Na zijn overwinning tijdens de Formule 1 Grand Prix van China staat Max Verstappen dit seizoen op vier zeges uit vijf races. Dat zorgt er voor dat de Nederlander een ruime voorsprong heeft in het WK en hij lijkt op weg naar zijn vierde wereldtitel op rij. Nico Rosberg is onder de indruk en denkt dat de Red Bull-coureur niet eens het maximale eruit haalt. "Max rijdt zover voor de rest, dat hij niet alles wat hij kan hoeft te laten zien. Als hij vol gas moet gaan, dan zit er waarschijnlijk nog meer in. Het is echt extreem wat hij laat zien", aldus de voormalig F1-kampioen bij Sky Deutschland. De Duitser vindt daarom dat Verstappen bij de beste coureurs aller tijden hoort. "Hij hoort bij de beste vijf. [Juan Manuel] Fangio, [Michael] Schumacher, [Ayrton] Senna, [Lewis] Hamilton en Max Verstappen."

Dat Verstappen zo goed is, zorgt ervoor dat de strijd voor de overwinning minder spannend is. Daarachter is het echter dringen geblazen, al hoopt Rosberg dat een van de andere teams de stap richting Red Bull kan zetten. "We dachten eerst dat Ferrari dat kon zijn, in China was het weer McLaren. We moeten het afwachten, maar ik hoop dat een van deze twee dichter bij kan komen", aldus de analist, die vooral veel verwacht van McLaren. "Zij nemen wat updates mee naar Miami. Het gaat erom dat ze meer snelheid in de races krijgen en beter met de banden omgaan. Het enige wat we nu kunnen is hopen dat ze dichter bij komen, wat heel moeilijk gaat worden."

Rosberg: Ferrari viel tegen

In de eerste races van het seizoen was Ferrari de naaste belager, maar die lijn kon de Italiaanse renstal in Shanghai niet doortrekken. McLaren - en dan met name Lando Norris - zat er een stuk beter bij. Rosberg erkent dat hij dat niet had gedacht. "Hoe langer de stint duurde, hoe groter de gaten werden. Lando reed de tijden die Red Bull reed - of eigenlijk Pérez reed. Verstappen was van een ander niveau", vertelt de 38-jarige. "Lando was net zo snel als Pérez en hier en daar zelfs een tiende sneller. [Charles] Leclerc verloor steeds meer terrein. Dat is voor hen zeker een teleurstelling."