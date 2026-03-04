Overslaan naar hoofdinhoud

FIA F2

Van Amersfoort Racing haalt oud-F1-teambaas Szafnauer binnen

Van Amersfoort Racing heeft Otmar Szafnauer aangesteld als CEO en managing partner. De voormalig F1-teambaas moet het Nederlandse team naar de volgende groeifase leiden.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Otmar Szafnauer, Van Amersfoort Racing

Foto door: Van Amersfoort Racing

Van Amersfoort Racing heeft een opvallende naam aangetrokken voor de leiding van het team. Het Nederlandse raceteam, dat vorig jaar nog zijn vijftigjarig bestaan vierde, heeft voormalig Formule 1-teambaas Otmar Szafnauer benoemd tot chief executive officer en managing partner. De Roemeense Amerikaan is al sinds 1 februari 2026 in functie.

Met de komst van Szafnauer haalt Van Amersfoort Racing een zeer ervaren naam binnen uit de internationale autosport. Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring in het wereldje en bekleedde in de Formule 1 verschillende leidinggevende functies. Zo was hij onder meer teambaas bij Force India, dat later Racing Point werd, en stond hij ook aan het roer bij Alpine.

De aanstelling komt op een moment dat Van Amersfoort Racing een nieuwe fase ingaat. Oprichter Frits van Amersfoort en Rob Niessink hebben zich eerder al teruggetrokken uit hun dagelijkse operationele rollen, waarna de organisatie werd geleid door een versterkt managementteam. Dat team staat onder leiding van teambaas Brad Joyce, met daarnaast onder meer Klaudija Jakaj, Francisco Freitas en Anneleen Walch in belangrijke functies.

Otmar Szafnauer was eerder teambaas in de Formule 1.

Otmar Szafnauer was eerder teambaas in de Formule 1.

Foto door: Van Amersfoort Racing

Szafnauer gaat nauw samenwerken met dit team om de verdere ontwikkeling van de renstal vorm te geven. Volgens het bestuur van Van Amersfoort Racing is zijn komst een belangrijke stap om de groei van de organisatie te ondersteunen, zowel op als naast de baan.

Het team uit Zeewolde is actief in meerdere internationale opleidingsklassen, waaronder de Formule 2, Formule 3, Formula Regional European Championship en verschillende Formule 4-kampioenschappen. In deze categorieën wordt met dezelfde auto's en krachtbronnen gereden, waardoor het verschil vooral moet worden gemaakt in de voorbereiding, uitvoering en samenwerking binnen de organisatie. Onder meer Max Verstappen, Charles Leclerc, Oliver Bearman en Franco Colapinto reden eerder voor Van Amersfoort Racing voordat zij de Formule 1 bereikten.

Szafnauer ziet in Van Amersfoort Racing een organisatie met een sterke reputatie in de ontwikkeling van talent. "Van Amersfoort Racing heeft een sterke naam opgebouwd in het opleiden van coureurs en het presteren op hoog niveau in verschillende klassen", laat hij weten. "Ik kijk ernaar uit om samen met het managementteam en de rest van de organisatie te werken aan de volgende fase in de ontwikkeling van het team." Teambaas Brad Joyce is enthousiast over de komst van de ervaren bestuurder. "Otmar brengt een enorme hoeveelheid ervaring en leiderschap met zich mee. Zijn komst versterkt de organisatie terwijl we verder bouwen aan onze langetermijnvisie."

