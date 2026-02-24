IndyCar past regels aan voor 2026: nieuwe bandenverplichting op stratencircuits

In het pre-season competition bulletin maakten IndyCar-officials melding van enkele procedurele aanpassingen en updates voor het komende seizoen. Een daarvan is een wijziging in de bandenverplichting op alle stratencircuits: voortaan zijn één set primaire banden (hard) en twee sets alternatieve banden (soft) verplicht. Voorheen hoefden coureurs slechts één set van elke compound te gebruiken. De regel dat er met elke set minimaal twee ronden onder de groene vlag moeten worden gereden, blijft ongewijzigd.

"IndyCar kijkt voortdurend naar manieren om de kwaliteit van het toch al uitzonderlijke spektakel op de baan te verbeteren", aldus Mark Sibla, senior vice president competition and operations bij IndyCar. "Deze update voor stratencircuits zal coureurs en strategen extra uitdagen en biedt ruimte voor nog meer memorabele wiel-aan-wielgevechten tijdens onze populaire straatevenementen in 2026."

De alternate-banden moeten voortaan minstens twee keer gebruikt worden op stratencircuits. Foto door: Penske Entertainment

Tijdens trainingen op stratencircuits zal de tweede training voortaan hetzelfde 'groepsformat' hanteren als de eerste training, waarbij het veld wordt opgesplitst op basis van oneven en even genummerde pitboxen. Alle auto's krijgen eerst een trainingssessie van 40 minuten, gevolgd door twee groepssessies van 12 minuten, zo staat in de bekendmaking. Daarnaast worden de warm-ups verlengd van 25 naar 30 minuten.

De kwalificatiegroepen worden bepaald op basis van de kwalificatiegroepen van de vorige race, of - voor de seizoensopener - op basis van de eindstand van vorig jaar.

Ook past IndyCar de procedures in de slotfase van races aan voor 2026. De zogenaamde 'lap windows' - waarin auto's die op een ronde achterstand liggen ten opzichte van de leider en vóór herstarts naar de achterkant van het veld worden verplaatst - worden bij vrijwel alle races verruimd.

Betere veiligheid voor Indy 500

Op technisch vlak verplicht de organisatie het gebruik van 'superspeedway tire ramp flaps' tijdens alle sessies rondom de Indianapolis 500 van dit jaar. Het doel is om auto's aan de grond te houden wanneer ze spinnen, door de lift tegen te gaan die tot crashes met opstijgende auto's leidt.

Vorig jaar waren er meerdere crashes waarbij auto's loskwamen van het asfalt tijdens de Month of May. Scott McLaughlin, Kyffin Simpson en Colton Herta gingen allemaal de lucht in bij incidenten op de Indianapolis Motor Speedway.

De IndyCar heeft gewerkt aan een betere veiligheid van de auto's voor de Indy 500. Foto door: Penske Entertainment

"Dallara is een geweldige partner en heeft samen met ons spins van de afgelopen jaren op IMS nauwkeurig geanalyseerd", zegt Tino Belli, director of aerodynamic development engineering bij IndyCar. "Deze update aan de achterste bandenramps heeft in CFD-simulaties aangetoond dat de kans dat een auto bij hoge snelheid 'opstijgt' na een spin van 180 graden met bijna 9 procent wordt verminderd. We evalueren veiligheid voortdurend en geloven dat dit, vanuit auto-perspectief, een effectieve ontwikkeling is voor een superspeedway."