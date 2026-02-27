Overslaan naar hoofdinhoud

IndyCar St. Petersburg

Juncos Hollinger onthult IndyCar-livery Rinus VeeKay voor St. Pete

Juncos Hollinger Racing heeft de livery onthuld waarmee Rinus van Kalmthout aan de start verschijnt in St. Petersburg. De Nederlander is in de openingsrace gehuld in wit, rood en zwart.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Livery Rinus VeeKay, Juncos Hollinger Racing

Foto door: Juncos Racing

Verzekeringsmaatschappij Orion180 is dit jaar een van de sponsoren op de auto van Rinus 'VeeKay' van Kalmthout. Komend weekend is het bedrijf de hoofdsponsor op de bolide van de Nederlander en dat is duidelijk terug te zien op de livery die hij tijdens de Grand Prix of St. Petersburg gaat gebruiken.

Waar de kleurstellingen van Juncos Hollinger Racing vaak groen bevatten, is dat niet het geval bij VeeKay. De basis van de livery is wit, wat aangevuld wordt met onder meer een rode voor- en achtervleugel, evenals enkele andere rode en zwarte accenten. De eenmalige IndyCar-winnaar is ook tijdens de races in Long Beach, op de road course van Indianapolis, in Washington D.C. en op Laguna Seca te herkennen aan deze kleurstelling.

 

De livery is ook behoorlijk anders dan die waar VeeKay vorig jaar mee reed. In dienst van Dale Coyne Racing was wit ook de hoofdkleur, maar de accenten op de auto werden toentertijd met diverse blauwe kleuren gemaakt. Wel heeft de 25-jarige coureur uit Hoofddorp eerder bij Ed Carpenter Racing geracet met een kleurstelling waarin wit, rood en zwart de dominante kleuren waren.

VeeKay begint dit weekend in St. Petersburg aan zijn zevende seizoen in de IndyCar. Na vijf jaar bij ECR en een jaartje bij Dale Coyne Racing komt hij in 2026 dus uit voor Juncos Hollinger Racing. Toch kennen beide partijen elkaar al jaren: in 2018 werd hij namens de formatie kampioen in het Pro Mazda Championship, om een jaar later met het team als tweede te eindigen in de Indy Lights - de huidige Indy NXT.

Bij JHR is VeeKay de vervanger van Conor Daly, die de laatste vijf races van 2024 en heel 2025 voor de Argentijns-Amerikaanse renstal uitkwam. Afgelopen jaar was Daly de teamgenoot van Sting Ray Robb, die zijn plek bij het team wél behouden heeft voor 2026.

Meer IndyCar-nieuws:

