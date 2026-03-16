VeeKay veertiende in Arlington: "Goed einde van zwaar weekend"

De IndyCar was naar de Texaanse stad Arlington afgereisd voor de eerste race op het nieuwe stratencircuit rondom het AT&T Stadium, thuisbasis van NFL-team Dallas Cowboys en MLB-team Texas Rangers.

Op vrijdag maakten de coureurs voor het eerst kennis met het uitdagende stratencircuit, al was het voor Rinus VeeKay van korte duur. Hij maakte amper meters in de eerste vrije training door problemen met de remmen terwijl een langdurige rode vlag in VT2 voorkwam dat hij baantijd kon inhalen.

VeeKay kwam in de kwalificatie dan ook niet verder dan de negende tijd in zijn kwalificatiegroep, wat resulteerde in de 21ste startplaats. De Juncos Hollinger Racing-coureur wist zich wel al snel naar voren te vechten en de top-vijftien te naderen in wat verder een relatief rustige openingsfase was voor een stratencircuit.

Arlington was voor het eerst het decor van een IndyCar-race. Foto door: Penske Entertainment

VeeKay begon op de zachte 'alternate'-band en zou de eerste twee stints daarop rijden, om zo aan het bandenreglement te voldoen. De tweede helft van de race werkte hij af op de harde 'primary'-band. VeeKay lag vijftiende in de slotfase van de race en hoopte nog enkele posities op te klimmen door een neutralisatie, maar bij de herstart was er meteen weer een crash en kwam de race onder een gele vlag ten einde met een P14 achter de naam van VeeKay.

"Een redelijk goed einde van een zwaar weekend", vat VeeKay zijn weekend samen. "Een weekend dat begon met een hoop problemen, waardoor mijn enige bruikbare trainingsrondjes de laatste vijf in de tweede vrije training waren. Ik ging blind de kwalificatie in, we hadden geen tijd om de auto af te stellen en ondanks dat ik alles heb gegeven was een 21ste plaats het maximale voor ons gezien de omstandigheden."

Van tevoren had de 25-jarige Hoofddorper rekening gehouden met de nodige chaos, aangezien het een nieuw stratencircuit is en dat gaat vaak gepaard met incidenten. Die bleven in Arlington echter uit. "De enige twee gele vlaggen waren pas tegen het einde van de race. Dat hielp ons niet om verder naar voren te komen, al denk ik dat de veertiende plek een prima einde van een lastig weekend is", bekijkt hij het van de positieve kant.

De IndyCar heeft drie weekenden op rij geracet en geniet nu ook van een welverdiende pauze van een week. "Dat is niet alleen goed voor de rijders, maar ook voor de monteurs en de andere teamleden", stelt VeeKay. "Ik wil de pitstopcrew van Juncos Hollinger Racing complimenteren met hun fantastische werk. Ze waren zó snel: ondanks mijn drie pitstops heb ik het gevoel amper in de pits te zijn geweest. Nu even uitrusten en dan naar Barber, één van mijn favoriete circuits op de kalender."

Kirkwood wint na gewaagde inhaalactie op Palou

Op het stratencircuit van Arlington had Marcus Ericsson op zaterdag zijn allereerste IndyCar-pole veroverd, zijn eerste pole-position in de autosport sinds de GP2 op Silverstone in 2013. Vanaf de leidende positie kon de Zweedse Andretti-coureur het tempo controleren en wist hij lange tijd Álex Palou achter zich te houden - tot de eerste pitstop. Deze verliep langzaam voor Ericsson, waardoor Palou effectief de leiding had overgenomen.

Na verschillende strategieën met twee- en driestops wisselde de koppositie meerdere keren. Will Power nam tijdelijk de leiding met een tweestopstrategie, maar moest later alsnog naar binnen, waardoor Palou opnieuw aan kop kwam.

Kyle Kirkwood won de race na een strakke inhaalactie op Álex Palou. Foto door: Penske Entertainment

In de slotfase sloot Kyle Kirkwood aan bij Palou en wist hij met nog zestien ronden te gaan de leiding over te nemen met een gewaagde inhaalactie in bocht 14. Kirkwood bouwde vervolgens een kleine voorsprong op. Een late safety car zorgde nog voor een herstart met één ronde te gaan, maar Kirkwood hield stand - mede door een snelle caution na de herstart - en reed naar de overwinning. Palou eindigde als tweede en Power completeerde het podium.