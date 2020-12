Officieel: Russell vervangt Hamilton bij Mercedes, F1-debuut Aitken

Lewis Hamilton moet verstek laten gaan tijdens het tweede weekend op het Bahrain International Circuit nadat hij maandag positief werd getest op het coronavirus. Meteen kwam de geruchtenmolen op gang, want wie zou de wereldkampioen mogen vervangen bij Mercedes? De eerste keuze van het team was George Russell, de jonge Brit uit het opleidingsprogramma van het Duitse fabrieksteam en sinds de start van 2019 F1-coureur bij Williams. Verder maakte ook vaste reserverijder Stoffel Vandoorne kans op het zitje.

Mercedes zocht na de positieve test van Hamilton contact met Williams over Russells beschikbaarheid voor de tweede race in Bahrein. Daaruit bleek dat het in Grove gevestigde team bereid was om de jonge coureur af te staan. Zodoende staat Russell tijdens de Sakhir GP voor het eerst aan de start namens het fabrieksteam van Mercedes. Dat geeft hem een uitgelezen kans om voor het eerst in zijn Formule 1-carrière punten te scoren, iets wat hem tot dusver niet lukte bij Williams. Ook geeft dit Mercedes de kans om Bottas en Russell in hetzelfde materiaal aan het werk te zien. De invaller wordt al jaren gezien als de gedoodverfde opvolger van de Fin bij het Duitse team.

“Ten eerste wil ik iedereen bij Williams bedanken dat ze mij deze kans geven", vertelde Russell over zijn tijdelijke overstap naar Mercedes. "Ik draag dit weekend een andere overall, maar ik ben een Williams-coureur en ik zal mijn team altijd blijven aanmoedigen. Ik zie dit als een geweldige kans om van het beste team op de grid te leren en terug te keren als een betere coureur, met meer energie en ervaring om Williams verder naar voren te helpen. Ook wil ik Mercedes enorm bedanken dat ze dit vertrouwen in mij hebben.”

Aitken vervangt Russell bij Williams

Williams heeft vervolgens snel geschakeld en een vervanger voor Russell aangesteld. Die luistert naar de naam Jack Aitken. De Brits-Koreaanse Formule 2-coureur is de vaste reserve van Williams en zou dit weekend in Bahrein in actie komen voor huidige werkgever Campos. Hij is in het bezit van een superlicentie en nam tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Stiermarken al plaats in de Williams FW43. Komend weekend laat hij zijn verplichtingen in de Formule 2 hoogstwaarschijnlijk schieten, zodat de focus volledig op zijn F1-debuut kan leggen.

“Ik ben superblij dat ik de kans heb om komend weekend met Williams mijn debuut te maken en ik ben heel blij voor George dat hij deze kans krijgt", zei Aitken. "Ik meen het echt als ik zeg dat ik me hier enorm thuis voel sinds ik eerder dit jaar bij Williams kwam, dus geeft enorm veel voldoening dat ik een kans krijg om het team aan haar eerste puntenfinish van dit jaar te helpen. In de komende dagen zal ik er alles aan doen om mij voor te bereiden, maar eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat ik er al sinds Melbourne klaar voor ben.”

Het debuut van Aitken zorgt ervoor dat er voor het eerst sinds de Grand Prix van Italië in 2001 twee coureurs zijn die midden in het seizoen tegelijkertijd hun debuut maken. Destijds waren het Tomas Enge en Alex Yoong. In Bahrein neemt ook Pietro Fittipaldi voor het eerst deel aan een F1-race. Hij is de vervanger van de geblesseerde Romain Grosjean.