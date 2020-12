Horner: Albon kan niet terug naar AlphaTauri voor F1-seizoen 2021

Albon staat onder grote druk als teamgenoot van Max Verstappen. Red Bull Racing overweegt externe coureurs als Nico Hülkenberg en Sergio Perez in te zetten, al zijn de kansen van de Britse Thai nog niet helemaal verkeken. Dat laatste geldt al wel voor Albon's kansen op een zitje bij AlphaTauri, zo bleek tijdens de vrijdagse persconferentie voor teambazen in Bahrein.

Geen Gasly-scenario voor Albon

"Alex komt volgens mij niet in de plannen van Franz Tost voor. Dus het is ofwel het tweede Red Bull-zitje voor volgend jaar ofwel een jaar langs de zijlijn", zo laat Horner aan onder meer Motorsport.com weten. De route die Pierre Gasly heeft afgelegd blijkt dus onmogelijk voor Albon. De Fransman kon na zijn lastige tijd bij het zusterteam wel terug en bloeit nu weer helemaal op onder de hoede van Tost. Voor Albon is dat uitgesloten, onder meer doordat Helmut Marko zijn oog heeft laten vallen op Yuki Tsunoda voor een F1-zitje bij AlphaTauri.

Voor Albon is het dus een kwestie van alles of niks. "Maar we willen Alex vooral de kans op het Red Bull-zitje geven in de laatste twee races van dit jaar. Hij heeft het vorige week goed gedaan door zijn tweede podiumplek in de Formule 1 te pakken. Hij is dit raceweekend ook goed begonnen met een sterke eerste training. Kortom, hij heeft nog twee weekenden om te laten zien dat hij de juiste man is om ook volgend jaar naast Max te zitten", zo legt de Britse teambaas uit. "We geven hem overigens alle steun om dat te bereiken. We bieden hem een eerlijke kans om te laten zien dat hij de juiste man is."

De ondankbare plek naast Verstappen

Maar wat moet Albon daar precies voor doen? Volstaat een optreden zoals vorige week of moet het gat naar Verstappen kleiner, zoals laatstgenoemde na afloop aangaf? "Je moet eerst kijken hoe Max zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In dat opzicht zit Alex nog steeds dichter bij Max dan dat Pierre vorig jaar zat. Bovendien hebben we dit jaar enkele problemen met de auto gehad. Die zaken hebben het er niet makkelijker op gemaakt voor hem. De problemen hebben we nu wel opgelost, waardoor we goede hoop hebben dat de situatie voor Alex verder verbetert. Maar goed, we moeten ook niet vergeten dat Max misschien wel de lastigste teamgenoot is om het tegen op te nemen. Iedere coureur heeft het daar moeilijk mee."

VIDEO: Hoeveel kans op het tweede Red Bull-zitje heeft Albon nog?