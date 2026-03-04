Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat deze week van start met de Grand Prix van Australië en luidt daarmee een nieuw tijdperk in voor het kampioenschap. Het nieuwe seizoen brengt veranderingen door het hele veld met zich mee wat betreft de teams, auto's en coureurs die de kalender van 24 races zullen afwerken.

Nieuwe reglementen introduceren actieve aerodynamica op de voor- en achtervleugels, en de F1-krachtbronnen zijn nu bijna 50-50 verdeeld tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving. Daarnaast zijn er nieuwe teams en coureurs op de grid verschenen, waardoor er behoorlijk wat bij te praten valt als je niet elke minuut van de testdagen in Bahrein hebt gevolgd.

Hier vind je alles wat je moet weten over de teams om het Formule 1-seizoen 2026 goed te kunnen volgen.

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Auto: MCL40

Coureurs: Lando Norris & Oscar Piastri

Teambaas: Andrea Stella

Motorleverancier: Mercedes

McLaren begint aan het F1-seizoen 2026 als het te kloppen team, nadat het in 2025 en 2024 twee keer op rij de constructeurstitel veroverde. Lando Norris is de regerend wereldkampioen bij de coureurs.

Ondanks dat het team in 2026 Mastercard als titelsponsor heeft aangetrokken, heeft de auto nog altijd de vertrouwde zwart-oranje uitstraling die McLaren trots 'papaya' noemt.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam Lando Norris 1 Geel/Zwart Geel Oscar Piastri 81 Geel/Oranje Zwart

Mercedes

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Auto: W17

Coureurs: George Russell & Andrea Kimi Antonelli

Teambaas: Toto Wolff

Motorleverancier: Mercedes

Na de misstap bij de vorige grote reglementswijziging van 2022 heeft Mercedes in 2026 met de W17 veel te bewijzen. Tijdens de tests maakte de auto een sterke indruk en verlieten de Zilverpijlen Bahrein als favorieten voor de titel dit jaar – en coureur George Russell zou wel eens de man kunnen zijn die iedereen moet verslaan.

Voor de 2026-auto presenteerde het team een evolutie van de zwart-zilveren kleurstelling, met een aanpassing waarbij op slimme wijze de Adidas-strepen van de teamkledingleverancier zijn verwerkt.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam George Russell 63 Blauw Zwart Andrea Kimi Antonelli 12 Blauw/Rood/Groen Geel

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Auto: SF-26

Coureurs: Lewis Hamilton & Charles Leclerc

Teambaas: Frédéric Vasseur

Motorleverancier: Ferrari

Het beroemdste team van de Formule 1 is een andere renstal die in 2026 op zoek zal zijn naar eerherstel, aangezien het inmiddels 19 jaar geleden is dat Ferrari voor het laatst een F1-titel veroverde. Het team heeft verschillende innovaties verwerkt in de SF-26, waaronder een intrigerende achtervleugel die in Bahrein werd getoond en beschikt over een mechanisme waarmee deze 180 graden kan roteren.

De auto heeft in 2026 opnieuw de vertrouwde volledig rode kleurstelling, maar Ferrari heeft het ontwerp opgefrist met een wit vlak rond de cockpit en een terugkeer naar de glanzende afwerking die het voor het laatst in 2018 gebruikte.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam Lewis Hamilton 44 Geel Geel Charles Leclerc 16 Rood/Wit Zwart

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Auto: RB22

Coureurs: Max Verstappen & Isack Hadjar

Teambaas: Laurent Mekies

Motorleverancier: Red Bull-Ford

Red Bull presenteert een primeur met zijn F1-auto voor 2026, want het is de eerste wagen van het team uit Milton Keynes die met een eigen krachtbron zal rijden. De RB22 wordt aangedreven door de DM01, een nieuwe power unit ontwikkeld door Red Bull-Ford Powertrains en vernoemd ter ere van de oprichter van het energiedrankmerk, Dietrich Mateschitz.

De auto zelf heeft een vernieuwde versie van Red Bulls iconische uitstraling, met een terugkeer naar een glanzende afwerking en een lichtere tint blauw die contrasteert met de rode en gele logo's.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam Max Verstappen 3 Rood/Wit/Blauw Zwart Isack Hadjar 6 Geel/Zwart Geel

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Auto: FW48

Coureurs: Carlos Sainz & Alex Albon

Teambaas: James Vowles

Motorleverancier: Mercedes

De FW48 kende een moeizame start in 2026, waarbij het team van Williams ervoor koos de shakedown in Barcelona in februari over te slaan en alleen deel te nemen aan de twee tests in Bahrein. Toch benadrukte teambaas James Vowles dat dit geen reden tot zorg was, en het team kende een paar solide testdagen in de woestijn.

Voor zijn bolide van 2026 is Williams trouw gebleven aan de blauwe kleurstelling van de afgelopen jaren, maar voegt het meer accenten van wit toe op de sidepods en een lichtere tint rond nieuwe sponsor Barclays Bank.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam Carlos Sainz 55 Rood/Geel Geel Alex Albon 23 Wit Zwart

Haas

Foto door: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Auto: VF-26

Coureurs: Oliver Bearman & Esteban Ocon

Teambaas: Ayao Komatsu

Motorleverancier: Ferrari

Haas kende een sterk testprogramma in de voorbereiding met zijn VF-26. Ook de Ferrari-krachtbron onder de motorkap oogt sterk, waardoor dit weleens een belangrijk jaar kan worden voor het team van Haas.

Dankzij de nieuwe samenwerking met Toyota heeft de VF-26 in 2026 een opgefriste uitstraling gekregen, waarbij de branding van de performance-afdeling van het Japanse merk - Gazoo Racing - prominent aanwezig is op de motorkap. Het rood van Toyota combineert perfect met het wit en zwart dat inmiddels kenmerkend is geworden voor de Haas-auto's, wat zorgt voor een krachtige look in 2026.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam Oliver Bearman 87 Blauw/Geel Geel Esteban Ocon 31 Rood Zwart

Aston Martin

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Auto: AMR26

Coureurs: Fernando Alonso & Lance Stroll

Teambaas: Adrian Newey

Motorleverancier: Honda

Er was veel enthousiasme rond Aston Martin in aanloop naar 2026, met de beroemde ontwerper Adrian Newey aan het roer en een fabriekssamenwerking met Honda voor de krachtbron.

Een vertraagde komst naar de shakedown in Barcelona en motorproblemen in Bahrein hebben die glans echter enigszins doen vervagen. Wel is het ontwerp van de AMR26 uniek en is de groene livery met matte afwerking onmiskenbaar.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam Fernando Alonso 14 Blauw/Geel Geel Lance Stroll 18 Zwart Zwart

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Auto: VCARB 03

Coureurs: Liam Lawson & Arvid Lindblad

Teambaas: Alan Permane

Motorleverancier: Red Bull-Ford

Red Bulls juniorteam Racing Bulls is het enige andere team op de grid dat in zijn VCARB 03 gebruikmaakt van een Red Bull-Ford-krachtbron. De auto wordt dit jaar bestuurd door Liam Lawson en Arvid Lindblad.

Na een herschikking aan de top in 2025 staat Alan Permane nu aan het roer van het Anglo-Italiaanse team, dat zijn 2026-bolide heeft voorzien van een vernieuwde witte livery.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam Liam Lawson 30 Roze/Blauw Geel Arvid Lindblad 41 Blauw Zwart

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Auto: A526

Coureurs: Pierre Gasly & Franco Colapinto

Teambaas: Flavio Briatore

Motorleverancier: Mercedes

Alpine is een team dat in 2026 op zoek is naar heruitvinding. Na een zwaar seizoen waarin het als laatste eindigde met minder dan een derde van het aantal punten dat het volgende team in het klassement behaalde, zet Alpine dit jaar vol in op de reset van de Formule 1.

Als gevolg daarvan heeft de A526 verschillende opvallende details op zijn aerodynamische oppervlakken en is het bovendien de eerste auto van het team uit Enstone die wordt aangedreven door een Mercedes-motor. Aan de buitenkant heeft de wagen dankzij de samenwerking met BWT de herkenbare blauw-roze kleurstelling.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam Pierre Gasly 10 Blauw Zwart Franco Colapinto 43 Blauw/Wit/Roze Geel

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Auto: R26

Coureurs: Nico Hülkenberg & Gabriel Bortoleto

Teambaas: Jonathan Wheatley

Motorleverancier: Audi

De Duitse autogigant Audi heeft het historische team Sauber overgenomen om er een fabrieksteam van te maken. De eerste auto van het team, de R26, rijdt met een eigen krachtbron van de fabrikant – ontwikkeld in een gespecialiseerde faciliteit in Neuburg, Duitsland.

De livery van de nieuwe auto heeft de meningen van fans enigszins verdeeld. De wagen heeft vooraan een matte zilveren uitstraling met rode en zwarte details op de motorkap – evenals rode accenten op andere delen van de auto.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam Nico Hülkenberg 27 Wit/Zilver/Rood Zwart Gabriel Bortoleto 5 Wit/Geel/Groen Geel

Cadillac

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Auto: MAC-26

Coureurs: Valtteri Bottas & Sergio Pérez

Teambaas: Graeme Lowdon

Motorleverancier: Ferrari

Het volledig nieuwe team Cadillac treedt in 2026 toe tot het kampioenschap, met Sergio Pérez en Valtteri Bottas, waardoor het aantal auto's op de grid voor het eerst sinds 2016 stijgt naar 22. Het team start aanvankelijk als klantenteam van Ferrari en zal diens krachtbronnen gebruiken totdat het eigen motorprogramma operationeel is - naar verluidt in 2029.

Cadillac presenteerde zijn eerste F1-livery in een Super Bowl-commercial. Die heeft een uniek tweezijdig ontwerp, met witte accenten aan de ene kant en zwarte aan de andere. Daarnaast zijn er chromen details over de hele auto aangebracht, als knipoog naar het logo van Cadillac.

Coureur Startnummer Helmkleur Kleur van T-Cam Valtteri Bottas 77 Zwart/Blauw Geel Sergio Pérez 11 Geel/Zwart Zwart