Bottas denkt niet aan einde F1-carrière: "Mogelijkheden bij Audi"

Aan het einde van het huidige Formule 1-seizoen lopen heel wat contracten af. Zo ook dat van Valtteri Bottas die wel een optie heeft op nog één extra seizoen, tot eind 2025 dus. Wat er daarna met de 34-jarige Fin staat te gebeuren is onzeker. Het is maar de vraag of Sauber het contract wil verlengen, want met de overname van Audi gaan er geluiden rond dat het management graag twee nieuwe coureurs wil aanstellen. Bottas denkt echter nog niet aan een F1-pensioen en gelooft dat er toekomst is bij Sauber/Audi.

"Het is niet de eerste keer dat ik me in deze positie bevind", begint Bottas over zijn contractsituatie tijdens het Adelaide Motorsport Festival, waar hij in een Leyton House CG891 Judd uit 1989 een demonstratie reed. "Als ik eerlijk ben maakt het me niet heel veel uit, want ik wil dit seizoen hoe dan ook het beste uit mezelf halen. Ik wil door blijven gaan. Ik wil weer dicht bij de top komen en vechten voor goede resultaten."

Valtteri Bottas reed in Adelaide in een Leyton House CG891 Judd uit 1989 @AdelMotorsFest

Als Bottas naar zijn opties kijkt, dan ziet hij ook kansen om met Audi de top te bestormen. De Duitse autofabrikant heeft kortgeleden Sauber volledig opgekocht en gaat vanaf 2026 als fabrieksteam meedoen aan de koningsklasse van de autosport. "Het is altijd interessant als zo'n grote fabrikant de sport binnenkomt. Ik denk dat dit voor mij een kans kan zijn", legt de Fin uit. "Het heeft mijn voorkeur [om bij Sauber te blijven]. Als het niet lukt, dan ligt de coureursmarkt richting komend seizoen nog helemaal open." Alleen bij Ferrari en McLaren liggen beide coureurs voor 2025 al vast.

Leeftijd speelt geen rol

Bottas heeft dus zijn pijlen gericht op een plekje bij Audi, maar in 2026 is hij al 36 jaar. Toch denkt de meervoudig racewinnaar dat het geen probleem moet zijn om op die leeftijd nog in F1 te racen. "Ik ga niet noemen hoelang ik nog in de Formule 1 wil racen, maar ik zie in ieder geval niet dat ik op korte termijn F1 verlaat. Ik ben nu 34. Voor mij is Fernando Alonso een goede referentie", besluit Bottas. Alonso is nu 42 jaar, dus mocht Bottas zo lang blijven racen, dan moet hij tot 2032 in F1 rijden.