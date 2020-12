Verstappen niet te spreken over outer circuit: "Niet wat je wilt"

Verstappen voorspelde op donderdag al dat de Sakhir Grand Prix vooral in de kwalificatie zou uitdraaien op chaos. Op vrijdag bleken die woorden meteen hout te snijden. Zo was het hectiek alom in de Formule 2 en stelden de eigen ervaringen Verstappen ook niet bepaald gerust. "Dit is niet het leukste circuit om op te rijden om eerlijk te zijn. Doordat het zo'n kort circuit is, wordt er continu tegen je gepraat via de boordradio. 'Pas hier even op en daar is verkeer'. Dat is natuurlijk niet wat je wilt", concludeerde hij meteen na afloop.

"In de tweede sector is het zicht ook nog niet top, dus dat is best gevaarlijk. We moeten het daar soms extra rustig aan doen om de banden te koelen en om nog een extra ronde te kunnen doen. Het is niet echt leuk en ook niet makkelijk, maar ja het is wat het is." Wat betreft het volgen van andere auto's kan het 'outer circuit' Verstappen ook nog niet echt bekoren. "Ik probeerde wel een beetje te volgen hoor. Sommige langzame auto's zijn nog wel makkelijk in te halen, maar als je auto's volgt die binnen drie tienden van je eigen tempo zitten, dan wordt het al lastig om in te halen. Ik denk niet dat dit circuit echt goed is om anderen op te volgen."

Red Bull heeft nog werk aan de winkel met afstelling

In gesprek met de Nederlandse pers voorspelde Verstappen donderdag ook al dat Russell vooraan mee zou doen. Ook die woorden bleken behoorlijk te kloppen. Zo toonde de invaller bij Mercedes zich in beide vrijdagse trainingen de snelste man met de W11. Achter de jonge Brit sloot Verstappen zoals gezegd als tweede aan. "Maar het was behoorlijk lastig. Qua balans hebben we nog niet de optimale afstelling gevonden, vooral in de korte runs komen we nog iets tekort. In de lange runs gaat het beter, maar zelfs daarin kunnen we het nog iets beter doen."

Verstappen klaagde over onderstuur in zijn RB16, al is dat naar eigen zeggen niet het enige euvel. In tijd gaf de negenvoudig Grand Prix-winnaar slechts 0.128 van een seconde toe op de snelste Mercedes, al vertekent dat beeld volgens Verstappen iets. "De rondetijd van Valtteri is afgenomen hè, anders zaten we er iets van drieënhalve tienden achter. Dit is nogal wat. Dus we moeten nog meer zien te vinden, vooral voor de kwalificatie." De Fin bracht een 54.506 op de klokken, maar zag die rondetijd worden geschrapt door het overschrijden van de baanlimieten.

