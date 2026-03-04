Overslaan naar hoofdinhoud

Special feature
Formule 1 GP van Australië

Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026

Van startnummers tot de kleurstellingen en de teambazen: een overzicht van alle Formule 1-teams voor het seizoen 2026.

Laurens Stade Owen Bellwood
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat deze week van start met de Grand Prix van Australië en luidt daarmee een nieuw tijdperk in voor het kampioenschap. Het nieuwe seizoen brengt veranderingen door het hele veld met zich mee wat betreft de teams, auto's en coureurs die de kalender van 24 races zullen afwerken.

Nieuwe reglementen introduceren actieve aerodynamica op de voor- en achtervleugels, en de F1-krachtbronnen zijn nu bijna 50-50 verdeeld tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving. Daarnaast zijn er nieuwe teams en coureurs op de grid verschenen, waardoor er behoorlijk wat bij te praten valt als je niet elke minuut van de testdagen in Bahrein hebt gevolgd.

Hier vind je alles wat je moet weten over de teams om het Formule 1-seizoen 2026 goed te kunnen volgen.

McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Auto: MCL40
Coureurs: Lando Norris & Oscar Piastri
Teambaas: Andrea Stella
Motorleverancier: Mercedes

McLaren begint aan het F1-seizoen 2026 als het te kloppen team, nadat het in 2025 en 2024 twee keer op rij de constructeurstitel veroverde. Lando Norris is de regerend wereldkampioen bij de coureurs.

Ondanks dat het team in 2026 Mastercard als titelsponsor heeft aangetrokken, heeft de auto nog altijd de vertrouwde zwart-oranje uitstraling die McLaren trots 'papaya' noemt.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam
Lando Norris 1 Geel/Zwart Geel
Oscar Piastri 81  Geel/Oranje Zwart

Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Auto: W17
Coureurs: George Russell & Andrea Kimi Antonelli
Teambaas: Toto Wolff
Motorleverancier: Mercedes

Na de misstap bij de vorige grote reglementswijziging van 2022 heeft Mercedes in 2026 met de W17 veel te bewijzen. Tijdens de tests maakte de auto een sterke indruk en verlieten de Zilverpijlen Bahrein als favorieten voor de titel dit jaar – en coureur George Russell zou wel eens de man kunnen zijn die iedereen moet verslaan.

Voor de 2026-auto presenteerde het team een evolutie van de zwart-zilveren kleurstelling, met een aanpassing waarbij op slimme wijze de Adidas-strepen van de teamkledingleverancier zijn verwerkt.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam
George Russell 63  Blauw Zwart
Andrea Kimi Antonelli 12 Blauw/Rood/Groen Geel

Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Auto: SF-26
Coureurs: Lewis Hamilton & Charles Leclerc
Teambaas: Frédéric Vasseur
Motorleverancier: Ferrari

Het beroemdste team van de Formule 1 is een andere renstal die in 2026 op zoek zal zijn naar eerherstel, aangezien het inmiddels 19 jaar geleden is dat Ferrari voor het laatst een F1-titel veroverde. Het team heeft verschillende innovaties verwerkt in de SF-26, waaronder een intrigerende achtervleugel die in Bahrein werd getoond en beschikt over een mechanisme waarmee deze 180 graden kan roteren.

De auto heeft in 2026 opnieuw de vertrouwde volledig rode kleurstelling, maar Ferrari heeft het ontwerp opgefrist met een wit vlak rond de cockpit en een terugkeer naar de glanzende afwerking die het voor het laatst in 2018 gebruikte.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam
Lewis Hamilton 44 Geel Geel
Charles Leclerc 16 Rood/Wit  Zwart

Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Auto: RB22
Coureurs: Max Verstappen & Isack Hadjar
Teambaas: Laurent Mekies
Motorleverancier: Red Bull-Ford

Red Bull presenteert een primeur met zijn F1-auto voor 2026, want het is de eerste wagen van het team uit Milton Keynes die met een eigen krachtbron zal rijden. De RB22 wordt aangedreven door de DM01, een nieuwe power unit ontwikkeld door Red Bull-Ford Powertrains en vernoemd ter ere van de oprichter van het energiedrankmerk, Dietrich Mateschitz.

De auto zelf heeft een vernieuwde versie van Red Bulls iconische uitstraling, met een terugkeer naar een glanzende afwerking en een lichtere tint blauw die contrasteert met de rode en gele logo's.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam
Max Verstappen 3 Rood/Wit/Blauw Zwart
Isack Hadjar 6 Geel/Zwart Geel

Williams

Alexander Albon, Williams

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Auto: FW48
Coureurs: Carlos Sainz & Alex Albon
Teambaas: James Vowles
Motorleverancier: Mercedes

De FW48 kende een moeizame start in 2026, waarbij het team van Williams ervoor koos de shakedown in Barcelona in februari over te slaan en alleen deel te nemen aan de twee tests in Bahrein. Toch benadrukte teambaas James Vowles dat dit geen reden tot zorg was, en het team kende een paar solide testdagen in de woestijn.

Voor zijn bolide van 2026 is Williams trouw gebleven aan de blauwe kleurstelling van de afgelopen jaren, maar voegt het meer accenten van wit toe op de sidepods en een lichtere tint rond nieuwe sponsor Barclays Bank.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam
Carlos Sainz 55 Rood/Geel Geel
Alex Albon 23 Wit Zwart

Haas

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto door: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Auto: VF-26
Coureurs: Oliver Bearman & Esteban Ocon
Teambaas: Ayao Komatsu
Motorleverancier: Ferrari

Haas kende een sterk testprogramma in de voorbereiding met zijn VF-26. Ook de Ferrari-krachtbron onder de motorkap oogt sterk, waardoor dit weleens een belangrijk jaar kan worden voor het team van Haas.

Dankzij de nieuwe samenwerking met Toyota heeft de VF-26 in 2026 een opgefriste uitstraling gekregen, waarbij de branding van de performance-afdeling van het Japanse merk - Gazoo Racing - prominent aanwezig is op de motorkap. Het rood van Toyota combineert perfect met het wit en zwart dat inmiddels kenmerkend is geworden voor de Haas-auto's, wat zorgt voor een krachtige look in 2026.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam
Oliver Bearman 87 Blauw/Geel Geel
Esteban Ocon 31 Rood Zwart

Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Auto: AMR26
Coureurs: Fernando Alonso & Lance Stroll
Teambaas: Adrian Newey
Motorleverancier: Honda

Er was veel enthousiasme rond Aston Martin in aanloop naar 2026, met de beroemde ontwerper Adrian Newey aan het roer en een fabriekssamenwerking met Honda voor de krachtbron.

Een vertraagde komst naar de shakedown in Barcelona en motorproblemen in Bahrein hebben die glans echter enigszins doen vervagen. Wel is het ontwerp van de AMR26 uniek en is de groene livery met matte afwerking onmiskenbaar.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam
Fernando Alonso 14 Blauw/Geel Geel
Lance Stroll 18 Zwart Zwart

Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Auto: VCARB 03
Coureurs: Liam Lawson & Arvid Lindblad
Teambaas: Alan Permane
Motorleverancier: Red Bull-Ford

Red Bulls juniorteam Racing Bulls is het enige andere team op de grid dat in zijn VCARB 03 gebruikmaakt van een Red Bull-Ford-krachtbron. De auto wordt dit jaar bestuurd door Liam Lawson en Arvid Lindblad.

Na een herschikking aan de top in 2025 staat Alan Permane nu aan het roer van het Anglo-Italiaanse team, dat zijn 2026-bolide heeft voorzien van een vernieuwde witte livery.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam
Liam Lawson 30 Roze/Blauw Geel
Arvid Lindblad 41 Blauw  Zwart 

Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Auto: A526
Coureurs: Pierre Gasly & Franco Colapinto
Teambaas: Flavio Briatore
Motorleverancier: Mercedes

Alpine is een team dat in 2026 op zoek is naar heruitvinding. Na een zwaar seizoen waarin het als laatste eindigde met minder dan een derde van het aantal punten dat het volgende team in het klassement behaalde, zet Alpine dit jaar vol in op de reset van de Formule 1.

Als gevolg daarvan heeft de A526 verschillende opvallende details op zijn aerodynamische oppervlakken en is het bovendien de eerste auto van het team uit Enstone die wordt aangedreven door een Mercedes-motor. Aan de buitenkant heeft de wagen dankzij de samenwerking met BWT de herkenbare blauw-roze kleurstelling.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam
Pierre Gasly 10 Blauw Zwart
Franco Colapinto 43 Blauw/Wit/Roze Geel

Audi

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Auto: R26
Coureurs: Nico Hülkenberg & Gabriel Bortoleto
Teambaas: Jonathan Wheatley
Motorleverancier: Audi

De Duitse autogigant Audi heeft het historische team Sauber overgenomen om er een fabrieksteam van te maken. De eerste auto van het team, de R26, rijdt met een eigen krachtbron van de fabrikant – ontwikkeld in een gespecialiseerde faciliteit in Neuburg, Duitsland.

De livery van de nieuwe auto heeft de meningen van fans enigszins verdeeld. De wagen heeft vooraan een matte zilveren uitstraling met rode en zwarte details op de motorkap – evenals rode accenten op andere delen van de auto.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam
Nico Hülkenberg 27 Wit/Zilver/Rood Zwart 
Gabriel Bortoleto 5 Wit/Geel/Groen Geel

Cadillac

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Auto: MAC-26
Coureurs: Valtteri BottasSergio Pérez
Teambaas: Graeme Lowdon
Motorleverancier: Ferrari

Het volledig nieuwe team Cadillac treedt in 2026 toe tot het kampioenschap, met Sergio Pérez en Valtteri Bottas, waardoor het aantal auto's op de grid voor het eerst sinds 2016 stijgt naar 22. Het team start aanvankelijk als klantenteam van Ferrari en zal diens krachtbronnen gebruiken totdat het eigen motorprogramma operationeel is - naar verluidt in 2029.

Cadillac presenteerde zijn eerste F1-livery in een Super Bowl-commercial. Die heeft een uniek tweezijdig ontwerp, met witte accenten aan de ene kant en zwarte aan de andere. Daarnaast zijn er chromen details over de hele auto aangebracht, als knipoog naar het logo van Cadillac.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam
Valtteri Bottas 77 Zwart/Blauw Geel
Sergio Pérez 11 Geel/Zwart Zwart

Bekijk meer