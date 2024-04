Het Formule 1-seizoen 2024 is nog maar vier races onderweg, maar nu is de blik al voor een belangrijk deel op de stoelendans voor 2025 gericht. "Het is pas april en de rijdersmarkt staat in vuur en vlam. Het is bizar", aldus Helmut Marko in gesprek met deze website. Het spel is op de wagen gekomen door de aangekondigde overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari. Nadien blijkt Carlos Sainz een cruciale speler op de rijdersmarkt, al zijn de geruchten verder gegaan dan alleen de Spanjaard. Door alle onrust binnen Red Bull Racing is Max Verstappen meermaals aan Mercedes gelinkt, terwijl er recent berichtgeving verscheen over vermeende gesprekken tussen Christian Horner en het management van Fernando Alonso.

Zet Audi druk op de markt? Marko: "Vreemd voor nieuwkomer"

In de paddock van Suzuka maakt Marko duidelijk dat hij die laatstgenoemde optie in ieder geval niet ziet zitten. Een team bestaande uit Verstappen en Alonso vindt de Oostenrijker geen goed idee: "Ik denk dat zoiets erg moeilijk zou worden." De gesprekken zijn vooral het gebruikelijke spel: iedereen in de paddock praat met iedereen. "Het contract van Sergio Pérez loopt eind dit jaar af. Veel coureurs weten dat en willen kijken of er bij Red Bull iets mogelijk is." Dat laatste is normaal, al voegt Marko tijdens het exclusieve interview met Motorsport.com toe: "Wat niet normaal is, is dat het nu al in april gebeurt."

Marko wil in deze fase van het jaar vooral de rust bewaren en eerst alle opties in kaart krijgen voor het tweede Red Bull-zitje als Verstappen zijn contract 'gewoon' uitdient. "De rijdersmarkt is ontploft in april. Normaal praat niemand hierover in april. Het is belachelijk, maar wij zullen niet aan dit spel meedoen. We zullen wachten en later pas bekijken wat de beste optie is. Ik weet niet wat er allemaal gaande is, maar ik hoor dat Audi druk probeert te zetten. Het is best vreemd dat een nieuwkomer druk probeert te zetten op de rijdersmarkt...", duidt Marko op het feit dat Audi formeel nog niet eens in de koningsklasse zit. Hij geeft aan zelf liever tot aan de zomerstop te wachten. "Of in ieder geval totdat we alle opties op een rijtje hebben."

Pérez verwacht binnen maand al duidelijkheid

Waar Marko het heeft over druk van Audi lijken er twee kanten aan het verhaal te zitten. Ten eerste is Sainz een voor Audi interssante optie, maar houdt de Madrileen zelf de deur naar Aston Martin (waar richting 2026 potentie met de kennis van nu meer lijkt te zitten) open voor het geval Alonso daar vertrekt. Als Sainz niet naar het Audi-project trekt, dan kan Pérez eventueel in beeld komen voor het merk uit Ingolstadt. Het verklaart waarom Audi graag tempo wil maken met alles en ook waarom Pérez snel duidelijkheid wil.

"Ik sta er vrij relaxed in", reageert de Mexicaan op zijn eigen situatie richting 2025. "Het is mijn veertiende seizoen in de Formule 1. Wat mijn volgende stap ook wordt, ik ben nu al erg blij met wat ik in deze sport heb bereikt. Het is een kwestie van tijd. De rijdersmarkt is in beweging en in de komende weken zullen er veel bewegingen plaatsvinden. Binnen een maand verwacht ik te weten wat ik volgend jaar doe." Het betekent onderaan de streep dat zowel Audi als Pérez aansturen op snel duidelijkheid, terwijl Marko wat betreft het tweede Red Bull-zitje graag wil wachten. Het komt doordat Red Bull Sainz niet uitvlakt, maar ook naar Yuki Tsunoda kijkt als hij de huidige vorm doortrekt - en voormalig Red Bull Racing-coureur Alexander Albon.

