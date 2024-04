In China boekte Max Verstappen zijn vierde zege van het seizoen in vijf races tijd. Op de uitvalbeurt in Australië na staat er geen maat op de drievoudig F1-kampioen, die opnieuw de favoriet is voor de titel. Teambaas Christian Horner weet al langer waartoe de 26-jarige Nederlander in staat is, maar blijft zich nog altijd verwonderen over de regerend wereldkampioen. "Hij blijft gewoon rijden als een metronoom", stelt Horner. "Hij gaat gewoon door met de snelheid die hij vorig jaar al heeft laten zien. En sinds de laatste Grand Prix van China [in 2019] heeft hij de helft van alle races gewonnen. Hij heeft 21 van de afgelopen 23 races gewonnen. Hij is in fantastische vorm. Hij is één met de auto, één met het team. En hij geniet van het racen."

Hoewel het Verstappen en Red Bull Racing nu dus allemaal voor de wind gaat, weet Horner ook dat deze periode van dominantie ooit tot een einde komt - en dat het sneller kan gaan dan gedacht. Daarom wil het team ook niks voor lief nemen. "Je moet het succes waarderen", meent Horner. "Max is een bijzonder talent. Het is een gouden tijd voor hem, maar zoals we bij alle coureurs hebben gezien duurt dat niet eeuwig. Het gaat om het genieten van het moment, in het moment leven. Er zijn geen garanties dat we hem de komende vijf jaar elke keer een auto als deze kunnen geven. Je moet dus doen wat je kunt, zolang het nog kan."

Op basis van de kwalificaties leek Red Bull het dit jaar lastiger te krijgen, al hebben de resultaten tot nu toe het tegendeel bewezen. In de sprintrace in China vertrok Verstappen van P4, maar hij won uiteindelijk met een voorsprong van dertien seconden in de race die negentien ronden telde. Het ging zo een stuk makkelijker dan in Australië, waar Ferrari een geduchte tegenstander was. Horner vermoedt ook dat de aard van Suzuka en het Shanghai International Circuit heeft geleid tot de sterke resultaten van Red Bull. "Ik denk dat het aan het circuit ligt, want het kan de volgende race weer naar elkaar toe gaan. En dat zal waarschijnlijk ook het geval zijn. We hebben nog niet onder echt hete omstandigheden gereden, dus er zijn nog steeds verschrikkelijk veel variabelen. Maar op de verscheidenheid aan circuits die we hebben gehad, leveren de RB20 en de coureurs, met name Max, die het uitstekend doet", besluit de teambaas.