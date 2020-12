Russell blijft nuchter na sterk debuut: "Dit zegt nog maar weinig"

Russell kan terugkijken op een zeer geslaagde entree bij het Formule 1-team van Mercedes. De jongeling maakte geen fouten op vrijdag en zette bovendien de snelste rondetijden op de klokken. Hij krijgt alom lof toegezwaaid, maar blijft er zelf behoorlijk nuchter onder. "Ik denk dat de rondetijden wel een beetje vertekenen, dit is nog niet de werkelijke afspiegeling van de verhoudingen. Ik vond de tweede training niet eens zo'n geslaagde sessie van mij. Vooral met veel brandstof aan boord had ik het lastig en dat gaat zondag nou net de sleutel zijn."

Russell wil dan ook nog niet dromen van pole-position of zelfs winst in de woestijn. "Dat ik vandaag de snelste man ben geweest, zegt nog niks over morgen. Max Verstappen was bijvoorbeeld verschrikkelijk snel in de lange runs, terwijl Valtteri Bottas eigenlijk het snelst is geweest in de tweede training." De Fin noteerde een 54.506, maar zag die tijd sneuvelen door het overschrijden van de 'track limits'. "Ik denk dat ik met weinig brandstof in de auto binnen anderhalve tiende van Valtteri zit. Maar goed, we blijven leren en worden dus steeds beter."

Waar Russell indruk maakte, kwam teamgenoot Valtteri Bottas niet bijster goed uit de verf. Hij moest de nieuwkomer immers in beide trainingen voor laten gaan. Volgens de Fin is dat echter aan schade aan de vloer van zijn W11 te wijten. "Tijdens de eerste run van de eerste training liep ik schade op aan mijn vloer. Ik ging over de kerbstones in bocht acht en daarna miste er een behoorlijk stuk van de vloer. De rest van de eerste vrije training was eigenlijk tijdverspilling. Ik heb nauwelijks ronden kunnen doen op de softs. Ik heb eigenlijk maar één fatsoenlijke ronde gereden en die tijd is ook nog eens afgepakt. Het was dus niet de beste dag, al waren de lange runs wel redelijk constant. Maar ja, Red Bull zag er op de mediums ook erg sterk uit."

