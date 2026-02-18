De unieke elementen van nieuwe IndyCar-deal Chevrolet en Honda

De nieuwe deal met motorleveranciers Chevrolet en Honda gaat pas in vanaf 2027. Een jaar later, in 2028, begint een nieuw tijdperk voor de sport: beide fabrikanten krijgen dan elk één charter in bezit, in lijn met de introductie van de nieuwe auto en het nieuwe motorpakket dat voor dat jaar gepland staat.

Tijdens een kleinschalige mediasessie na de aankondiging van vorige week donderdag vertelde IndyCar- en Indianapolis Motor Speedway-president Doug Boles dat de gesprekken hierover ongeveer een jaar geleden begonnen, rond de periode waarin hij na het vertrek van Jay Frye als IndyCar-president ook de leiding over IndyCar op zich nam.

"We wisten eigenlijk nog niet goed waar de onderhandelingen naartoe zouden gaan of welke onderwerpen we precies wilden bespreken", zei Boles. "We zaten nog in de beginfase van de samenwerking met FOX, probeerden te begrijpen wat daaruit zou groeien en wilden eerst het seizoen doorkomen."

Extra betrokkenheid

De gesprekken gingen vervolgens steeds meer over de waarde van de IndyCar als geheel. Volgens Boles zagen Chevrolet en Honda die waarde niet alleen vanuit sportief oogpunt, maar vooral in het kader van toekomstige groei.

"Er hoort trots bij wanneer je auto's meedoen en winnen in de IndyCar, maar uiteindelijk moet je ook terug naar de directiekamer", aldus Boles. "Chevrolet en Honda zijn in de basis autofabrikanten. Hun taak is auto's verkopen, al zit racen natuurlijk in hun DNA."

"Ze investeren jaarlijks tientallen miljoenen dollars om te concurreren in IndyCar. Daarom zochten we naar een manier waarop fabrikanten ook iets tastbaars konden meenemen naar de boardroom en konden zeggen: 'We hebben een belang dat meegroeit met de IndyCar.' Dat is eigenlijk organisch uit de gesprekken ontstaan."

Honda blijft de komende jaren actief in de IndyCar, net als Chevrolet. Foto door: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Die extra betrokkenheid speelde een belangrijke rol bij het besluit van Honda om aan boord te blijven nadat het huidige contract eind 2026 afloopt. De Japanse fabrikant had de afgelopen twee jaar openlijk aangegeven veranderingen binnen de IndyCar te willen zien voordat een verlenging bespreekbaar was. Tegelijkertijd betekent Honda's contractverlenging niet dat het merk andere raceklassen uitsluit, zoals een mogelijke stap richting NASCAR.

"We beoordelen alle kampioenschappen op hun eigen verdiensten", zegt David Salters, president van Honda Racing Corporation USA. "Onze deelname aan IndyCar sluit andere projecten niet uit. We zijn blij om in IndyCar te blijven, maar blijven alle kampioenschappen voortdurend evalueren."

Charters

Honda had zich de afgelopen jaren kritisch uitgelaten over de manier waarop de sport werd geleid, onder meer na het push-to-pass-schandaal van 2024 en de straffen rond de achterstructuur tijdens de Indianapolis 500 van vorig jaar - beide incidenten waarbij het team van IndyCar- en IMS-eigenaar Roger Penske betrokken was.

Opvallend genoeg speelde de oprichting van de Independent Officiating Board in december slechts een beperkte rol in Honda's beslissing om te blijven. "Bij zo'n beslissing spelen altijd meerdere factoren mee", aldus Salters. "Het was zeker iets dat hielp, maar het was niet doorslaggevend."

Hoewel de overeenkomst wordt omschreven als "meerjarig", geeft Boles aan dat beide fabrikanten hun charter in elk geval niet vóór 2030 mogen verkopen, om de waarde voor de huidige charterhouders te beschermen.

Met 25 charterteams die in 2028 worden uitgebreid naar 27 ontstaat er een uitdaging voor nieuwe teams die willen instappen, aangezien het startveld bij reguliere races wordt beperkt tot 27 auto's - met uitzondering van de Indianapolis 500. Momenteel is PREMA het enige team zonder charter dat regelmatig deelneemt, al kampt het team met organisatorische problemen en is het onzeker of het aan de start verschijnt bij de seizoensopener in St. Petersburg.

"We wachten allemaal af wat er met PREMA gebeurt", zei Boles. "We verwachten niet dat ze aan het begin van het seizoen volledig klaar zullen zijn. Voor dit jaar rekenen we op 25 auto's en tegen 2028 waarschijnlijk op 27. Er werd al gedacht dat met het nieuwe motorreglement in 2028 - behalve bij de Indianapolis 500 - alleen charterteams nog zouden deelnemen. Dat is nog niet definitief, maar het lijkt wel die kant op te gaan."

Voor nieuwe teams wordt het daardoor lastiger om toe te treden tot het kampioenschap. "Er gaan gesprekken en geruchten rond dat huidige charterhouders praten met partijen die geïnteresseerd zijn in het kopen van een charter om onderdeel van de serie te worden", aldus Boles.

Omdat het chartersysteem het IndyCar-startveld vanaf 2028 verder beperkt, zullen potentiële teameigenaren mogelijk eerst in Indy NXT moeten beginnen. Foto door: Penske Entertainment

Een andere mogelijke route loopt via Indy NXT, de opleidingsklasse van IndyCar, waar dit seizoen 24 auto's op de grid staan. "Daar ligt een kans voor teams om zich richting de toekomst te ontwikkelen", zegt Boles. "Maar door het aantal charters te beperken, creëren we ook waarde voor de huidige teameigenaren die in de loop der jaren miljoenen hebben geïnvesteerd."

Hoewel fabrikanten zich mogen verbinden aan teams met maximaal twee charters - Honda heeft bijvoorbeeld al gesprekken bevestigd met Meyer Shank Racing voor een fabriekssamenwerking - bevestigt een IndyCar-woordvoerder aan Motorsport.com dat fabrikanten onder de nieuwe overeenkomst geen charters van teams mogen kopen.

Met de nieuwe structuur ontstaat bovendien een interessante situatie als een derde fabrikant zich in de toekomst wil aansluiten. Boles geeft toe dat het "een ingewikkeld vraagstuk" is of een nieuwe fabrikant automatisch een charter zou krijgen.

"We begonnen met 25 charterhouders", zegt hij. "We hebben samen met hen moeten werken om tot 27 te komen, een aantal waar de paddock zich in kon vinden. Op dit moment hebben we nog niet vastgelegd dat er extra charters bijkomen. We zullen zien hoe de gesprekken zich ontwikkelen."