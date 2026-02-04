Mick Schumacher bereidt zich voor op belangrijke IndyCar-test

De overstap naar de IndyCar Series is tot nu toe relatief soepel verlopen voor Mick Schumacher, maar die wordt woensdag wel een stuk uitdagender. De 26-jarige Duitser staat dan voor zijn eerste ovaltest op Homestead-Miami Speedway. De besloten test op de 1,5 mijl lange oval vormt de eerste stap van wat hij zelf beschouwt als de grootste uitdaging: leren racen op ovals.

"De uitdaging zit hem in hoe anders alles is en in het proberen te begrijpen wat de hoge lijnen doen, wat de lage lijnen doen, en wat we kunnen doen op het gebied van aerodynamische verstoringen van voren of van achteren", zegt Schumacher. "Dat zijn allemaal dingen die voor mij compleet nieuw zijn. Maar ik ben erg nieuwsgierig en geïnteresseerd om dat te leren."

Schumacher, die in november tekende bij Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), zal voor zijn ontwikkeling op ovals vooral leunen op zijn ervaren teamgenoot Graham Rahal, evenals op de onlangs aangestelde driver coach Ryan Briscoe. Tot nu toe heeft Schumacher ter voorbereiding op Homestead al een dag in de simulator doorgebracht.

"Je kunt maar zoveel doen op een simulator", aldus Schumacher. "Het gaat alleen maar linksaf. Er is niet zo veel dat je er echt van leert; hobbels en dat soort dingen en de manier waarop de auto zich gedraagt zijn moeilijk na te bootsen. Maar ik heb de tijd om het te doorlopen en te begrijpen hoe het voelt om op een oval te rijden."

Aanpassen aan details

Dat hij zich zo snel mogelijk moet aanpassen, is belangrijk voor de zoon van zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher, want op 17 en 18 februari staat er een full-field test gepland op Phoenix Raceway, een oval van één mijl waar op 7 maart ook zijn eerste ovalrace zal plaatsvinden.

Een ander element waar Schumacher aan moet wennen tijdens zijn ovals-opleiding is het werken met een spotter, iets wat hij niet gewend was uit zijn tijd in de Formule 1 of het World Endurance Championship.

"Dat wordt een nieuwe uitdaging", zegt Schumacher. "Maar ik ben altijd al een coureur geweest die veel informatie wilde, misschien zelfs meer dan anderen. Ik heb mijn engineers altijd aangespoord om zoveel mogelijk tegen me te praten. Dus in die zin lijkt het wel een beetje op wat ik gewend ben."

"Een van de dingen waar ik heel uitgesproken over ben geweest richting mijn team, is waarom we geen tweerichtingsradiosysteem hebben, waarbij iemand je kan bereiken zelfs als er al iemand anders tegen je praat. Dat is iets wat ik graag wil uitzoeken, want nu hebben we het probleem dat als iemand tegen je praat, een ander teamlid je niet kan bereiken. In de wereld waar ik vandaan kom, is het heel normaal dat je tijdens het rijden een open discussie kunt voeren. Dat is iets wat we moeten uitzoeken."

Naast het wennen aan de circuits en aan een nieuwe auto – die bovendien geen stuurbekrachtiging heeft – zit een andere, kleinere aanpassing voor Schumacher, de Formule 2-kampioen van 2020, vooral in algemene details zoals terminologie en meeteenheden.

"In plaats van over meters te praten, hebben we het hier over feet of yards en dat soort dingen", zegt Schumacher, die in een door Honda aangedreven auto met startnummer 47 rijdt – hetzelfde nummer als in zijn F1-tijd bij Haas. "Dat is op dit moment best lastig voor me. We zitten midden in een overgangsperiode waarin ik alles probeer te begrijpen en alles bij elkaar probeer te brengen."