De Grand Prix van China is het eerste raceweekend geweest dat met het aangepaste sprintformat is afgewerkt. De opeenvolging van de sessies is anno 2024 anders, met eerst het sprintgedeelte en vanaf zaterdagmiddag 'gewoon' een kwalificatie en de hoofdrace. Minstens zo belangrijk is dat teams nu de vrijheid van twee keer een parc fermé hebben. Aan het begin van de sprintkwalificatie moet de afstelling zijn bepaald voor de sprintsessies, maar richting de echte kwalificatie mogen teams nog sleutelen aan de set-up en aan de rijhoogte. Het moet diskwalificaties zoals in Austin vorig jaar voorkomen en teams de kans geven om dingen recht te zetten als de plank in eerste instantie is misgeslagen.

Max Verstappen noemt het vernieuwde format een verbetering, maar komt na afloop van de race in Shanghai wel met een belangrijke kanttekening: de Formule 1 moet na positieve reacties in de paddock niet denken dat de hoeveelheid sprintraces wel omhoog kan. "Het sprintformat was beter op deze manier, ik zou zeggen dat het nu logischer in elkaar zit. Maar laten we niet meteen doorschieten. We hebben al 24 races per jaar en dan ook nog zes sprintraces erbij. Ik snap wel dat het beter verkoopt en ook dat de kijkcijfers op televisie hoger zijn, maar zo'n sprintweekend levert de monteurs en alle teamleden veel meer stress op. Het is meer werk om in zo'n sprintweekend alles tiptop voor elkaar te krijgen. We accepteren dat en gaan ermee om, maar laten we nu niet denken dat we twaalf sprintraces per jaar kunnen organiseren. Dat gaat namelijk z'n tol eisen voor mensen die in deze sport werken."

'F1 moet aan alle monteurs denken, dit is absoluut de limiet'

Verstappen krijgt bijval van de andere podiumfinishers in China, te beginnen met Lando Norris. "Ik ben het volledig eens met Max. Om eerlijk te zijn geef ik altijd de voorkeur aan een normaal raceweekend. Daar ben ik mee opgegroeid. Het enige wat ik leuk vind aan een sprintweekend is dat er druk er meteen op staat en dat je na één training al de kwalificatie in moet. Dat geeft mensen minder tijd om de auto perfect voor elkaar te krijgen en dat element vind ik mooi. Maar het belangrijkste is de prijs die engineers en monteurs moeten betalen", duidt ook Norris op de hogere werklast tijdens een sprintweekend. "Wij als coureurs mogen absoluut niet klagen. Het gaat om de honderden monteurs en engineers die al zo veel moeten reizen en werken. Voor hen is het niet gezond en ook niet duurzaam. Het probleem ligt niet bij ons als coureurs. Het gaat om de rest van het team. Wij kunnen iedere dag wel in de auto stappen, maar het gaat erom dat we de rest van het team niet te veel werk bezorgen."

Sergio Pérez sluit zich volledig aan bij zijn twee collega's en benadrukt dat de Formule 1 sowieso een verantwoordelijkheid draagt om te denken aan alle mensen die in de sport werkzaam zijn. "Met 24 races en dan ook nog die sprintweekenden erbij is de werkdruk voor alle monteurs zeer hoog. Als sport moeten we omkijken naar de mensen die in onze sport werken, we moeten dus omkijken naar onze monteurs. In mijn optiek is dit absoluut de limiet. Dit punt moet in ieder geval in iedere afweging worden genomen."

