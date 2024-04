Aan het einde van het huidige Formule 1-seizoen lopen de contracten van Sauber-coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu af. Beide heren hopen deze te verlengen, maar volgens het doorgaans goed geïnformeerde Blick.ch is de kans klein dat zij in 2025 namens de Zwitserse renstal op de grid staan. Het medium meldt dat Audi - de eigenaar van het team - twee andere coureurs aan wil trekken, namelijk Carlos Sainz en Nico Hülkenberg.

De toekomst van Sainz ligt nog helemaal open. De Ferrari-coureur weet dat hij aan het einde van het seizoen moet vertrekken, omdat Lewis Hamilton zijn plek overneemt. Naar verluidt zijn er meerdere teams geïnteresseerd in zijn diensten. Onder andere Mercedes en Red Bull hebben de naam van de meervoudig Grand Prix-winnaar op het lijstje staan, maar volgens Blick is het niet aannemelijk dat we hem volgend jaar bij een van die teams zien. Audi is een logische optie, ook gezien de relatie die vader Carlos Sainz sr. met de Duitsers heeft. Sainz sr. won dit jaar de Dakar namens het merk.

Nico Hülkenberg ligt in eerste instantie wat minder voor de hand. De Duitser is een van de meest ervaren coureurs, maar grote successen heeft hij nog niet achter zijn naam staan. In China kan de coureur bijvoorbeeld een ongewild record evenaren. Als Hülkenberg de race niet wint, dan heeft hij 208 aan de start van een F1-race gestaan zonder een Grand Prix te winnen. Dat record is nu in handen van Andrea de Cesaris. Wat in het voordeel van de 36-jarige coureur spreekt, is dat hij uit Duitsland komt. Voor Audi zou een landgenoot in de F1-auto marketingtechnisch goed zijn. Zijn contract bij Haas F1 Team loopt aan het einde van het jaar af. Blick meldt dat deze deal zo goed als rond is.

Opties voor Bottas en Zhou

Mocht het zo ver komen dat Sainz en Hülkenberg naar Sauber trekken, dan moeten Bottas en Zhou elders onderdak vinden. Bottas kan op sluimerende interesse rekenen van Williams, al heeft die renstal genoeg te kiezen. Zhou moet hopen dat Sauber hem nog een kans gunt, want andere echte opties lijken er voor hem niet te zijn.