Hamilton plukt vruchten van Ferrari-werk: "Een miljoen keer beter"
Lewis Hamilton ziet zijn werk achter de schermen bij Ferrari steeds meer terug in de resultaten en noemt de engineersstructuur "een miljoen keer beter".
Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Hamilton lijkt langzaam maar zeker zijn draai te vinden bij Ferrari. De Engelsman behaalde in Canada met een tweede plaats zijn beste Grand Prix-resultaat tot dusver voor de Italiaanse stal. En in Monaco was hij vrijdag in de eerste vrije training voor de race van komende zondag tweede, achter ploeggenoot Charles Leclerc.
De huidige stand van zaken staat in schril contrast met zijn situatie vorig jaar. Toen leek Hamilton zoekende bij de Scuderia. "Wat de meeste mensen zich niet realiseren, is hoeveel werk er achter de schermen moet worden verricht", benadrukt hij in Monaco tegenover onder meer Motorsport.com.
"Natuurlijk zie je in het verleden coureurs als Kimi, die gewoon bij een team komen en met de auto rijden", doelt Hamilton op Räikkönen, die in 2007 de laatste Ferrari F1-kampioen werd. "Soms werkt dat en soms niet."
"Ik ben bij een team gekomen dat, zoals ik vorig jaar al zei, alles heeft wat nodig is om succesvol te zijn. Alleen moeten de puzzelstukken op de juiste plek worden gelegd om dat punt te bereiken", legt de zevenvoudig F1-kampioen uit.
"Ik heb me daar voor honderd procent voor ingezet, terwijl ik wist dat het moeilijk zou worden. Vooral het eerste deel van vorig jaar was heel, heel zwaar", stelt Hamilton. "Maar zoals ik tijdens de vorige race al zei, is Fred [Vasseur, teambaas] geweldig geweest in de samenwerking met mij en in de manier waarop hij mij heeft geholpen."
Lewis Hamilton ziet Ferrari de juiste kant opgaan.
Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Hamilton voegt toe dat de structuur rond de engineers "een miljoen keer beter" is dan vorig jaar het geval was. "Ik begin daar nu de vruchten van te plukken in de manier waarop ik met de auto rijd", meent hij. "Vorig jaar hebben we in de simulator getest en bepaalde zaken voor de auto voorgesteld, en die hebben we nu. Een voorbeeld daarvan is de ophanging."
"Het is geweldig om samen met iedereen te kunnen werken en zo het schip de juiste kant op te sturen. We hebben nog een lange weg te gaan en moeten ons op sommige gebieden nog verbeteren, maar ik denk dat we op de goede weg zijn", besluit Hamilton.
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