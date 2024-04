Allard Kalff na F1-race China: "Alles lijkt vanzelf te gaan bij Red Bull"

Red Bull Racing vulde in China de prijzenkast nog maar eens verder aan met een overwinning van Max Verstappen in de sprintrace, en een eerste en derde plaats voor de Nederlander en Sergio Pérez in het hoofdprogramma. Het was alweer de vierde zege van Verstappen dit seizoen in vijf Grands Prix.

Verstomd zijn de geluiden aan het begin van dit seizoen over een mogelijke machtsstrijd binnen het team. De neuzen bij de stal uit Milton Keynes lijken inmiddels allemaal dezelfde kant op te wijzen en het team is misschien wel beter dan ooit. "Ze hebben een auto die het eigenlijk vanaf het begin af aan gewoon goed doet", aldus Allard Kalff in gesprek met Motorsport.com. "En dat is wel heel fijn. Je wilt een auto hebben die eigenlijk meteen in het raamwerk zit waarin die werkt. Dat was vorig jaar nog wel een beetje een probleem. Dan konden ze nog weleens problemen hebben op de vrijdag."

Ook Max Verstappen lijkt dit jaar een extra versnelling te hebben gevonden, ziet Kalff. "Max zit gewoon zo goed in zijn vel in een auto waarmee hij kan lezen en schrijven. In een team waarmee hij kan lezen en schrijven. En zij kunnen met hem lezen en schrijven. Dit is gewoon een heerlijke omgeving om succesvol te zijn. En ja, dan gaat bijna alles - zeker voor de buitenwereld - vanzelf." Dat Verstappen vrij is in zijn hoofd, liet hij nog even zien in de laatste ronde van de GP van China. De drievoudig wereldkampioen riep zijn race-engineer Gianpiero Lambiase op om even goed naar zijn onboard-camera te kijken en zette vervolgens een powerslide in. "Dat zijn dingen die je doet als je gewoon lekker in je vel zit en als je dus echt álles onder controle hebt. En daar blijf ik van genieten."

Waar Verstappen de grenzen blijft verleggen, daar lijkt Pérez tegen zijn plafond aan te zitten. De Mexicaan werd derde in Shanghai, achter Lando Norris. Dat hij met dezelfde auto als Verstappen niet voorbij kon aan de mindere McLaren, neemt Kalff hem echter niet kwalijk. "Ik vind dat hem niet echt iets te verwijten valt, Pérez. Dit is wat het is, hè. Hij wordt tweede of derde en dat is uiteindelijk prima. Maar Max die is gewoon vanaf het eerste moment... die staat er. Als hij achter iemand rijdt en hij moet inhalen, dan doet hij dat gewoon meteen op een hele assertieve manier. Het is op het agressieve af, maar het is, ik noem het, assertief rijden." Kalff wijst vervolgens op nog een verschil tussen de twee Red Bull-piloten. "Je moet ook nog een beetje de signalen uit die auto weten te halen. En dat is nu net het verschil tussen Sergio Pérez en Max Verstappen. Perez is dan goed, prima, top tweede rijder. Maar uiteindelijk is hij een tweede rijder. En Max Verstappen is de man om wie het allemaal draait. En dat is ook waarom Max inmiddels drie keer wereldkampioen geworden is."

Nederlandse autosportsuccessen

Tot slot wil Kalff nog één ding kwijt: "We zijn natuurlijk een klein land, Nederland. Maar Renger van der Zande wint afgelopen zaterdag de IMSA-wedstrijd op Long Beach. Max wint natuurlijk de Grand Prix van China en Nyck de Vries wint met Toyota de World Endurance-wedstrijd op Imola, samen met zijn teamgenoten. En dan denk ik, als ik zo op maandagochtend wakker word: 'Jongens, drie grote wedstrijden, drie Nederlandse winnaars. We zijn toch gezegend met autosporttalent in dit land.' En natuurlijk, Max staat boven alles en iedereen. Maar daaronder doen we het lekker hoor."



