De invloed van Verstappen en Audi op de Formule 1-rijdersmarkt

Na de bekendmaking van de overstap van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari is de rijdersmarkt al vroeg onder spanning gezet. De Brit laat bij Mercedes een felbegeerd stoeltje achter en bij Ferrari moet de hoog aangeschreven Carlos Sainz plaatsmaken. Tel daarbij op dat veel coureurs een aflopend contract hebben en de ingrediënten voor een chaotische silly season zijn bij elkaar. Twee partijen spelen daar in ieder geval een sleutelrol in: Audi en Max Verstappen.

De toekomst van Verstappen ligt zo goed als zeker bij Red Bull Racing. De storm rondom het team is iets gaan liggen en de Nederlander weet dat in ieder geval dit en komend seizoen de kansen voor het behalen van de titel bij de Oostenrijkse renstal het grootst zijn.

Met het verlengen van het contract van de andere coureur Sergio Pérez maakt de leiding van de renstal totaal geen haast. Tot nu toe doet de Mexicaan het dit seizoen naar behoren, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Vorig jaar begon Pérez ook sterk, waarna hij uiteindelijk wegzakte. Dat zette hem flink onder druk, maar hij kreeg van de leiding van Red Bull een tweede kans.

Verstappen naar Mercedes?

Mercedes-teambaas Toto Wolff wacht ondertussen gerust af om een opvolger voor Lewis Hamilton aan te wijzen. Op dit moment staat aanstormend talent Andrea Kimi Antonelli bovenaan het favorietenlijstje. Mercedes heeft een serieus testprogramma voor hem opgetuigd, waardoor hij kan wennen aan F1-auto's. De Duitse renstal wil zo de jongeling klaarstomen voor het grote werk.

Tegelijkertijd hoopt Wolff toe te slaan in het geval dat Verstappen vrijkomt. De kans dat Verstappen bij Red Bull vertrekt is volgens insiders de afgelopen weken een stuk kleiner geworden. Mercedes wacht alsnog gerust af, want – al is de kans miniem – ze zouden gek zijn om de Nederlander niet een stoeltje te geven indien de mogelijkheid zich voordoet.

Mercedes weet ook dat het niet verstandig is om maar twee plannen klaar te hebben liggen. Mocht Verstappen blijven en mocht Antonelli te licht blijken, dan moet overgestapt worden naar plan C. Mercedes houdt daarom alle opties open, maar kan niet al te lang afwachten. Het is namelijk een feit dat andere teams snel een knoop willen doorhakken voor de line-up van volgend seizoen. En een renstal speelt daar een belangrijke rol in.

Wat doet Audi?

Audi wil namelijk snel de line-up voor 2025 rond hebben. Volgens bronnen staan Carlos Sainz en Nico Hülkenberg bovenaan het lijstje, maar als zij voor mei nog geen beslissing nemen dan is het niet uitgesloten dat Sauber – zoals het team nu heet – doorschakelt. Teamafgevaardigde Alessandro Alunni Bravi maakte er in China geen geheim van dat Audi snel stappen wil zetten. "We zijn blij, want het lijkt erop dat we dankzij de investeringen van Audi een echte rol kunnen spelen op de rijdersmarkt", aldus de Italiaan. "Het is goed nieuws voor ons als team, want we zijn nu eindelijk weer aantrekkelijk [voor coureurs]. We kijken nu niet alleen maar toe, we zijn nu een speler op de markt."

Kortgeleden is het management van het automerk bijeen gekomen om de plannen voor de toekomst van het F1-team te bespreken. Daar is naar alle waarschijnlijkheid besproken dat ze snel de line-up rond willen hebben. Een topcoureur als Sainz is heel aantrekkelijk en het lijkt erop dat de leiding van de renstal de Madrileen voor de neus van Red Bull en Mercedes wil wegkapen. Het zet de coureur in ieder geval wel onder druk. Laat hij Audi voorbij gaan om een gokje te wagen dat er een zitje bij Red Bull of Mercedes vrijkomt? En wat als dat niet gebeurt, dan is er een risico dat er nergens meer plek voor hem is.

Het is duidelijk dat er heel wat op het spel staat. De komende weken zullen ongetwijfeld duidelijkheid bieden. De coureurs zullen hun keuze goed overwegen, want in 2026 gaat het nieuwe technische reglement in. Een goede keuze zorgt voor titelkansen, een slechte keuze kan zomaar ervoor zorgen dat je in de achterhoede terechtkomt.