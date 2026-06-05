Ferrari zette eerder op de dag ook al de toon in de eerste vrije training op het stratencircuit van Monaco. Charles Leclerc zette daarin de snelste tijd neer voor teamgenoot Lewis Hamilton, terwijl Max Verstappen als derde eindigde. De openingssessie was ook goed voor een paar incidenten. Zo zorgde Isack Hadjar voor een rode vlag door bij het uitkomen van het zwembadgedeelte hard te crashen, waardoor zijn Red Bull flinke schade opliep. De monteurs van het team uit Milton Keynes waren bij aanvang van de tweede vrije training dan ook nog druk bezig met de herstelwerkzaamheden aan de RB22 van de Fransman.

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VT2 was nog maar enkele minuten onderweg of de top-drie was identiek aan die van het einde van de eerste training. Leclerc voerde de tijdenlijst aan na een 1.14.240 te hebben gereden op de medium band, terwijl Hamilton met een 1.14.306 minder dan een tiende toegaf op zijn teamgenoot. Verstappen bezette op dat moment de derde plaats met een 1.14.960. Na tien minuten nam de Nederlander echter de leiding over dankzij een 1.14.008. Lang kon hij daar niet van genieten, want Hamilton dook kort daarna naar een 1.13.729.

De sessie was bijna een kwartier onderweg toen Hadjar voor het eerst de baan op kwam. "Dank jullie wel, jongens", klonk het dankbaar over de boordradio. Aan een snelle ronde kon hij echter nog niet beginnen, want juist op dat moment moest Lando Norris zijn McLaren met een probleem bij de Nouvelle Chicane aan de kant zetten. De wedstrijdleiding stelde daarop een Virtual Safety Car in.

Nadat de VSC was opgeheven, zette Leclerc met een 1.13.613 een nieuwe snelste tijd neer. Dat deed hij nog op de medium band, terwijl een deel van het veld inmiddels op de zachte compound op de baan was verschenen. Verstappen behoorde tot die groep. De viervoudig wereldkampioen noteerde een 1.13.467 en nam daarmee de leidende positie over. Russell meldde zich vervolgens op de tweede plaats, waarna Verstappen in de laatste sector nog wat extra tijd wist te vinden en de snelste tijd aanscherpte naar 1.13.194. Daarna was het wachten op de runs van de Ferrari-coureurs op de zachte band.

Die volgden niet veel later. Leclerc verloor in het eerste deel van de ronde nog wat tijd ten opzichte van Verstappen, maar zette vervolgens de snelste tijden neer in sector twee en drie. Dat resulteerde in een 1.13.137, goed voor een voorsprong van vijf honderdsten op de Nederlander. Hamilton deed daar vervolgens nog een schepje bovenop. De Brit klokte een 1.13.026 en nam daarmee de eerste plaats over van zijn Ferrari-teamgenoot, met een marge van 0.111 seconde. Die tijden bleken uiteindelijk voldoende om de sessie als eerste en tweede af te sluiten.

Achter het Ferrari-duo en Verstappen kwamen Russell en Antonelli niet verder dan de vierde en vijfde tijd. Hadjar wist zich ondanks zijn crash in de eerste training nog naar de zesde plaats te rijden dankzij een 1.14.087 op de zachte band. Daardoor eindigde Oscar Piastri als zevende, gevolgd door Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto in de twee Audi's, terwijl Oliver Bearman de top-tien completeerde.

Een incident was er nog voor Franco Colapinto, die hard in aanraking kwam met de vangrail in de eerste bocht, maar zijn Alpine wel terug naar de pits wist te brengen. Vijf minuten voor het einde ontstond er een brandje in de Cadillac van Sergio Pérez. De Mexicaan zette zijn auto ter hoogte van het casino aan de kant, waarna de rode vlag werd gezwaaid. Met nog twee minuten op de klok werd de baan weer vrijgegeven, waarna een groot aantal coureurs terugkeerde op het circuit om de dag af te sluiten met een oefenstart.

Het Formule 1-weekend in Monaco gaat zaterdag om 12.30 uur verder met de derde vrije training, waarna om 16.00 uur de kwalificatie wordt verreden.