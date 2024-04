Marko lovend over Verstappen: "Hij wordt elk jaar beter"

Na vier zeges in vijf Formule 1 Grands Prix dit seizoen staat Max Verstappen met een ruime voorsprong bovenaan het wereldkampioenschap. De Nederlander heeft die vier overwinningen met groot vertoon van macht binnengehaald en dat is Red Bull-adviseur Helmut Marko ook opgevallen. "Max is hard op weg naar het verdedigen van zijn titel. Hij wordt elk jaar weer beter, ondanks dat het na vorig jaar bijna niet voor te stellen is", looft de Oostenrijker in gesprek met Speedweek.com.

Marko ziet het weekend in China als een voorbeeld van hoe Verstappen als coureur is gegroeid. "We zien het bij het afstellen van de auto. In een weekend met maar een vrije training en daarna direct de sprintkwalificatie boeken we steeds weer vooruitgang", vertelt de adviseur. "Daar zien we de harmonie tussen Max en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase."

Marko ziet ook dat het Verstappen beter lukt om de rust te bewaren. "Hij is niet meer onrustig en heeft de focus maar op twee dingen: de auto als het kan op pole zetten, met als einddoel de race winnen. Deze focus en overzicht, gecombineerd met een uitstekend bandenmanagement maakt hem momenteel onverslaanbaar", vertelt de 80-jarige.

Marko: RB20 een meesterwerk

In de eerste vijf races stond Verstappen ook op pole. Volgens Marko laat dat zien dat Red Bull weer een geweldige auto heeft afgeleverd. "We kunnen nu wel stellen dat onze auto op verschillende soorten circuits sterk is", aldus de voormalig coureur, die wel een zwak punt van de wagen gevonden heeft. "In Melbourne was de bandenslijtage wel hoger dan we van Red Bull gewend zijn. We weten nog altijd niet zeker of het kwam door de schade aan de auto van Checo Pérez, want de long runs lieten hetzelfde zien. Het laat zien dat we snel zijn, maar dat de lay-out en het soort asfalt invloed kan hebben."

Marko voorspelt dat de hoge bandenslijtage op twee circuits dit seizoen een grote rol gaat spelen. "Ik denk dan aan Miami en Monaco, vooral omdat de teams in de kwalificatietrim dichterbij zijn gekomen", legt hij uit. "Ik kan me voorstellen dat het voor ons niet makkelijk gaat zijn om daar pole-position te bemachtigen."