VeeKay baalt van crash met Palou in Phoenix: "Ongelooflijk zonde"

Voor het eerst in acht jaar tijd bracht de IndyCar een bezoek aan de Phoenix Raceway voor de eerste ovalrace van het seizoen. In de kwalificatie kwam Rinus VeeKay tot de achtste tijd, wat de Juncos Hollinger Racing-coureur een goede uitgangspositie bezorgde voor de race die al op zaterdag werd verreden.

VeeKay kon het tempo in de openingsronde goed volgen, maar er kwam ook al vroeg een einde aan de kansen op een goede puntenfinish. Graham Rahal viel Álex Palou aan de binnenkant aan, waardoor de IndyCar-kampioen een slechte exit had. VeeKay probeerde daarvan te profiteren door naar de buitenkant te gaan, maar de Chip Ganassi Racing-coureur leek die lijn af te knijpen waarna er contact tussen de twee volgde. Palou viel uit, VeeKay kon zijn weg vervolgen maar met vier ronden achterstand en schade aan zijn auto.

VeeKay reed de race uiteindelijk wel uit, maar moest genoegen nemen met P22. "Ongelooflijk zonde", blikt VeeKay terug op de IndyCar-race in Phoenix. "Er was geen plek meer voor mij bij het uitkomen van de vierde bocht, toen ik een inhaalpoging deed kort na de eerste herstart."

Rinus VeeKay verloor door de crash met Álex Palou veel terrein. Foto door: Penske Entertainment

"Ik verloor vier ronden dankzij reparatiewerkzaamheden en vanaf dat moment was ik uiteraard kansloos voor een mooi resultaat", voegt hij toe. "Na dat oponthoud was het enkel een kwestie van schadebeperking: zoveel mogelijk rondjes rijden en uit de problemen blijven. Zonde, want we hadden het hele weekend een goede auto!"

Op sociale media stak Palou al de hand in eigen boezem. "Ik heb het gevoel dat ik dit contact had kunnen vermijden, maar ik had niet door dat Rinus daar zat", schreef de Spanjaard. "Echt pijnlijk om onze dag zo vroeg ten einde te zien komen."

VeeKay geeft op zijn beurt aan dat hij met Palou heeft gesproken. "Uiteraard was er geen sprake van opzet", stelt de 25-jarige Nederlander. "Er is veel wederzijds respect en we hopen de volgende keer samen om de podiumplaatsen te kunnen strijden. Gelukkig is komend weekend al tijd voor de volgende race."

Het belooft een speciaal weekend te worden voor VeeKay, aangezien hij dan aan de start van zijn honderdste IndyCar-race staat. Die race wordt verreden op zondag 15 maart op het stratencircuit van Arlington, een nieuwe toevoeging op de IndyCar-kalender. De start van de race is rond 18.30 uur Nederlandse tijd.

Newgarden wint, Power valt weg na contact

David Malukas nam bij de start van de race over een afstand van 250 ronden meteen de leiding en sloeg al snel een gat van bijna twee seconden naar teamgenoot Josef Newgarden. De eerste neutralisatie volgde kort daarna toen Dennis Hauger spinde, maar zonder schade verder kon rijden.

Na de herstart ontstond er strijd achter de leiders, waar in het gedrang ook dus contact was tussen Palou en VeeKay. Tijdens de pitstops nam Pato O'Ward kortstondig de leiding dankzij een strategische undercut, maar Christian Rasmussen meldde zich vervolgens vooraan en pakte zelfs de koppositie met een inhaalactie buitenom. Later volgde opnieuw een neutralisatie na een incident van Louis Foster.

Josef Newgarden pakte de zege tijdens een enerverende race op Phoenix. Foto door: Sean Gardner / Getty Images

In de slotfase ontstond een fel duel tussen Will Power en Rasmussen om de leiding. De twee raakten elkaar, waardoor Power een lekke band kreeg en er opnieuw een caution volgde. Rasmussen bleef ondanks schade doorrijden.

Bij de herstart wist Newgarden zich sterk naar voren te werken. Hij nam in de laatste ronden de leiding over en reed uiteindelijk comfortabel naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Kyle Kirkwood werd tweede en David Malukas completeerde het podium, terwijl Rasmussen na zijn problemen terugviel naar de veertiende plaats.

