Russell zet de toon tijdens eerste training Grand Prix van Sakhir

Veel tijd om bij te komen van de gebeurtenissen van afgelopen weekend hadden de coureurs niet. Dit weekend vindt er namelijk nog een tweede race plaats in Bahrein, genaamd de Grand Prix van Sakhir. Deze wordt gehouden op een andere lay-out van de baan, die ook wel het ‘outer circuit’ wordt genoemd. De coureurs slaan na de vierde bocht de bochtige in-field sectie over om via een deel van het ‘endurance circuit’ naar het lange rechte stuk richting de laatste bochtencombinatie over te steken. Wat rest is een korte, snelle baan, die feitelijk maar vier bochten telt.

Romain Grosjean is er vanzelfsprekend niet bij dit weekend, na zijn afschuwelijke crash van afgelopen zondag. De Fransman, die brandwonden aan zijn handen en enkels opliep in de vlammenzee die volgde op zijn immense klap in de vangrail, wordt tijdens de tweede race in Bahrein vervangen door de reservecoureur van het Haas Formule 1-team