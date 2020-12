Russell ook snelste in tweede training Sakhir, Verstappen tweede

Russell beleefde eerder op vrijdag al een droomstart van zijn invalbeurt bij Mercedes door tijdens de eerste training de snelste tijd te noteren. Helemaal comfortabel zat de 22-jarige coureur uit King’s Lynn echter nog niet in de W11. De vervanger van Lewis Hamilton liet tegen het einde van de openingssessie weten last te hebben van zijn schouders. Verstappen zat er aan het begin van het weekend goed bij door op 0.176 van Russell de tweede tijd te rijden.

Tijdens het eerste half uur van de tweede training ging de snelste tijd van hand tot hand, tot Verstappen zich op de baan meldde en op medium banden naar een 55.043 ging. Hierna verschenen ook al snel de eerste coureurs met het zachte rubber op de baan. Sergio Perez ging op de soft rond in een 54.866 en zette zijn Racing Point zo bovenaan. Valtteri Bottas kwam op de rood gemarkeerde band in een 54.506 over de streep, maar zag zijn tijd vervolgens geschrapt worden omdat hij bij de achtste bocht buiten de baan was gegaan.

Russell hield de andere W11 wel binnen de lijnen en ging met een 54.713 anderhalve tiende onder de tijd van Perez. Verstappen legde daarna beslag op P2 met een 54.841, maar toonde zich niet bepaald tevreden over de balans van de RB16. “Ik heb zóveel onderstuur”, meldde hij over de boordradio. Een paar momenten later kwam teamgenoot Alexander Albon met exact dezelfde melding. De beste tijd van de Britse Thai was een 55.036, waarmee hij achter Sergio Perez en Esteban Ocon vijfde was in de tijdenlijst. Bottas zou zijn tweede poging om een snelle tijd te rijden afbreken, vermoedelijk omdat hij opnieuw ergens buiten de baan was gegaan, waardoor de Fin aan het einde van de dag slechts elfde stond.

Sebastian Vettel beleefde na 35 minuten een moment van onbalans in de vijfde bocht, waarna zijn wagen een halve draai maakte en voor de neus van Kevin Magnussen langs naar de andere kant van de baan gleed. De Ferrari ging bij de zesde bocht de grindbak in, maar de viervoudig wereldkampioen, die aan het begin van de sessie ook al een spin maakte bij de tweede bocht, kon op eigen kracht terug naar de pits. De Duitser stond aan het einde van de dag zestiende in de tijdenlijst. Teamgenoot Charles Leclerc reed helemaal geen tijd. De Monegask werd tijdens zijn eerste vliegende ronde getroffen door een probleem met de aandrijfas, waarna hij ternauwernood de pits wist te bereiken. Leclerc keerde hierna niet terug op het asfalt. Geen al te florisant begin van het weekend voor Ferrari dus.

McLaren-coureur Lando Norris reed ook niet het gewenste aantal ronden. De Brit beschadigde na veertien ronden zijn vloer op de kerbstones en stond gedurende de rest van de training in de pits als gevolg van een probleem met de power unit. Met een 56.031 was Norris alleen sneller dan de twee Formule 1-debutanten. Pietro Fittipaldi, die dit weekend bij Haas voor Romain Grosjean invalt, realiseerde tijdens de tweede oefensessie een 56.110, wat uiteindelijk de achttiende tijd zou zijn. Jack Aitken, die het stuur van Russell heeft overgenomen bij Williams, was met een 56.260 nog een tiende langzamer dan de Braziliaan en vond zichzelf zo terug op P19.

Tijdens de lange runs was er nog een pijnlijk moment voor Pierre Gasly. De AlphaTauri-coureur kreeg een steentje op zijn hand en riep het over de boordradio uit van de pijn. Het team uit Faenza leek verder een bemoedigend begin van de Sakhir Grand Prix te hebben. Daniil Kvyat was in de tweede training goed voor de zesde tijd, terwijl Gasly naar de negende tijd ging. In de eerste oefensessie was het Alpha Tauri-duo ook al goed voor de vijfde en zesde tijd.

Het raceweekend gaat zaterdag om 15.00 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training, waarna om 18.00 uur de kwalificatie voor de Grand Prix van Sakhir wordt verreden.

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Sakhir:

