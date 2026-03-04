Brandstof Petronas voor Mercedes-teams vlak voor F1-opener gehomologeerd

Petronas heeft de homologatie verkregen voor de duurzame brandstof die de Mercedes-power units zal aandrijven. Op het nippertje ontving de Formule 1-afdeling van de Maleisische energiereus de benodigde certificering om aan de start van het wereldkampioenschap 2026 te kunnen verschijnen. De procedure werd afgerond aan de vooravond van het raceweekend in Melbourne. Het nieuwe homologatieproces dat voor duurzame brandstoffen is ingevoerd, is aanzienlijk complexer dan de procedure die tot en met vorig seizoen gold voor de toen nog fossiele brandstof.

Tot en met 2025 werden brandstoffen gecontroleerd en gecertificeerd in een laboratorium dat samenwerkte met de FIA. Fabrikanten stuurden een monster op en ontvingen binnen ongeveer twintig dagen de resultaten. Vanaf dit seizoen is het proces veel ingewikkelder geworden: producenten zijn ruim van tevoren begonnen met de procedure, maar bij eventuele vertragingen bestaat het risico dat de doorlooptijd aanzienlijk langer wordt. De FIA heeft de certificering gedelegeerd aan een externe instantie die niet alleen het eindproduct analyseert, maar ook het volledige productieproces controleert.

De zorgen van Mercedes over de homologatie van de nieuwe duurzame brandstof zijn weggenomen. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Vanaf dit jaar wordt namelijk de volledige productieketen aan controles onderworpen. Medewerkers van de certificerende instantie bezoeken rechtstreeks de productiefaciliteiten om vast te stellen dat elke stap voldoet aan de criteria die in het FIA-reglement zijn vastgelegd.

Daarnaast worden ook de certificeringen van de afzonderlijke componenten (enkele tientallen) onderzocht, inclusief die van eventuele leveranciers die deel uitmaken van de toeleveringsketen. Wanneer ook maar één certificering ontbreekt, kan de brandstof – zelfs als deze aan de technische specificaties voldoet – niet worden gehomologeerd. Petronas en Mercedes hebben geen commentaar gegeven op de kwestie, maar de vertraging bij de homologatie lijkt juist verband te houden met de certificeringen die noodzakelijk waren om de procedure te voltooien.