hij vervolgt: "Toto was erbij, hij heeft gezien wat er gebeurde en zei: 'Ik ga dit naar de Formule 1 brengen en ervoor zorgen dat F1 en Formule E naar elkaar toegroeien'. Omdat hij dat idee had, heeft hij nu een voordeel – en dat zie je terug in het verschil met de rest."

Die uitspraken gaan overigens voorbij aan het feit dat het motorreglement voor 2026 – gepresenteerd in 2022 – tot stand kwam na overleg tussen meerdere partijen. Naast Mercedes waren ook motorleveranciers Ferrari, Honda, Audi, Red Bull en destijds Renault betrokken, evenals de FIA, Formula One Management (FOM) en de teams zelf.

"F1 moet terug naar V8-motoren en meer geluid"

Net als vele Formule 1-coureurs is ook Agag kritisch op de huidige koers van de koningsklasse: "Ik denk dat dit niet goed is voor F1. Ze zou moeten terugkeren naar meer verbranding, naar V8-motoren, naar meer geluid… en de Formule E het elektrische kampioenschap laten zijn. Nu zit de F1 ertussenin: het is vlees noch vis."

De terugkeer van V8-motoren in F1 zal voorlopig nog niet plaatsvinden. Foto door: Sutton Images

Formule E sneller dan Formule 1

Volgens Agag is de huidige Formule 1 zelfs sterk vergelijkbaar met de Formule E: "Ik begrijp deze F1, omdat ik Formule E-races kijk – en dat is eigenlijk hetzelfde als naar een huidige F1-race kijken. Ik begrijp perfect hoe systemen zoals de supercondensator werken, die energie opslaat en vrijgeeft. Dat doen wij hier al twaalf jaar."

Verder in het interview schetste Agag een ambitieuze toekomst voor de Formule E. Op middellange termijn verwacht hij zelfs dat het volledig elektrische kampioenschap sneller kan worden dan de Formule 1. "Het wordt het snelste kampioenschap ter wereld. De Gen4-auto's van volgend jaar zullen al dicht bij de Formule 1 zitten. En Generatie 5 of 6 zal sneller zijn dan F1. Ik denk dat die groei zal doorgaan."