Verstappen eerlijk over Albon: "Zo ver achter teammaat is niet goed"

Na een harde crash op vrijdag wist Albon zich in Sakhir te herpakken met een vierde plek op zaterdag en zelfs een podiumnotering op zondag. Een mooie opsteker toch voor de Britse Thai na de vele tegenslagen in 2020? "Nou, dat mag je zelf invullen. Maar ik denk niet dat als je dertig of veertig seconden achter je teamgenoot rijdt, dat heel goed is. Daar mag ik gewoon eerlijk over zijn toch?", zo laat Verstappen voor de camera van Ziggo Sport weten.

Bovendien was er met de DNF van Sergio Perez enig geluk nodig om Albon naar het podium te krijgen. "Dat is natuurlijk ook jammer voor Checo, want die reed voor zijn doen volgens mij een hele sterke race. Maar op zich wel mooi voor Alex natuurlijk dat hij wel op het podium staat." Het is ook voor het eerst sinds de promotie van Albon naar het vlaggenschip van Red Bull dat beide teamgenoten eens op het podium staan. In Mugello mocht Albon zelf al aan de champagne, maar toen moest Verstappen nog vroegtijdig forfait geven.

Sinds die genoemde race in Mugello heeft Albon veel problemen gekend. De druk neemt toe voor 2021, waardoor hij deze podiumnotering zelf positief bekijkt. "Of dit een boost voor mijn vertrouwen is? Toch wel. De laatste races zijn al steeds beter en beter gegaan. In dat opzicht is dit zeker weer een stap in de goede richting." Des te meer omdat Albon de knop mentaal om moest zetten na zijn zware crash in de tweede training. "Als je nog even naar die vrijdag kijkt, dan hebben de mannen in ons team bovenal fantastisch werk geleverd om de auto weer klaar te krijgen. En nu is het gevoel bij mij ook weer goed. Het voelt echt goed om als team een dubbel podium te hebben, ik ben blij voor iedereen in ons team."

VIDEO: Hoe zijn de kaarten precies geschud voor Albon richting 2021?