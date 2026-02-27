McLaren en Chip Ganassi Racing schikken in rechtszaak rond Palou

In januari werd viervoudig IndyCar-kampioen Álex Palou veroordeeld tot het betalen van meer dan 12 miljoen dollar aan McLaren, na een vijf weken durend proces dat vorig jaar plaatsvond. Dat volgde nadat McLaren Palou had aangeklaagd – aanvankelijk voor ongeveer 20 miljoen dollar – wegens contractbreuk, nadat zowel het Britse merk als CGR concurrerende claims hadden aangekondigd op de diensten van de Spanjaard voor het IndyCar-seizoen van 2023.

De partijen bereikten uiteindelijk een overeenkomst waarbij Palou bij CGR kon blijven, terwijl hij als testcoureur voor het McLaren Formule 1-team zou fungeren voordat hij in 2024 zou overstappen naar het IndyCar-team van McLaren.

De 28-jarige koos er vervolgens echter voor om te blijven waar hij zat, omdat hij naar eigen zeggen het vertrouwen had verloren in McLarens vermogen om hem een F1-zitje te bezorgen. McLaren reageerde daarop met een rechtszaak om het geld terug te vorderen dat zijn IndyCar-team naar verluidt was misgelopen aan sponsorgelden, coureursalarissen en prestatiebonussen.

De situatie is nu ten einde gekomen. Op vrijdag zei McLaren-CEO Zak Brown: "Ik ben erg blij dat we een definitieve schikking hebben bereikt met Chip Ganassi Racing nadat een Britse rechter in januari in ons voordeel heeft geoordeeld. Ik wil het team dat maandenlang rechtstreeks aan deze zaak heeft gewerkt bedanken, evenals iedereen die ons gedurende het hele proces heeft gesteund. Fijn dat we ons nu weer volledig kunnen richten op de strijd op de baan en op wat een spannend IndyCar-seizoen belooft te worden."

McLaren-CEO Zak Brown is blij dat dit hoofdstuk is afgesloten. Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Verkeerd advies

Tijdens de rechtszaak stelde Palou dat Brown hem uitzicht had geboden op een F1-zitje in 2024 en dat de komst van Oscar Piastri in 2023 als teamgenoot van Lando Norris bij McLaren zijn kansen niet zou beïnvloeden. De Spanjaard beweerde dat "Zak mij vertelde dat het niet zijn beslissing was om Oscar aan te nemen" en dat Piastri's "prestaties in 2024 zouden worden vergeleken met de mijne" – iets wat Brown ontkende.

De McLaren-topman zei: "Ik heb hem nooit verteld dat hij in overweging zou worden genomen" en noemde "beide beschuldigingen duidelijk belachelijk", waarbij Piastri naar verluidt moest lachen om Palou's opmerkingen.

Palou heeft zijn uitspraken inmiddels gecorrigeerd, de uitspraak van de rechtbank geaccepteerd en op vrijdag verklaard dat McLaren al zijn verplichtingen is nagekomen. "Ik bevond me destijds in een situatie waarin ik van verschillende kanten werd getrokken en verkeerde mensen om me heen had, die naar mijn mening niet mijn beste belangen voor ogen hadden", zegt hij.

"Ik geloof dat ik toen verkeerd advies kreeg, of helemaal geen advies. Achteraf gezien had het misschien anders kunnen verlopen als ik rechtstreeks contact had opgenomen met Zak."

Alex Palou stelt in reactie op de schikking dat hij destijds "verkeerd" of "helemaal geen" advies kreeg. Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

"McLaren en Zak hebben mij op veel manieren gesteund, zij hebben al hun verplichtingen nagekomen, zijn zelfs verder gegaan dan nodig was en hebben alles geleverd wat in hun contracten stond. Ik ben nooit misleid door McLaren en ik heb veel respect voor hun organisatie. Ik wil ook Chip, mijn teamgenoten en iedereen bij Chip Ganassi Racing bedanken voor hun inzet en steun gedurende dit proces."

"Ik heb veel geleerd van deze ervaring. Ik ben blij dat deze kwestie nu is afgerond en wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan een minnelijke oplossing. Mijn focus ligt nu volledig op de toekomst, waarin twee geweldige organisaties waarvoor ik veel respect heb uitsluitend op het circuit met elkaar zullen strijden."

Palou geeft aan dat het een "ongelooflijk moeilijke periode" is geweest waarin hij beide partijen "in een lastige positie" heeft gebracht, iets waar hij diep spijt van heeft.

"Ik kan niet goedkeuren wat er is gebeurd en ik ben blij dat de kwestie is afgerond", zegt CGR-eigenaar Chip Ganassi. "Met de wijsheid van achteraf hoop ik dat Álex heeft geleerd hoe belangrijk het is om de juiste mensen om zich heen te hebben – iets wat nu het geval is – zodat de gebeurtenissen van 2023 zich nooit herhalen. Ik wil Zak en McLaren Racing bedanken dat ze ons nu de kans geven dit hoofdstuk af te sluiten en ons volledig te richten op het spannende IndyCar-seizoen dat voor ons ligt."