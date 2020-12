Horner na Albon-opmerking Verstappen: "Is geen enkel probleem"

Alexander Albon wist tijdens de Grand Prix van Bahrein zijn tweede podiumplek in de Formule 1 te pakken. Hij profiteerde daarmee van een motorplof voor Sergio Perez. Het dubbele podium dat volgde was natuurlijk een fraaie opsteker voor Red Bull, al plaatste Verstappen voor de camera van Ziggo Sport nog wel een kritische kanttekening bij de verrichtingen van zijn teammaat. "Maar ik denk niet dat als je dertig of veertig seconden achter je teamgenoot rijdt, dat heel goed is. Daar mag ik gewoon eerlijk over zijn toch?"

Verstappen wenste er een week later weinig woorden meer aan vuil te maken, al werd Horner er in de persconferentie voor teambazen nog wel mee geconfronteerd. "De relatie is nog steeds behoorlijk goed. Ze kennen elkaar al sinds dat ze kinderen waren, al zijn ze tegenwoordig misschien nog niet veel meer dan dat", lacht Horner. "Sinds hun twaalfde of dertiende racen ze al tegen elkaar. Alex heeft het wereldkampioenschap karting een jaar gewonnen en Max in de jaren daarna. Er is onderling respect tussen beiden. Maandagavond zijn we zelfs nog met elkaar aan het karten geweest: beide coureurs, onze monteurs en ik was er zelfs bij. Dus er is niets aan de hand."

Met de woorden van Verstappen heeft Horner geen moeite. De Nederlander zegt volgens zijn teambaas vooral waar het op staat. "Max kan dingen soms nogal duidelijk benoemen, of benoemen zoals hij ze ziet. Maar is er niets aan de hand en de onderlinge sfeer is goed." Gevraagd of de Britse teambaas wel verrast werd door de opmerkingen van Verstappen, luidt zijn reactie: "Nou ja, Max benoemt de feiten gewoon. En hij zag het onderlinge gat nog steeds als een significant verschil. Maar Alex werd natuurlijk wel iets opgehouden door Sergio Perez, die het trouwens goed deed, en het is erg lastig om iemand dicht te volgen. Alex was paraat om te profiteren van de pech voor Checo en zorgde voor ons eerste dubbele podium sinds Japan 2017. Dus dat was als team goed om te zien en het was ook een solide weekend van Alex."

VIDEO: Hoeveel kans maakt Albon nog op het tweede Red Bull-zitje in 2021?