IndyCar Phoenix Raceway

VeeKay baalt van crash met Palou in Phoenix: "Ongelooflijk zonde"

Een crash met IndyCar-kampioen Álex Palou heeft Rinus VeeKay een goede finish gekost op de Phoenix Raceway, waar de zege uiteindelijk naar Josef Newgarden ging.

Laurens Stade
Gepubliceerd:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing, Rinus VeeKay, Juncos Hollinger Racing

Foto door: Penske Entertainment

Voor het eerst in acht jaar tijd bracht de IndyCar een bezoek aan de Phoenix Raceway voor de eerste ovalrace van het seizoen. In de kwalificatie kwam Rinus VeeKay tot de achtste tijd, wat de Juncos Hollinger Racing-coureur een goede uitgangspositie bezorgde voor de race die al op zaterdag werd verreden.

VeeKay kon het tempo in de openingsronde goed volgen, maar er kwam ook al vroeg een einde aan de kansen op een goede puntenfinish. Graham Rahal viel Álex Palou aan de binnenkant aan, waardoor de IndyCar-kampioen een slechte exit had. VeeKay probeerde daarvan te profiteren door naar de buitenkant te gaan, maar de Chip Ganassi Racing-coureur leek die lijn af te knijpen waarna er contact tussen de twee volgde. Palou viel uit, VeeKay kon zijn weg vervolgen maar met vier ronden achterstand en schade aan zijn auto.

VeeKay reed de race uiteindelijk wel uit, maar moest genoegen nemen met P22. "Ongelooflijk zonde", blikt VeeKay terug op de IndyCar-race in Phoenix. "Er was geen plek meer voor mij bij het uitkomen van de vierde bocht, toen ik een inhaalpoging deed kort na de eerste herstart."

Rinus VeeKay verloor door de crash met Álex Palou veel terrein.

Foto door: Penske Entertainment

"Ik verloor vier ronden dankzij reparatiewerkzaamheden en vanaf dat moment was ik uiteraard kansloos voor een mooi resultaat", voegt hij toe. "Na dat oponthoud was het enkel een kwestie van schadebeperking: zoveel mogelijk rondjes rijden en uit de problemen blijven. Zonde, want we hadden het hele weekend een goede auto!"

Op sociale media stak Palou al de hand in eigen boezem. "Ik heb het gevoel dat ik dit contact had kunnen vermijden, maar ik had niet door dat Rinus daar zat", schreef de Spanjaard. "Echt pijnlijk om onze dag zo vroeg ten einde te zien komen."

 

VeeKay geeft op zijn beurt aan dat hij met Palou heeft gesproken. "Uiteraard was er geen sprake van opzet", stelt de 25-jarige Nederlander. "Er is veel wederzijds respect en we hopen de volgende keer samen om de podiumplaatsen te kunnen strijden. Gelukkig is komend weekend al tijd voor de volgende race."

Het belooft een speciaal weekend te worden voor VeeKay, aangezien hij dan aan de start van zijn honderdste IndyCar-race staat. Die race wordt verreden op zondag 15 maart op het stratencircuit van Arlington, een nieuwe toevoeging op de IndyCar-kalender. De start van de race is rond 18.30 uur Nederlandse tijd.

Newgarden wint, Power valt weg na contact

David Malukas nam bij de start van de race over een afstand van 250 ronden meteen de leiding en sloeg al snel een gat van bijna twee seconden naar teamgenoot Josef Newgarden. De eerste neutralisatie volgde kort daarna toen Dennis Hauger spinde, maar zonder schade verder kon rijden.

Na de herstart ontstond er strijd achter de leiders, waar in het gedrang ook dus contact was tussen Palou en VeeKay. Tijdens de pitstops nam Pato O'Ward kortstondig de leiding dankzij een strategische undercut, maar Christian Rasmussen meldde zich vervolgens vooraan en pakte zelfs de koppositie met een inhaalactie buitenom. Later volgde opnieuw een neutralisatie na een incident van Louis Foster.

Josef Newgarden pakte de zege tijdens een enerverende race op Phoenix.

Foto door: Sean Gardner / Getty Images

In de slotfase ontstond een fel duel tussen Will Power en Rasmussen om de leiding. De twee raakten elkaar, waardoor Power een lekke band kreeg en er opnieuw een caution volgde. Rasmussen bleef ondanks schade doorrijden.

Bij de herstart wist Newgarden zich sterk naar voren te werken. Hij nam in de laatste ronden de leiding over en reed uiteindelijk comfortabel naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Kyle Kirkwood werd tweede en David Malukas completeerde het podium, terwijl Rasmussen na zijn problemen terugviel naar de veertiende plaats.

Uitslag: IndyCar Phoenix

RACE

Alle statistieken
 
Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Mph Pitstraat Punten Uitgevallen
1 United States J. Newgarden Team Penske 2 250

1:51'14.4657

   134.842 5 51  
2 United States K. Kirkwood Andretti Global 27 250

+1.7937

1:51'16.2594

 1.7937 134.806 3 41  
3 United States D. Malukas Team Penske 12 250

+2.8412

1:51'17.3069

 1.0475 134.785 4 39  
4 Mexico P. O'Ward Arrow McLaren 5 250

+3.9318

1:51'18.3975

 1.0906 134.763 5 33  
5 New Zealand M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 66 250

+6.4815

1:51'20.9472

 2.5497 134.711 3 31  
6 United States A. Rossi Ed Carpenter Racing 20 250

+7.2911

1:51'21.7568

 0.8096 134.695 5 28  
7 New Zealand S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 250

+8.1647

1:51'22.6304

 0.8736 134.678 4 27  
8 New Zealand S. McLaughlin Team Penske 3 250

+9.8786

1:51'24.3443

 1.7139 134.643 5 24  
9 United States G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 250

+10.4690

1:51'24.9347

 0.5904 134.631 5 22  
10 United States K. Simpson Chip Ganassi Racing 8 250

+12.1306

1:51'26.5963

 1.6616 134.598 5 20  
11 United States S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 250

+16.8360

1:51'31.3017

 4.7054 134.503 4 19  
12 Sweden F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian 60 250

+17.2139

1:51'31.6796

 0.3779 134.495 4 18  
13 Denmark C. Lundgaard Arrow McLaren 7 250

+17.6584

1:51'32.1241

 0.4445 134.486 5 18  
14
C. Rasmussen Ed Carpenter Racing
 21 250

+18.2862

1:51'32.7519

 0.6278 134.474 5 17  
15 Norway D. Hauger Dale Coyne Racing 19 250

+18.9740

1:51'33.4397

 0.6878 134.460 4 16  
16 Australia W. Power Andretti Global 26 249

+1 Ronde

1:51'33.1071

 1 Ronde 133.929 4 15  
17 Sweden M. Ericsson Andretti Global 28 249

+1 Ronde

1:51'34.0977

 0.9906 133.909 4 14  
18 Germany M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing 47 248

+2 Ronden

1:51'34.9878

 1 Ronde 133.353 3 12  
19 Brazil C. Collet A.J. Foyt Enterprises 4 248

+2 Ronden

1:51'36.1321

 1.1443 133.331 3 11  
20
N. Siegel Arrow McLaren
 6 247

+3 Ronden

1:51'35.3306

 1 Ronde 132.809 5 10  
21
R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing
 77 246

+4 Ronden

1:51'36.8855

 1 Ronde 132.241 4 9  
22 Netherlands R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing 76 245

+5 Ronden

1:51'32.6567

 1 Ronde 131.786 4 8  
 
L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing
 45 140

+110 Ronden

1:02'03.3776

 105 Ronden 135.361 2 7 Aanrijding
  Spain A. Palou Chip Ganassi Racing 10 21

+229 Ronden

10'51.5430

 119 Ronden 116.032   6 Aanrijding
  France R. Grosjean Dale Coyne Racing 18 0

249 laps

   0.000   5 Mechanical
Volledige uitslag

Deel of bewaar dit artikel

