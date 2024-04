Verstappen presenteert nieuwe helm voor F1-races in Amerika

Max Verstappen heeft de afgelopen jaren heel wat andere kleuren op de helm gehad. Ook voor de Formule 1-races in de Verenigde Staten dit jaar kiest hij ervoor om de helm in een andere kleurstelling te hijsen. Tijdens de aankomende Grand Prix in Miami zal dit design voor het eerst gedragen worden door de regerend wereldkampioen. "Deze helm is speciaal voor alle Amerikaanse Grands Prix. We wilden dit jaar wat anders doen. De afgelopen jaren hadden we voor elke Grand Prix een andere helm, ik vond het wel cool om dit jaar hetzelfde design tijdens alle drie de Amerikaanse GP's dit jaar te gebruiken", vertelt de Nederlander bij de onthulling van het nieuwe design.

Het eerste wat opvalt, is dat de helm grotendeels blauw is. Verstappen is blij met hoe dat eruit ziet. "Ik vind vooral de lichtblauwe kleuren op de helm mooi, daardoor ziet het er heel fris uit. Ook zit de Amerikaanse vlag op de achterkant van de helm, wat een mooie touch is. Ik vind het een strak design", aldus de kampioenschapsleider. "We hebben al heel wat mooie herinneringen opgedaan tijdens Grands Prix in de VS, zowel in Miami als Austin als Las Vegas. Ik kijk er absoluut naar uit om met deze helm op de Amerikaanse circuits te racen."

Het is dus ook al bekend met welke helm Verstappen tijdens de GP op het Circuit of the Americas en op het stratencircuit van Las Vegas te zien is. De Red Bull-coureur legt uit waarom hij specifiek voor de races in de VS voor een ander helmdesign kiest. "Het leukste aan het racen in de VS zijn de fans. Ze zijn enorm gepassioneerd en houden van autosport in het algemeen, dus niet alleen van Formule 1. We proberen altijd een show voor hen op te voeren en ik heb het idee dat zij dat waarderen", aldus de 26-jarige rijder. "We mogen ook racen op best unieke circuits, van stratencircuits tot de fantastische baan in Austin."

Verstappen is ook blij dat de Formule 1 ervoor gekozen heeft om in verschillende delen van de VS te racen. "Het is zo'n groot land, wat je in Miami ziet is heel anders dan in Austin of Las Vegas. Het is heel leuk dat we zo wat meer van het land kunnen ervaren", vertelt de Limburger.