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Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"

Formule 1
GP van Monaco
Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"
Formule 1 GP van Monaco

Russell: "Ferrari is duidelijk het te kloppen team in Monaco"

George Russell zegt dat de snelheid van Ferrari tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco de favorietenstatus van het team voor dit weekend alleen maar heeft versterkt.

Laurens Stade Filip Cleeren
Gepubliceerd:
George Russell, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes en McLaren wezen Ferrari voorafgaand aan het raceweekend aan als favoriet, vanwege de uitstekende prestaties van het chassis in langzame bochten, gecombineerd met de sterke koppelafgifte van de motor en de kleinere turbo.

Volgens George Russell heeft de actie op vrijdag weinig gedaan om dat beeld te veranderen. Lewis Hamilton sloot VT2 als snelste af, voor thuisheld Charles Leclerc. Het Ferrari-duo bleef Red Bull-coureur Max Verstappen 0,168 seconde voor, terwijl Russell bijna vier tienden moest toegeven.

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"We verwachtten dat Ferrari het te kloppen team zou zijn. Veel mensen dachten dat het alleen maar praat was, maar het is duidelijk dat zij het te kloppen team zijn", zei Russell nadat hij de dag als vierde had afgesloten, een tiende voor zijn teamgenoot en WK-leider Andrea Kimi Antonelli.

"Ik denk dat Red Bull voor ons ook een beetje een verrassing is geweest. We wisten dat dit van de races tot nu toe de lastigste voor ons zou worden. Het is waarschijnlijk iets moeilijker geweest dan we hadden gehoopt, maar we hebben tussen VT1 en VT2 wel goede verbeteringen doorgevoerd."

"We moeten vannacht opnieuw zo'n stap zetten. Ik denk niet dat we het vandaag helemaal voor elkaar hadden. Er is ruimte voor verbetering, maar Ferrari is absoluut het te kloppen team."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Russell suggereerde dat Mercedes enkele ideeën heeft om de mechanische prestaties van de auto gedurende de nacht te verbeteren op het lastige stratencircuit van Monte Carlo, maar hij wist niet zeker of dat genoeg zou zijn om Ferrari te evenaren.

"Elke auto heeft een eigen DNA en het DNA van Ferrari, vooral aan de mechanische kant van de auto, werkt duidelijk goed op dit soort stratencircuits", merkte Russell op. "Vooral wanneer er veel vervorming in de bochten zit en de bochten aflopen."

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"We doen er alles aan om die verbeteringen te realiseren, maar zoals ik al zei: ik denk dat we het gat kunnen dichten als we dat kunnen overwinnen", besloot Russell.

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