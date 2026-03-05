De nieuwe samenwerking tussen Aston Martin en Honda kent vooralsnog een dramatische start. Tijdens de wintertests werd het aantal ronden van de AMR26 beperkt door betrouwbaarheidsproblemen. Het grootste probleem: extreme trillingen van de power unit. Deze zorgden er herhaaldelijk voor dat de batterij kapotging, waardoor het team op een zeker moment door zijn reserveonderdelen heen was.

Zoals Motorsport.com eerder al meldde, is Aston Martin naar Australië afgereisd met de verwachting dat het slechts een beperkt aantal ronden kan rijden in de race, voordat beide auto's mogelijk moeten worden teruggetrokken uit de seizoensopener. Tijdens een persmoment op donderdagochtend gaf teambaas Adrian Newey meer inzicht in de ernst van het probleem. Hij zegt dat Fernando Alonso en Lance Stroll maar een beperkt aantal ronden kunnen rijden omdat zij anders risico op zenuwschade in hun handen lopen als gevolg van de vibraties.

"Wat we voor dit weekend hebben bereikt, is een oplossing die gedurende het weekend op de testbank is getest en die de trillingen richting de batterij succesvol en aanzienlijk heeft verminderd", legde Newey in Albert Park uit aan onder andere Motorsport.com. "Maar wat belangrijk is om te onthouden, is dat de power unit de bron van de trillingen is. En een carbon chassis is van nature een zeer stijve structuur met weinig demping, waardoor de trillingen vrijwel direct worden doorgegeven. Op dat vlak hebben we nog geen vooruitgang geboekt."

"Door die trillingen ontstaan verschillende problemen, zoals spiegels die loskomen en dat soort zaken. Daar moeten we uiteraard oplossingen voor vinden", vervolgde de Brit. "Maar het veel grotere probleem is dat die trillingen uiteindelijk in de vingers van de coureurs terechtkomen. Fernando heeft het gevoel dat hij niet meer dan 25 ronden achter elkaar kan rijden, voordat hij het risico loopt op permanente zenuwschade aan zijn handen. Lance denkt dat hij niet meer dan vijftien ronden kan rijden voordat hij die grens bereikt."

Daardoor zal Aston Martin het aantal ronden tijdens de race sterk moeten beperken totdat de oorzaak van de trillingen is gevonden én opgelost. "Totdat we de trillingen onder controle krijgen en de vibraties bij de bron hebben aangepakt, zullen we zeer beperkt zijn in het aantal ronden dat we in de race kunnen rijden."

Newey: "Fernando heeft het gevoel dat hij niet meer dan 25 ronden achter elkaar kan rijden, Lance vijftien." Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Volgens Newey maken de nieuwe reglementen het probleem extra ingewikkeld. "Een van de uitdagingen van deze regels is dat wanneer je tekortkomt aan vermogen van de verbrandingsmotor, je dat moet compenseren met elektrische energie. Maar daardoor kan het gebeuren dat je batterij leeg is op het moment dat je die energie op de rechte stukken juist wilt inzetten. Zo kom je in een neerwaartse spiraal terecht."

Omdat de exacte oorzaak van de vibraties in de Honda-power unit nog niet volledig duidelijk is, is er geen duidelijke tijdlijn voor een oplossing. Newey ziet desondanks perspectief voor de langere termijn. "Ik zie geen fundamentele reden waarom we met deze auto, wat betreft het chassis, op termijn niet competitief zouden kunnen worden. Wat de power unit betreft: als we het puur over het ruwe vermogen hebben, heeft het weinig zin om te speculeren. Dat zullen we vanzelf ondervinden, vooral op zaterdag wanneer iedereen zijn motor voluit gebruikt."