F1 stand WK 2024: Max Verstappen slaat eerste slag met winst in GP Bahrein

Wie dacht dat Max Verstappen in 2024 een zwaardere start van het seizoen stond te wachten, die komt bedrogen uit. De Nederlander slaat keihard toe in Bahrein en was op meer dan 22 seconden de snelste. Sergio Pérez maakt het feestje compleet voor Red Bull Racing en wordt tweede. Carlos Sainz bewijst Ferrari voorlopig hun ongelijk om hem te slachtofferen nu Lewis Hamilton in 2025 komt, want hij verslaat teamgenoot Charles Leclerc met verve. Ook de beide McLaren-coureurs en het Aston Martin-duo scoort punten.

F1 stand WK Formule 1 2024 - coureurs

Met de een-twee in Bahrein is er geen betere start voor Red Bull Racing te wensen. De Oostenrijkse renstal heeft ongenadig hard toegeslagen en lijkt met de RB20 weer een meesterwerk afgeleverd te hebben. Ferrari deelt daarachter een tikje uit aan de concurrentie. Met de derde en vierde plek staat de Italiaanse renstal tweede. Mercedes volgt en in hun kielzog heeft ook McLaren alvast kostbare punten verzameld. De laatste puntjes gaan mee in de tas voor Aston Martin.

F1 stand WK Formule 1 2024 - constructeurs