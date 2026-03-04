Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026
Van startnummers tot de kleurstellingen en de teambazen: een overzicht van alle Formule 1-teams voor het seizoen 2026.
Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat deze week van start met de Grand Prix van Australië en luidt daarmee een nieuw tijdperk in voor het kampioenschap. Het nieuwe seizoen brengt veranderingen door het hele veld met zich mee wat betreft de teams, auto's en coureurs die de kalender van 24 races zullen afwerken.
Nieuwe reglementen introduceren actieve aerodynamica op de voor- en achtervleugels, en de F1-krachtbronnen zijn nu bijna 50-50 verdeeld tussen verbrandingsmotor en elektrische aandrijving. Daarnaast zijn er nieuwe teams en coureurs op de grid verschenen, waardoor er behoorlijk wat bij te praten valt als je niet elke minuut van de testdagen in Bahrein hebt gevolgd.
Hier vind je alles wat je moet weten over de teams om het Formule 1-seizoen 2026 goed te kunnen volgen.
McLaren
Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Auto: MCL40
Coureurs: Lando Norris & Oscar Piastri
Teambaas: Andrea Stella
Motorleverancier: Mercedes
McLaren begint aan het F1-seizoen 2026 als het te kloppen team, nadat het in 2025 en 2024 twee keer op rij de constructeurstitel veroverde. Lando Norris is de regerend wereldkampioen bij de coureurs.
Ondanks dat het team in 2026 Mastercard als titelsponsor heeft aangetrokken, heeft de auto nog altijd de vertrouwde zwart-oranje uitstraling die McLaren trots 'papaya' noemt.
|Coureur
|Startnummer
|Helmkleur
|Kleur van T-Cam
|Lando Norris
|1
|Geel/Zwart
|Geel
|Oscar Piastri
|81
|Geel/Oranje
|Zwart
Mercedes
Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Auto: W17
Coureurs: George Russell & Andrea Kimi Antonelli
Teambaas: Toto Wolff
Motorleverancier: Mercedes
Na de misstap bij de vorige grote reglementswijziging van 2022 heeft Mercedes in 2026 met de W17 veel te bewijzen. Tijdens de tests maakte de auto een sterke indruk en verlieten de Zilverpijlen Bahrein als favorieten voor de titel dit jaar – en coureur George Russell zou wel eens de man kunnen zijn die iedereen moet verslaan.
Voor de 2026-auto presenteerde het team een evolutie van de zwart-zilveren kleurstelling, met een aanpassing waarbij op slimme wijze de Adidas-strepen van de teamkledingleverancier zijn verwerkt.
|Coureur
|Startnummer
|Helmkleur
|Kleur van T-Cam
|George Russell
|63
|Blauw
|Zwart
|Andrea Kimi Antonelli
|12
|Blauw/Rood/Groen
|Geel
Ferrari
Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Auto: SF-26
Coureurs: Lewis Hamilton & Charles Leclerc
Teambaas: Frédéric Vasseur
Motorleverancier: Ferrari
Het beroemdste team van de Formule 1 is een andere renstal die in 2026 op zoek zal zijn naar eerherstel, aangezien het inmiddels 19 jaar geleden is dat Ferrari voor het laatst een F1-titel veroverde. Het team heeft verschillende innovaties verwerkt in de SF-26, waaronder een intrigerende achtervleugel die in Bahrein werd getoond en beschikt over een mechanisme waarmee deze 180 graden kan roteren.
De auto heeft in 2026 opnieuw de vertrouwde volledig rode kleurstelling, maar Ferrari heeft het ontwerp opgefrist met een wit vlak rond de cockpit en een terugkeer naar de glanzende afwerking die het voor het laatst in 2018 gebruikte.
|Coureur
|Startnummer
|Helmkleur
|Kleur van T-Cam
|Lewis Hamilton
|44
|Geel
|Geel
|Charles Leclerc
|16
|Rood/Wit
|Zwart
Red Bull Racing
Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Auto: RB22
Coureurs: Max Verstappen & Isack Hadjar
Teambaas: Laurent Mekies
Motorleverancier: Red Bull-Ford
Red Bull presenteert een primeur met zijn F1-auto voor 2026, want het is de eerste wagen van het team uit Milton Keynes die met een eigen krachtbron zal rijden. De RB22 wordt aangedreven door de DM01, een nieuwe power unit ontwikkeld door Red Bull-Ford Powertrains en vernoemd ter ere van de oprichter van het energiedrankmerk, Dietrich Mateschitz.
De auto zelf heeft een vernieuwde versie van Red Bulls iconische uitstraling, met een terugkeer naar een glanzende afwerking en een lichtere tint blauw die contrasteert met de rode en gele logo's.
|Coureur
|Startnummer
|Helmkleur
|Kleur van T-Cam
|Max Verstappen
|3
|Rood/Wit/Blauw
|Zwart
|Isack Hadjar
|6
|Geel/Zwart
|Geel
Williams
Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Auto: FW48
Coureurs: Carlos Sainz & Alex Albon
Teambaas: James Vowles
Motorleverancier: Mercedes
De FW48 kende een moeizame start in 2026, waarbij het team van Williams ervoor koos de shakedown in Barcelona in februari over te slaan en alleen deel te nemen aan de twee tests in Bahrein. Toch benadrukte teambaas James Vowles dat dit geen reden tot zorg was, en het team kende een paar solide testdagen in de woestijn.
Voor zijn bolide van 2026 is Williams trouw gebleven aan de blauwe kleurstelling van de afgelopen jaren, maar voegt het meer accenten van wit toe op de sidepods en een lichtere tint rond nieuwe sponsor Barclays Bank.
|Coureur
|Startnummer
|Helmkleur
|Kleur van T-Cam
|Carlos Sainz
|55
|Rood/Geel
|Geel
|Alex Albon
|23
|Wit
|Zwart
Haas
Foto door: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images
Auto: VF-26
Coureurs: Oliver Bearman & Esteban Ocon
Teambaas: Ayao Komatsu
Motorleverancier: Ferrari
Haas kende een sterk testprogramma in de voorbereiding met zijn VF-26. Ook de Ferrari-krachtbron onder de motorkap oogt sterk, waardoor dit weleens een belangrijk jaar kan worden voor het team van Haas.
Dankzij de nieuwe samenwerking met Toyota heeft de VF-26 in 2026 een opgefriste uitstraling gekregen, waarbij de branding van de performance-afdeling van het Japanse merk - Gazoo Racing - prominent aanwezig is op de motorkap. Het rood van Toyota combineert perfect met het wit en zwart dat inmiddels kenmerkend is geworden voor de Haas-auto's, wat zorgt voor een krachtige look in 2026.
|Coureur
|Startnummer
|Helmkleur
|Kleur van T-Cam
|Oliver Bearman
|87
|Blauw/Geel
|Geel
|Esteban Ocon
|31
|Rood
|Zwart
Aston Martin
Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Auto: AMR26
Coureurs: Fernando Alonso & Lance Stroll
Teambaas: Adrian Newey
Motorleverancier: Honda
Er was veel enthousiasme rond Aston Martin in aanloop naar 2026, met de beroemde ontwerper Adrian Newey aan het roer en een fabriekssamenwerking met Honda voor de krachtbron.
Een vertraagde komst naar de shakedown in Barcelona en motorproblemen in Bahrein hebben die glans echter enigszins doen vervagen. Wel is het ontwerp van de AMR26 uniek en is de groene livery met matte afwerking onmiskenbaar.
|Coureur
|Startnummer
|Helmkleur
|Kleur van T-Cam
|Fernando Alonso
|14
|Blauw/Geel
|Geel
|Lance Stroll
|18
|Zwart
|Zwart
Racing Bulls
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Auto: VCARB 03
Coureurs: Liam Lawson & Arvid Lindblad
Teambaas: Alan Permane
Motorleverancier: Red Bull-Ford
Red Bulls juniorteam Racing Bulls is het enige andere team op de grid dat in zijn VCARB 03 gebruikmaakt van een Red Bull-Ford-krachtbron. De auto wordt dit jaar bestuurd door Liam Lawson en Arvid Lindblad.
Na een herschikking aan de top in 2025 staat Alan Permane nu aan het roer van het Anglo-Italiaanse team, dat zijn 2026-bolide heeft voorzien van een vernieuwde witte livery.
|Coureur
|Startnummer
|Helmkleur
|Kleur van T-Cam
|Liam Lawson
|30
|Roze/Blauw
|Geel
|Arvid Lindblad
|41
|Blauw
|Zwart
Alpine
Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Auto: A526
Coureurs: Pierre Gasly & Franco Colapinto
Teambaas: Flavio Briatore
Motorleverancier: Mercedes
Alpine is een team dat in 2026 op zoek is naar heruitvinding. Na een zwaar seizoen waarin het als laatste eindigde met minder dan een derde van het aantal punten dat het volgende team in het klassement behaalde, zet Alpine dit jaar vol in op de reset van de Formule 1.
Als gevolg daarvan heeft de A526 verschillende opvallende details op zijn aerodynamische oppervlakken en is het bovendien de eerste auto van het team uit Enstone die wordt aangedreven door een Mercedes-motor. Aan de buitenkant heeft de wagen dankzij de samenwerking met BWT de herkenbare blauw-roze kleurstelling.
|Coureur
|Startnummer
|Helmkleur
|Kleur van T-Cam
|Pierre Gasly
|10
|Blauw
|Zwart
|Franco Colapinto
|43
|Blauw/Wit/Roze
|Geel
Audi
Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Auto: R26
Coureurs: Nico Hülkenberg & Gabriel Bortoleto
Teambaas: Jonathan Wheatley
Motorleverancier: Audi
De Duitse autogigant Audi heeft het historische team Sauber overgenomen om er een fabrieksteam van te maken. De eerste auto van het team, de R26, rijdt met een eigen krachtbron van de fabrikant – ontwikkeld in een gespecialiseerde faciliteit in Neuburg, Duitsland.
De livery van de nieuwe auto heeft de meningen van fans enigszins verdeeld. De wagen heeft vooraan een matte zilveren uitstraling met rode en zwarte details op de motorkap – evenals rode accenten op andere delen van de auto.
|Coureur
|Startnummer
|Helmkleur
|Kleur van T-Cam
|Nico Hülkenberg
|27
|Wit/Zilver/Rood
|Zwart
|Gabriel Bortoleto
|5
|Wit/Geel/Groen
|Geel
Cadillac
Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Auto: MAC-26
Coureurs: Valtteri Bottas & Sergio Pérez
Teambaas: Graeme Lowdon
Motorleverancier: Ferrari
Het volledig nieuwe team Cadillac treedt in 2026 toe tot het kampioenschap, met Sergio Pérez en Valtteri Bottas, waardoor het aantal auto's op de grid voor het eerst sinds 2016 stijgt naar 22. Het team start aanvankelijk als klantenteam van Ferrari en zal diens krachtbronnen gebruiken totdat het eigen motorprogramma operationeel is - naar verluidt in 2029.
Cadillac presenteerde zijn eerste F1-livery in een Super Bowl-commercial. Die heeft een uniek tweezijdig ontwerp, met witte accenten aan de ene kant en zwarte aan de andere. Daarnaast zijn er chromen details over de hele auto aangebracht, als knipoog naar het logo van Cadillac.
|Coureur
|Startnummer
|Helmkleur
|Kleur van T-Cam
|Valtteri Bottas
|77
|Zwart/Blauw
|Geel
|Sergio Pérez
|11
|Geel/Zwart
|Zwart
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026
Ducati krijgt tik van Aprilia: "Komende races leggen verhoudingen bloot"
Brandstof Petronas voor Mercedes-teams vlak voor F1-opener gehomologeerd
F1-vraag van de week: Moeten F1-coureurs hun kritiek op de sport uitspreken?
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026
Stella blijft erbij: McLaren is het derde F1-team op de startgrid
Ferrari toont nieuwe livery waarmee het WEC-titels wil verdedigen
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026
Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?
Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties