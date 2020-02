Overzicht: De contracten van alle Formule 1-rijders

Formule 1-teams zijn doorgaans niet bereid om details vrij te geven over de contracten van hun rijders. Behalve de harde einddatum van een contract is het dus niet altijd bekend welke clausules erin zijn opgenomen. Dat kan gaan over een clausule om een contract automatisch te verlengen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, of juist een clausule die een rijder de kans geeft om vroeger andere oorden op te zoeken wanneer het team niet competitief genoeg is of een team in staat stelt om een rijder die te weinig punten scoort te vervangen.

Toch geeft de onderstaande tabel een goede indicatie wanneer een team vrij is om van line-up te veranderen. Zoals bekend zijn Max Verstappen en Charles Leclerc voor de volgende jaren verbonden aan hun respectieve teams Red Bull Racing en Ferrari. De situatie bij Mercedes is een stuk minder zeker. Daar is het wachten op de verwachte contractverlenging van zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Teamgenoot Valtteri Bottas heeft andermaal een eenjarig contract ondertekend. Ook Sebastian Vettel is na dit seizoen einde contract in Maranello, dat geldt ook voor Verstappens teamgenoot Alexander Albon bij Red Bull.

In de middenmoot zijn er ook veel contracten die na 2020 aflopen. Esteban Ocon (Renault) en Sergio Perez (Racing Point) liggen voor twee en drie jaar vast bij hun teams. Lando Norris ondertekende een langdurige contractverlenging bij McLaren en de verwachting is dat zijn teamgenoot Carlos Sainz dat deze winter ook zal doen. In principe blijft ook George Russell een derde jaar bij Williams, maar promotie naar Mercedes behoort ook tot de mogelijkheden voor de talentrijke Brit. Verder is iedereen vrij na het seizoen 2020, zodat het silly season voor 2021 nog alle kanten op kan.

Overzichten contracten Formule 1