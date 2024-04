Het zogenaamde silly season in de Formule 1 is door de aangekondigde overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari al vroegtijdig tot ontbranding gekomen. De zevenvoudig wereldkampioen vervangt Carlos Sainz volgend jaar bij de Scuderia en dat maakt de Madrileen meteen een hoofdrolspeler op de rijdersmarkt. Met de contractverlenging van Fernando Alonso bij Aston Martin lijkt één deur dicht, al doet het nieuws volgens de drievoudig Grand Prix-winnaar niets af aan zijn eigen vooruitzicht.

"Mijn beste opties liggen nog steeds open", laat de afzwaaiend Ferrari-coureur in China aan onder meer Motorsport.com weten. "Ik zie dat als iets positiefs. Het heeft misschien nog enige tijd nodig afhankelijk van hoe de markt zich ontwikkelt, al geldt wel: des te eerder we het kunnen regelen, des te beter. Aan de ene kant beïnvloedt het mijn prestaties op de baan niet, maar aan de andere kant is het wel goed om dit alles zo snel mogelijk uit je hoofd te krijgen. Maar ja, een goed besluit nemen heeft tijd nodig."'

Mercedes of Red Bull voor korte termijn versus Audi op lange termijn?

Bij die keuze lijkt Sainz ook een afweging te moeten maken tussen de korte en de langere termijn. Zo is het geen geheim dat Adreas Seidl hem heel graag wil strikken voor het Audi-project, maar zou meteen toehappen in 2025 een aanmerkelijk langzamere auto betekenen. In dat opzicht moet Sainz kiezen tussen een project waar hij het absolute speerpunt kan zijn voor de langere termijn, of een betere auto op de iets korte termijn om zijn goede vorm te kunnen verzilveren. "Het ligt er ook altijd aan wat de verschillende teams je kunnen bieden. Als coureur wil ik natuurlijk altijd in de snelst mogelijke auto zitten, zeker met de vorm die ik nu heb. Als ik zo rijd als nu dan weet ik dat ik met de juiste auto en de juiste omgeving races kan winnen en podia kan scoren, dat bewijs ik dit jaar ook. Dat is als coureur altijd mijn prioriteit, al zijn ook er ook hele interessante opties voor de middellange termijn of zelfs de lange termijn. Iedere optie kent plussen en minnen en momenteel overweeg ik alle mogelijkheden."

Waar de afweging tussen een goede auto op de korte termijn of potentie op de lange termijn ter sprake komt, zijn er in de wandelgangen ook al namen gevallen. Zo heeft Helmut Marko laten weten dat Red Bull in gesprek is met Sainz, al voegde hij toe dat Sergio Pérez eveneens een goede indruk maakt en dat Sainz 'een zeer lucratief' aanbod van Audi heeft ontvangen. Sainz is verder aan Mercedes gelinkt, waarbij de geruchten rondgaan dat Toto Wolff hem eventueel een éénjarig contract met een optie voor meer kan bieden om de weg voor Max Verstappen in 2026 open te houden. Dat laatste kan handig zijn als de Nederlander volgend jaar nog wil profiteren van een goede Red Bull-auto, maar onder het nieuwe reglement alsnog zijn heil elders wil zoeken. Als Verstappen dan niet besluit te komen en als Antonelli dan nog niet klaar wordt geacht, kan de optie worden gelicht om Sainz langer te binden.

Wat betreft de lange termijn komt de combinatie Sainz-Audi natuurlijk veelvuldig ter sprake, des te meer nadat Marko het lucratieve aanbod heeft genoemd. "Maar ik wil eigenlijk geen namen noemen, want dan worden de headlines 'Carlos zegt dit en dit' over de verschillende teams", reageert Sainz. "Alleen als ik zeg dat ik met alle teams in gesprek ben geweest, dan betekent dat ook echt alle teams. Dat bedoel ik ook door te zeggen dat de opties met auto's die nu vooraan rijden of races kunnen winnen er nog steeds zijn."

F1-zitje kiezen voor 2026 is 'kop of munt'

"Mijn uiteindelijke keuze hangt vooral af van de compromissen die je moet sluiten en wat ieder team te bieden heeft", duidt Sainz impliciet op het bovenstaande over de contractduur. "Er zijn zeker goede opties die een lach op mijn gezicht brengen, al weet ik niet of die opties alleen van mij afhangen. Het kan ook zijn dat ik door de keuzes van andere coureurs nog langer moet wachten." Waar Sainz in 2025 idealiter in een competitieve auto wil zitten, weet hij ook dat alles voor 2026 een grote gok blijft door het nieuwe reglement in de Formule 1. "Dat is een beetje zoals kop of munt. Het is onmogelijk om nu te weten wie het in 2026 goed voor elkaar gaat krijgen en wie niet. Hoeveel je ook met teams praat en hoe mooi ze het ook verkopen met hun eigen motor, de realiteit is dat niemand het weet. Wie in 2026 kampioen wordt, heeft volgens mij helemaal niks met een slimme keuze te maken. Nee, het is gewoon een kwestie van toevallig op het juiste moment op de juiste plaats zijn. In 2025 zou ik gezien mijn huidige vorm in ieder geval graag een competitieve auto hebben, maar het ligt niet volledig in mijn handen."