Raceverslag
IndyCar St. Petersburg

VeeKay knokt zich naar P9 op St. Pete: "Dit is een mooie opsteker"

Op het stratencircuit van St. Petersburg in Florida heeft Rinus VeeKay maar liefst tien plaatsen goed weten te maken door als negende te eindigen. Regerend kampioen Álex Palou domineerde de race.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Rinus VeeKay, Juncos Hollinger Racing

Foto door: Penske Entertainment

Na een moeizame kwalificatie op de straten van St. Pete moest Rinus VeeKay van de negentiende plaats starten bij zijn eerste race namens Juncos Hollinger Racing in de IndyCar. Al meteen in de eerste ronden liet de 25-jarige Hoofddorper zien dat de auto over een goed racetempo beschikte door enkele concurrenten te verschalken en hij klom al snel op naar de rand van de top-tien. 

VeeKay was de race op de zachte 'alternate'-band gestart en wisselde deze bij de eerste stop in voor de harde 'primary'-band, waardoor hij wist dat hij - door een voor 2026 geïntroduceerde regel - nog zeker één stint op de zachtere band moest afwerken. Door een losvliegend wiel bij Scott Dixon kwam er een caution in ronde 40 van 100, waarbij de timing niet in het voordeel van VeeKay werkte. Hij lag op dat moment tweede achter Louis Foster, maar moest door zijn vroegere pitstop net als Foster en nummer vier Alexander Rossi wel een pitstop tijdens de caution maken, waar veel coureurs net pas aan hun tweede stint begonnen waren. 

Zodoende viel VeeKay weer wat terug in het veld, al won hij bij de pitstop een positie ten opzichte van Foster. Al met al wist VeeKay de schade te beperken door zich op een set van de zachte banden naar de negende plaats te vechten en het seizoen met een goede puntenfinish af te trappen.

Rinus VeeKay wist zich van P19 naar P9 te vechten in St. Pete.

Rinus VeeKay wist zich van P19 naar P9 te vechten in St. Pete.

Foto door: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

"Een hele goede race", stelt VeeKay dan ook na afloop van de race in St. Pete. "Met P19 hadden we een lastige uitgangspositie, de kwalificatie verliep niet zoals gehoopt. We hadden het hele weekend een sterke pace, maar op de rode band in kwalificatietrim zaten we er een beetje naast. Daar zullen we van leren, om in de volgende kwalificaties sterker voor de dag te kunnen komen."

De race verliep meer naar wens voor VeeKay, die uiteindelijk drie pitstops maakte tijdens de race en van de coureurs op de driestopstrategie de eerste was die over de streep kwam. "Als de neutralisatie voor Scott Dixon er niet was geweest, had er rekenkundig gezien een zesde finishplaats ingezeten", meent VeeKay. "Niet getreurd, want dit is een mooie opsteker om het seizoen mee af te trappen. Ik ben ontzettend tevreden met het werk van mijn monteurs. We hebben meerdere seconden gewonnen in de pitstraat en mede daardoor heb ik een top-tienfinish gescoord."

Het IndyCar-seizoen begon afgelopen jaren nog kalm, maar nu zijn de eerste weken juist erg druk. Zo volgt deze week al de race op de oval van Phoenix Raceway. Op dat circuit is onlangs wel getest, maar de IndyCar heeft daar sinds 2019 geen races meer georganiseerd - het jaar dat VeeKay debuteerde. Voor hem wordt het dus een nieuwe ervaring. "Ik heb nog nooit met een IndyCar geracet in Phoenix, maar we hebben er recentelijk getest en het ovalpakket van Juncos Hollinger Racing is sterk. Ik heb ontzettend veel zin in het vervolg van dit seizoen!", aldus VeeKay. 

Palou domineert, debuut zit er snel op voor Schumacher

Het is in de openingsronde van een IndyCar-race op het krappe stratencircuit van St. Pete altijd de vraag of alle coureurs deze zonder kleerscheuren overleven - en ook dit keer was dat niet het geval. VeeKay's teamgenoot Sting Ray Robb verkeek zich bij het remmen voor bocht 4, nam Santino Ferrucci mee de bandenstapels in waarna ook debutant Mick Schumacher de chaos niet kon vermijden en zijn auto bovenop die van Ferrucci parkeerde. Zo was de eerste caution een feit en zat de eerste IndyCar-race voor Schumacher er al snel op.

Het IndyCar-debuut van Mick Schumacher was van korte duur.

Het IndyCar-debuut van Mick Schumacher was van korte duur.

Foto door: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

Vooraan leek Scott McLaughlin de touwtjes in handen te hebben voor Marcus Ericsson en Álex Palou, maar de overcut bleek zeer sterk. Zo kwam McLaughlin na zijn pitstop achter Ericsson terecht terwijl viervoudig kampioen Palou beide coureurs had ingehaald door nog eens twee ronden langer door te rijden. 

Na de caution voor Dixon en zijn losgevlogen wiel was het Palou die dit keer voor een vroege pitstop ging, wetende dat hij daarmee tot de finish kon doorgaan en geen risico meer zou lopen dat hij posities zou verliezen bij een eventuele caution. Die gedachte speelde ook op bij Ericsson, die wel baanpositie verloor en zich niet meer in de strijd om het podium zou mengen. 

Dat gold wel voor Christian Lundgaard en Kyle Kirkwood, die zich vrij anoniem een weg naar voren wisten te banen en aanklopten bij McLaughlin. Lange tijd bleef Kirkwood zelfs voor McLaughlin, totdat de Nieuw-Zeelander met hem afrekende en vervolgens ook Lundgaard van de inhaalactie in bocht 10 profiteerde door naar de derde plaats te gaan.

Ver voor dat gevecht was Palou al aan de horizon verdwenen om op dominante wijze de race te winnen, voor McLaughlin en Lundgaard. Kirkwood moest genoegen nemen met de vierde plaats, voor Pato O'Ward, Ericsson, Josef Newgarden, Romain Grosjean, VeeKay en debutant Dennis Hauger.

Alex Palou trok zijn sterke vorm van 2025 door en domineerde de openingsrace van 2026.

Alex Palou trok zijn sterke vorm van 2025 door en domineerde de openingsrace van 2026.

Foto door: David Jensen / Getty Images

De IndyCar keert op zaterdag 7 maart al terug voor de tweede race van het seizoen op de Phoenix Raceway. Die race begint rond 21.30 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: IndyCar St. Pete

RACE

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Mph Pitstraat Punten Uitgevallen
1 Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 100

01:52:21.6997

   96.118 2 54  
2 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 100

+12.4948

1:52'34.1945

 12.4948 95.9400 2 41  
3 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 100

+12.9154

1:52'34.6151

 0.4206 95.9340 2 36  
4 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 100

+25.2738

1:52'46.9735

 12.3584 95.7590 2 32  
5 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 100

+26.0754

1:52'47.7751

 0.8016 95.7480 2 30  
6 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 100

+26.2563

1:52'47.9560

 0.1809 95.7450 2 29  
7 United States J. Newgarden Team Penske 2 100

+26.4219

1:52'48.1216

 0.1656 95.7430 2 27  
8 France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 100

+28.0389

1:52'49.7386

 1.6170 95.7200 2 24  
9 Netherlands R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 100

+28.7151

1:52'50.4148

 0.6762 95.7110 3 22  
10 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 100

+29.8722

1:52'51.5719

 1.1571 95.6940 2 20  
11 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 100

+30.4683

1:52'52.1680

 0.5961 95.6860 2 19  
12 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 100

+30.8105

1:52'52.5102

 0.3422 95.6810 3 18  
13 United States D. Malukas Team Penske 12 100

+33.7756

1:52'55.4753

 2.9651 95.6390 3 17  
14
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45 100

+38.0390

1:52'59.7387

 4.2634 95.5790 3 17  
15 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 100

+38.9093

1:53'00.6090

 0.8703 95.5670 2 15  
16 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 100

+49.6127

1:53'11.3124

 10.7034 95.4160 4 14  
17 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 100

+1'01.9774

1:53'23.6771

 12.3647 95.2430 3 13  
18 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 100

+1'03.1343

1:53'24.8340

 1.1569 95.2260 2 12  
19
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 100

+1'03.1912

1:53'24.8909

 0.0569 95.2260 3 11  
20
N. Siegel Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
 6 99

+1 Ronde

1:52'23.5695

 1 Ronde 95.1310 3 10  
21
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77 93

+7 Ronden

1:52'24.9430

 6 Ronden 89.3470 5 9  
  Australia W. Power Andretti Global 26 55

+45 Ronden

1:37'24.3085

 38 Ronden 60.9820 2 8 Uitgevallen
  New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 39

+61 Ronden

44'55.9111

 16 Ronden 93.7420 3 8 Ongeluk
  United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 0

+100 Ronden

2.3605

 39 Ronden 0.0000   6 Aanrijding
  Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 0

+100 Ronden

2.8168

 0.4563 0.0000   5 Aanrijding
Volledige uitslag

